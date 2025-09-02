Фіцо на зустрічі з Путіним: Із Зеленським у п’ятницю обговорю "неприпустимість атак на енергетику" (оновлено). ВIДЕО
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся із диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Під час бесіди з очільником Кремля Фіцо сказав, що на зустрічі із Зеленським планує обговорити "неприпустимість атак на енергоінфраструктуру".
Оновлено
За словами Фіцо, Словаччина "жорстко реагуватиме" на удари по цьому нафтопроводу, який постачає російську нафту до Словаччини та Угорщини. Прем’єр також зазначив, що не підтримує ініціативу Єврокомісії RepowerEU щодо зменшення залежності ЄС від російської нафти та газу.
Крім того, Фіцо висловив позицію Словаччини щодо інтеграції України: за його словами, Україна не може стати членом НАТО, але країна отримає підтримку у вступі до Європейського Союзу.
Раніше повідомлялось, що Фіцо планує зустрітися із Зеленським 5 вересня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
***** - Пісюаністу.
........ Оман...... . ........ домовленість...... .
*****.
Інфраструктура (у т.ч. енергетична) Роісі, як агресора, повинна бути знищена, як була знищена інфраструктура Третього Рейху.
Втім, нині на місці української влади - - такі ж самі придурки, що і фіцо.
Коли Словакію прийняли в Євросоюз, і вона підняла мита для України, їх державне керівництво цілком серйозно вимагало від України, щоб вона не піднімала для Словакії мита у відповідь, з тієї причини, що вони ж словаки тепер живуть за загальними правилами Євросоюзу, тому вони не можуть не підняти мита для України, а Україна ж не член ЄС, тому може і повинна для словацької продукції на українському ринку залишити низькі ввізні мита.
Натомість зараз, коли словаки стали обслугою Х-уйла, їх керівництво різко забуло про політичну підтримку Європою України, про якісь загальні правила, і накладають разом з Орбаном вето за ветом на усі рішення Євросоюзу, які можуть бути корисними для України, чи зашкодити Х-уйловщині.