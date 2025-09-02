Фицо на встрече с Путиным: С Зеленским в пятницу обсужу "недопустимость атак на энергетику". ВИДЕО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Во время беседы с главой Кремля Фицо сказал, что на встрече с Зеленским планирует обсудить "недопустимость атак на энергоинфраструктуру".

Обновлено

По словам Фицо, Словакия будет "жестко реагировать" на удары по этому нефтепроводу, который поставляет российскую нефть в Словакию и Венгрию. Премьер также отметил, что не поддерживает инициативу Еврокомиссии RepowerEU по уменьшению зависимости ЕС от российской нефти и газа.

Кроме того, Фицо высказал позицию Словакии относительно интеграции Украины: по его словам, Украина не может стать членом НАТО, но страна получит поддержку во вступлении в Европейский Союз.

Ранее сообщалось, что Фицо планирует встретиться с Зеленским 5 сентября.

