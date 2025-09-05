УКР
Фіцо та Зеленський в Ужгороді обговорюватимуть енергетичну інфраструктуру

Питання енергетичної інфраструктури буде одним із головних на зустрічі прем'єра Словаччини Роберта Фіцо із президентом Володимиром Зеленським в Ужгороді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агенцію TASR, про це повідомила пресслужба уряду Словаччини.

Там зазначили, що Фіцо також проведе зустріч із прем'єркою Юлією Свириденко.

"Прем'єр-міністр Словаччини та президент України повідомлять про результати зустрічі на спільній пресконференції", - заявили в уряді.

До делегації Словаччини увійдуть міністерка економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ Юрай Бланар. 

Відомо, що 2 вересня Фіцо зустрічався із диктатором Путіним та повідомив, що обговорить із Зеленським "неприпустимість атак на енергетику".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін закликав Словаччину зупинити постачання електроенергії та газу в Україну

Топ коментарі
+1
Якась дічь.
05.09.2025 10:35 Відповісти
+1
Вивід кацапських військ з України. Це головна вимога повинна бути.
05.09.2025 10:41 Відповісти
+1
ідеально, проте фіца цього абсолютно ніяк не вирішує
а от забезпечить членство України в НАТО, тоді можна говорити за вуглеводні
05.09.2025 10:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
фіца, повністю підтримуєш та забезпечуєш членство України в НАТО та ЄС - отримуєш можливість сподіватися на кацапсячі вуглеводні
05.09.2025 10:32 Відповісти
Ви ж розумієте що Фріцо нічого не вирішує. І членство в НАТО воно не вирішує бо ***** йому заборонить. І зараз Фріцо приїхало в Україну як адвокат ***** вирішувати проблеми Сосії
05.09.2025 10:49 Відповісти
фіца сам не вирішує нам НАТО, проте блокує за вказівкою *****
от нехай фіца пошле нах ***** та почне топити за Україну в НАТО, ще й свого партнера орбана у цьому переконує - тоді буде розмова, а до цього - за курсом хрейсера мацква
05.09.2025 10:52 Відповісти
ПОГОДЖУЮСЯ, ТРЕБА ВИСТАВЛЯТИ ВЕЛИКИ ВИМОГИ , тоді будуть поважати.
незай кацапи віддають Україні Брянщіну ,Курщіну, де проходять нафтопроводи

Хоча треба запитати у Фіцо, чому йому не подобаються турецькі нафтопроводи і нафта Азербайджана? Може йому зустріч з Аліевим влаштувати у Стамбулі?
05.09.2025 11:06 Відповісти
Піттримую. Якщо Фріцо хоче безпеки для нафтопроводів нехай віддають їх під контроль України. А те що під контролем Сосії Україна не може гарантувати
05.09.2025 11:12 Відповісти
Ну от ви самі визнаєте що Фріцо нічого не вирішує. А послати ***** воно не зможе тому що вчора воно у ***** смоктало. Так навіщо цього обкінчаного ****** смердячого і липкого обмудка приймати в Україні і про щось з ним балакати? Особливо після того як після останньої зустрічі Фріцо облив гівном Зеленського і Україну звинувативши в підкупі і тд. Думаєте в цей раз буде по іншому?
05.09.2025 11:07 Відповісти
+ ЕС
05.09.2025 10:52 Відповісти
Бедный Фицо столько откатов от рашистких газовых и нефтяных компаний потерял.
05.09.2025 10:33 Відповісти
Якась дічь.
05.09.2025 10:35 Відповісти
Чому діч? Дві близькі за переконаннями "людини" завжди знайдуть спільну мову. Після зустрічі буде заборона від Зе кошмариту "дружбу". А на Мадяра, можливо кримінальну справу заведуть.
05.09.2025 10:37 Відповісти
Грохніть цього виродка і киньте в Тису. Ніяких договорняків з ***************. А по НПЗ і нафтопроводам посилити удари. Як бачимо, це болючий мозоль у *****. Гнати в м'ясні штурми своїх орків ***** може ще хоть 50 років а от без НПЗ економіка Сосії здохне за місяць а значить платити за зброю і найманцям ***** не зможе
05.09.2025 10:35 Відповісти
Шось з"їв?
05.09.2025 10:36 Відповісти
🐸 "Не вздумай открывать дверь". Інакше за тебе все порішають. Купуючи нафту в параші, ***** спонсорує парашу вбивати Українців. Скажи що "обнулиш" "Дружбу". В Словаччині начнеться політична криза без парашинських "ископаемих" і ***** скинуть. Діду має сподобатись.
А ще із прем'єркою Юлією, тет-а-тет? Одна вже збагатилась.
05.09.2025 10:44 Відповісти
Треба фіцика стерілізувати. Бо він нещодавно з ****** ручкався та обіймався. Ще кацапсячої зарази на Закарпаття привезе. В нас її і так достатньо на півдні та сході.
05.09.2025 10:46 Відповісти
"Дружбу" - прикінчить до зустрічі.
05.09.2025 10:49 Відповісти
Словаки так готуються до зустрічі, як українці готувались до зустрічі з Трампом
З усіх боків і ЗМІ тількі і чути - Зеленський Зеленський Зеленський

влада має використати такий влучний момент для України. Не треба забувати що Одними з перших відомих засновників ужгородського поселення були https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 білі хорвати( тобто Русини) , які у другій половині https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D1%88%D0%B5_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 1-го тисячоліття заселили територію ********* Ужгорода
Тобто Ужгород - це словʼянське місто . Орбан усреться від злості, як почує це.
05.09.2025 11:01 Відповісти
Зеленскій уявлення немає про те, що буде обговорювати з пройдисвітом Фіцо. Буде пробувати робити "умноє ліцо", хоча в нього завжди виходить тільки тупий комічний образ.
05.09.2025 11:10 Відповісти
 
 