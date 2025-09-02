УКР
Фіцо на зустрічі з Путіним: Із Зеленським у п’ятницю обговорю "неприпустимість атак на енергетику" (оновлено). ВIДЕО

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся із диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Під час бесіди з очільником Кремля Фіцо сказав, що на зустрічі із Зеленським планує обговорити "неприпустимість атак на енергоінфраструктуру".

Оновлено

За словами Фіцо, Словаччина "жорстко реагуватиме" на удари по цьому нафтопроводу, який постачає російську нафту до Словаччини та Угорщини. Прем’єр також зазначив, що не підтримує ініціативу Єврокомісії RepowerEU щодо зменшення залежності ЄС від російської нафти та газу.

Крім того, Фіцо висловив позицію Словаччини щодо інтеграції України: за його словами, Україна не може стати членом НАТО, але країна отримає підтримку у вступі до Європейського Союзу.

Раніше повідомлялось, що Фіцо планує зустрітися із Зеленським 5 вересня.

Читайте: Фіцо заявив, що "не розуміє" атак на нафтопровід "Дружба"

Зеленський Володимир путін володимир росія Фіцо Роберт
Топ коментарі
+37
фицо идёт вслед за расейским кораблём
02.09.2025 12:43 Відповісти
+22
А шо в нас знищили Трипільську ДРЕС і інші - його не їбе?
02.09.2025 12:47 Відповісти
+17
Яркий ідіот зібрався зустрічатися зі шльондрою фіцо? А, клован. Зрозуміло.
02.09.2025 12:47 Відповісти
Более того - надо усилить удары. Надеюсь следующий НПЗ жахнут уже на днях. Лучше сегодня!
02.09.2025 13:06 Відповісти
для чого зустрічатись з *********** лайном ?
02.09.2025 12:44 Відповісти
Одержав інструкції та торбинку з кешем.
02.09.2025 13:42 Відповісти
І маляву для Вальодьі.
***** - Пісюаністу.
........ Оман...... . ........ домовленість...... .
*****.
02.09.2025 14:03 Відповісти
А шо в нас знищили Трипільську ДРЕС і інші - його не їбе?
02.09.2025 12:47 Відповісти
А от зовсім не їбе. Це ж не ТЕС Вояни чи Новаки.
показати весь коментар
Яркий ідіот зібрався зустрічатися зі шльондрою фіцо? А, клован. Зрозуміло.
02.09.2025 12:47 Відповісти
Один, ще гірше, збирався зустрічатися з орбаном. Але його не випустили😁
показати весь коментар
Ах ти,курва,па-раша може бити по українській інфраструктурі,включаючи енергетичну,а Україна по грошам, якими фіцо фінансує війну не смій.Пішли ви разом з орбаном та сіярто курсом корабля па-раши.
показати весь коментар
Тобто ************ фіцо вважає, що рф може атакувати українську енергетичну інфраструктуру, а україна російську не може?
показати весь коментар
та він нічого не вважає. він робить тілтьки те, що його просить ху йло. при тому, що робити Фіцо це буде не безплатно.
показати весь коментар
Знову згадую слова якоїсь кацапської клуші в відео - Неужєлі нельзя дагаваріцца чтоби ми могли стрелять по Украінє, а оні по нам нєт? _ Вони всі реально і опну ті. Кацапи і закацапи.
показати весь коментар
Фіцо, ти поц. А справжньому єврею Зеленському нема діла до думки поца.
показати весь коментар
Хм... А з московитами поговорити не хочеш про неприпустимість атаки на енергетичну інфраструктуру України?
показати весь коментар
ЗАТО ПО НАМ ЦЕ БУДЬ_ЛАСКА, ЦЕ МОЖНА..... виродок
показати весь коментар
Мразь чому мовчало коли кацапи зруйнували енегретику України? Коли люди взимку сиділи без електрики в холодних домівках? Лицемірне словацьке ******** уйобіще
показати весь коментар
Фіцю, тема енергетики кацапстану нам не цікава. Можеш не приїзджати. А ось що тобі нашепотів путлєр для інформування українського керівництва, можеш повідомити телефоном, бо ті наративи ми уже сотні разів чули.
показати весь коментар
Подрыв Каховской ГЭС, захват ЗАЭС, массовые атаки на ТЭС Украины. Что на это сказал фицо? Язык в жопу засунул
показати весь коментар
"А где ж я харчеваться буду?!" (с)
показати весь коментар
точно як поліграф поліграфич де я харчуватися буду
показати весь коментар
Отож! Його і процитовано!
показати весь коментар
та пішов ти на х-й! гітлерівський прислужник!
показати весь коментар
Не ображай Адольфа! ***** це бруд під його нігтями
показати весь коментар
патрон-хуйло наказав давити на хрипатого щоб не атакували нпз рашистів, бо скоро на ослах будуть їздити
показати весь коментар
відвезіть його не взорвану дамбу каховської гэс, хай там гавкає про неприпустимість.
показати весь коментар
а де була ця мерзота, коли московити методично знищували наші НПЗ, ГЕС, ТЕЦ????????
показати весь коментар
Фіцо ще й раділо що ***** знищило всю нашу енергетику. Тому що зараз Словаччина набиває собі кишені бабосиками продаючи Україні електроенергію і бензин втридорога.
показати весь коментар
В долоньки собі тихенечко хлопала на радощах, імпортуючи да нас нафтопродукти та газ. Одночасно отримуючи кацапські рубліки за блокування європейських ініциатив щодо України.
показати весь коментар
Не розумію для чого нам зустрічатись з цим покидьком-в рамках діалогу потрібен повторний удар по цій дружбі тиранів
показати весь коментар
на енергетику неприпутимо, а на маленьких дітей - ок? з якої колонії для особливо небезпечних маньяків те фіцо вирвалось?
показати весь коментар
Ось воно що. Нащупали у ***** болючий мозоль. Воювати ***** може хоч 100 років бо м'яса в нього повно. А від ударів по рашистських НПЗ і енергетиці у ***** істерика. Бо знає що Сосія так довго не протягне. Хто б сумнівався що ***** буде через своїх ************** давити на Україну і забороняти бити по Сосії. Скоро ще й Тампон вилізе з кремлівськими методичками. Да заженіть цьому Фіцо вже сокиру в голову ради його здоров'я. А нам своє робити ради звільнення всієї України від окупантів.
показати весь коментар
А Зеленському в жодному разі не можна зустрічатися з цією гнидою. Фіцо не з доброго дива хоче з Зеленським говорити. Знову якусь пакость з ****** і Тампоном розробили. Їм даже неважливо що Зелеський відповість а важливо як цю розмову представлять ***** і Тампон для звинувачення України, Те ж саме було коли ***** за день до введення Тампоном санкцій швиденько позвав до себе Віткофа, який виставив ***** миротворцем а Україну як таку що не хоче миру. Не думаєте ж ви що Фіцо чи ***** хочуть Україні добра?
показати весь коментар
Україна ніколи не завдавала ударів по енергетикі,виключно по війсковим об'єктам!Що не так?
показати весь коментар
І Зеленський обов'язково пошле його нахрін!
показати весь коментар
сподіваюсь цього їбаната пошлють *****
показати весь коментар
Щодо української енергетики цілком згоден.

Інфраструктура (у т.ч. енергетична) Роісі, як агресора, повинна бути знищена, як була знищена інфраструктура Третього Рейху.
показати весь коментар
Привізить цього словацького мудака на руіни Бурштинській та Трипільській ТЕЦ та ткнить цю словацьку суку рилов у попіл.
показати весь коментар
Як то кажуть свої труселя ближче до дупи, а ти курво нічого більше з ****** не обговорював, наприклад взагалі неприпустимість обстрілів України. Собака смердюча. Аби не мав відсотка від кацапської нафти то й мовчки сидів. Від складання договорів з іншими постачальниками такої лафи не буде...
показати весь коментар
нідастрільоний,давай-но на укол...
показати весь коментар
..чого б то ти, хвойда підкацапська, Фіца, не договорюєш продажно-блдську думку до кінця, а саме: "неприпустимість атак на енергоінфраструктуру" (вочевидь багатомільйардно-корупційну), і водночас таку безтурботну (для рубльових патаскух кремля) припустимість атак на мирних, цивільних громадян України, які вже одинадцятий рік гинуть, вже десятками тисяч...
показати весь коментар
А може зразу за руським кораблем, навіщо обговорювати, з пуйлом вже обговорив
показати весь коментар
Висновок: ***** безпорадне перед бомбардуванням інфраструктури підаросіі, бігає і жаліється своїм шльондрам, щоб ті вмовили Україну перестати завдавати удари. Треба продовжувати.
показати весь коментар
не факт що Зеленському є про що розмовляти з Фіцо.
показати весь коментар
на місці української влади я би його послав.

Втім, нині на місці української влади - - такі ж самі придурки, що і фіцо.
показати весь коментар
Зустрічатися з Фіцо - себе не поважати. Фіцо далеко не перший зі словацьких держперсон, хто справляє враження розумово недорозвиненої особи.
Коли Словакію прийняли в Євросоюз, і вона підняла мита для України, їх державне керівництво цілком серйозно вимагало від України, щоб вона не піднімала для Словакії мита у відповідь, з тієї причини, що вони ж словаки тепер живуть за загальними правилами Євросоюзу, тому вони не можуть не підняти мита для України, а Україна ж не член ЄС, тому може і повинна для словацької продукції на українському ринку залишити низькі ввізні мита.
Натомість зараз, коли словаки стали обслугою Х-уйла, їх керівництво різко забуло про політичну підтримку Європою України, про якісь загальні правила, і накладають разом з Орбаном вето за ветом на усі рішення Євросоюзу, які можуть бути корисними для України, чи зашкодити Х-уйловщині.
показати весь коментар
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=AO__pc3NQMY Є ПИТАННЯ: "Не дасте красти - ракет не буде" Скандал навколо ФЛАМІНГО. Сліди ведуть до Міндіча (39:43)
показати весь коментар
