Фіцо та Зеленський в Ужгороді обговорюватимуть енергетичну інфраструктуру
Питання енергетичної інфраструктури буде одним із головних на зустрічі прем'єра Словаччини Роберта Фіцо із президентом Володимиром Зеленським в Ужгороді.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агенцію TASR, про це повідомила пресслужба уряду Словаччини.
Там зазначили, що Фіцо також проведе зустріч із прем'єркою Юлією Свириденко.
"Прем'єр-міністр Словаччини та президент України повідомлять про результати зустрічі на спільній пресконференції", - заявили в уряді.
До делегації Словаччини увійдуть міністерка економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ Юрай Бланар.
Відомо, що 2 вересня Фіцо зустрічався із диктатором Путіним та повідомив, що обговорить із Зеленським "неприпустимість атак на енергетику".
Gary Grant
показати весь коментар05.09.2025 10:35 Відповісти Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар05.09.2025 10:41 Відповісти Посилання
Сергій Овчаренко #548993
показати весь коментар05.09.2025 10:43 Відповісти Посилання
а от забезпечить членство України в НАТО, тоді можна говорити за вуглеводні
от нехай фіца пошле нах ***** та почне топити за Україну в НАТО, ще й свого партнера орбана у цьому переконує - тоді буде розмова, а до цього - за курсом хрейсера мацква
незай кацапи віддають Україні Брянщіну ,Курщіну, де проходять нафтопроводи
Хоча треба запитати у Фіцо, чому йому не подобаються турецькі нафтопроводи і нафта Азербайджана? Може йому зустріч з Аліевим влаштувати у Стамбулі?
А ще із прем'єркою Юлією, тет-а-тет? Одна вже збагатилась.
З усіх боків і ЗМІ тількі і чути - Зеленський Зеленський Зеленський
влада має використати такий влучний момент для України. Не треба забувати що Одними з перших відомих засновників ужгородського поселення були https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 білі хорвати( тобто Русини) , які у другій половині https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D1%88%D0%B5_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 1-го тисячоліття заселили територію ********* Ужгорода
Тобто Ужгород - це словʼянське місто . Орбан усреться від злості, як почує це.