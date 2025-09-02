Фіцо на зустрічі з Путіним: Із Зеленським у п’ятницю обговорю "неприпустимість атак на енергетику" (оновлено). ВIДЕО

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся із диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Під час бесіди з очільником Кремля Фіцо сказав, що на зустрічі із Зеленським планує обговорити "неприпустимість атак на енергоінфраструктуру".

Оновлено

За словами Фіцо, Словаччина "жорстко реагуватиме" на удари по цьому нафтопроводу, який постачає російську нафту до Словаччини та Угорщини. Прем’єр також зазначив, що не підтримує ініціативу Єврокомісії RepowerEU щодо зменшення залежності ЄС від російської нафти та газу.

Крім того, Фіцо висловив позицію Словаччини щодо інтеграції України: за його словами, Україна не може стати членом НАТО, але країна отримає підтримку у вступі до Європейського Союзу.

Раніше повідомлялось, що Фіцо планує зустрітися із Зеленським 5 вересня.

Читайте: Фіцо заявив, що "не розуміє" атак на нафтопровід "Дружба"