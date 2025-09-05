Фіцо та Зеленський в Ужгороді обговорюватимуть енергетичну інфраструктуру

Питання енергетичної інфраструктури буде одним із головних на зустрічі прем'єра Словаччини Роберта Фіцо із президентом Володимиром Зеленським в Ужгороді.

про це повідомила пресслужба уряду Словаччини.

Там зазначили, що Фіцо також проведе зустріч із прем'єркою Юлією Свириденко.

"Прем'єр-міністр Словаччини та президент України повідомлять про результати зустрічі на спільній пресконференції", - заявили в уряді.

До делегації Словаччини увійдуть міністерка економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ Юрай Бланар.

Відомо, що 2 вересня Фіцо зустрічався із диктатором Путіним та повідомив, що обговорить із Зеленським "неприпустимість атак на енергетику".

