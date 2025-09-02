Фицо на встрече с Путиным: С Зеленским в пятницу обсужу "недопустимость атак на энергетику". ВИДЕО
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Во время беседы с главой Кремля Фицо сказал, что на встрече с Зеленским планирует обсудить "недопустимость атак на энергоинфраструктуру".
Обновлено
По словам Фицо, Словакия будет "жестко реагировать" на удары по этому нефтепроводу, который поставляет российскую нефть в Словакию и Венгрию. Премьер также отметил, что не поддерживает инициативу Еврокомиссии RepowerEU по уменьшению зависимости ЕС от российской нефти и газа.
Кроме того, Фицо высказал позицию Словакии относительно интеграции Украины: по его словам, Украина не может стать членом НАТО, но страна получит поддержку во вступлении в Европейский Союз.
Ранее сообщалось, что Фицо планирует встретиться с Зеленским 5 сентября.
***** - Пісюаністу.
........ Оман...... . ........ домовленість...... .
*****.
Інфраструктура (у т.ч. енергетична) Роісі, як агресора, повинна бути знищена, як була знищена інфраструктура Третього Рейху.
Втім, нині на місці української влади - - такі ж самі придурки, що і фіцо.
Коли Словакію прийняли в Євросоюз, і вона підняла мита для України, їх державне керівництво цілком серйозно вимагало від України, щоб вона не піднімала для Словакії мита у відповідь, з тієї причини, що вони ж словаки тепер живуть за загальними правилами Євросоюзу, тому вони не можуть не підняти мита для України, а Україна ж не член ЄС, тому може і повинна для словацької продукції на українському ринку залишити низькі ввізні мита.
Натомість зараз, коли словаки стали обслугою Х-уйла, їх керівництво різко забуло про політичну підтримку Європою України, про якісь загальні правила, і накладають разом з Орбаном вето за ветом на усі рішення Євросоюзу, які можуть бути корисними для України, чи зашкодити Х-уйловщині.