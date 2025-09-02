РУС
Фицо на встрече с Путиным: С Зеленским в пятницу обсужу "недопустимость атак на энергетику". ВИДЕО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Во время беседы с главой Кремля Фицо сказал, что на встрече с Зеленским планирует обсудить "недопустимость атак на энергоинфраструктуру".

По словам Фицо, Словакия будет "жестко реагировать" на удары по этому нефтепроводу, который поставляет российскую нефть в Словакию и Венгрию. Премьер также отметил, что не поддерживает инициативу Еврокомиссии RepowerEU по уменьшению зависимости ЕС от российской нефти и газа.

Кроме того, Фицо высказал позицию Словакии относительно интеграции Украины: по его словам, Украина не может стать членом НАТО, но страна получит поддержку во вступлении в Европейский Союз.

Ранее сообщалось, что Фицо планирует встретиться с Зеленским 5 сентября.

Читайте: Фицо заявил, что "не понимает" атак на нефтепровод "Дружба"

Зеленский Владимир (21793) путин владимир (32119) россия (97035) Фицо Роберт (219)
Топ комментарии
+39
фицо идёт вслед за расейским кораблём
02.09.2025 12:43 Ответить
+25
А шо в нас знищили Трипільську ДРЕС і інші - його не їбе?
02.09.2025 12:47 Ответить
+18
Яркий ідіот зібрався зустрічатися зі шльондрою фіцо? А, клован. Зрозуміло.
02.09.2025 12:47 Ответить
фицо идёт вслед за расейским кораблём
02.09.2025 12:43 Ответить
Более того - надо усилить удары. Надеюсь следующий НПЗ жахнут уже на днях. Лучше сегодня!
02.09.2025 13:06 Ответить
для чого зустрічатись з *********** лайном ?
02.09.2025 12:44 Ответить
Одержав інструкції та торбинку з кешем.
02.09.2025 13:42 Ответить
І маляву для Вальодьі.
***** - Пісюаністу.
........ Оман...... . ........ домовленість...... .
*****.
02.09.2025 14:03 Ответить
А шо в нас знищили Трипільську ДРЕС і інші - його не їбе?
02.09.2025 12:47 Ответить
А от зовсім не їбе. Це ж не ТЕС Вояни чи Новаки.
02.09.2025 14:05 Ответить
Яркий ідіот зібрався зустрічатися зі шльондрою фіцо? А, клован. Зрозуміло.
02.09.2025 12:47 Ответить
Один, ще гірше, збирався зустрічатися з орбаном. Але його не випустили😁
02.09.2025 12:51 Ответить
Ах ти,курва,па-раша може бити по українській інфраструктурі,включаючи енергетичну,а Україна по грошам, якими фіцо фінансує війну не смій.Пішли ви разом з орбаном та сіярто курсом корабля па-раши.
02.09.2025 12:47 Ответить
Тобто ************ фіцо вважає, що рф може атакувати українську енергетичну інфраструктуру, а україна російську не може?
показать весь комментарий
та він нічого не вважає. він робить тілтьки те, що його просить ху йло. при тому, що робити Фіцо це буде не безплатно.
показать весь комментарий
Знову згадую слова якоїсь кацапської клуші в відео - Неужєлі нельзя дагаваріцца чтоби ми могли стрелять по Украінє, а оні по нам нєт? _ Вони всі реально і опну ті. Кацапи і закацапи.
показать весь комментарий
Фіцо, ти поц. А справжньому єврею Зеленському нема діла до думки поца.
показать весь комментарий
Хм... А з московитами поговорити не хочеш про неприпустимість атаки на енергетичну інфраструктуру України?
показать весь комментарий
ЗАТО ПО НАМ ЦЕ БУДЬ_ЛАСКА, ЦЕ МОЖНА..... виродок
показать весь комментарий
Мразь чому мовчало коли кацапи зруйнували енегретику України? Коли люди взимку сиділи без електрики в холодних домівках? Лицемірне словацьке ******** уйобіще
показать весь комментарий
Фіцю, тема енергетики кацапстану нам не цікава. Можеш не приїзджати. А ось що тобі нашепотів путлєр для інформування українського керівництва, можеш повідомити телефоном, бо ті наративи ми уже сотні разів чули.
показать весь комментарий
Подрыв Каховской ГЭС, захват ЗАЭС, массовые атаки на ТЭС Украины. Что на это сказал фицо? Язык в жопу засунул
показать весь комментарий
"А где ж я харчеваться буду?!" (с)
показать весь комментарий
точно як поліграф поліграфич де я харчуватися буду
показать весь комментарий
Отож! Його і процитовано!
показать весь комментарий
та пішов ти на х-й! гітлерівський прислужник!
показать весь комментарий
Не ображай Адольфа! ***** це бруд під його нігтями
показать весь комментарий
патрон-хуйло наказав давити на хрипатого щоб не атакували нпз рашистів, бо скоро на ослах будуть їздити
показать весь комментарий
відвезіть його не взорвану дамбу каховської гэс, хай там гавкає про неприпустимість.
показать весь комментарий
а де була ця мерзота, коли московити методично знищували наші НПЗ, ГЕС, ТЕЦ????????
показать весь комментарий
Фіцо ще й раділо що ***** знищило всю нашу енергетику. Тому що зараз Словаччина набиває собі кишені бабосиками продаючи Україні електроенергію і бензин втридорога.
показать весь комментарий
В долоньки собі тихенечко хлопала на радощах, імпортуючи да нас нафтопродукти та газ. Одночасно отримуючи кацапські рубліки за блокування європейських ініциатив щодо України.
показать весь комментарий
Не розумію для чого нам зустрічатись з цим покидьком-в рамках діалогу потрібен повторний удар по цій дружбі тиранів
показать весь комментарий
на енергетику неприпутимо, а на маленьких дітей - ок? з якої колонії для особливо небезпечних маньяків те фіцо вирвалось?
показать весь комментарий
Ось воно що. Нащупали у ***** болючий мозоль. Воювати ***** може хоч 100 років бо м'яса в нього повно. А від ударів по рашистських НПЗ і енергетиці у ***** істерика. Бо знає що Сосія так довго не протягне. Хто б сумнівався що ***** буде через своїх ************** давити на Україну і забороняти бити по Сосії. Скоро ще й Тампон вилізе з кремлівськими методичками. Да заженіть цьому Фіцо вже сокиру в голову ради його здоров'я. А нам своє робити ради звільнення всієї України від окупантів.
показать весь комментарий
А Зеленському в жодному разі не можна зустрічатися з цією гнидою. Фіцо не з доброго дива хоче з Зеленським говорити. Знову якусь пакость з ****** і Тампоном розробили. Їм даже неважливо що Зелеський відповість а важливо як цю розмову представлять ***** і Тампон для звинувачення України, Те ж саме було коли ***** за день до введення Тампоном санкцій швиденько позвав до себе Віткофа, який виставив ***** миротворцем а Україну як таку що не хоче миру. Не думаєте ж ви що Фіцо чи ***** хочуть Україні добра?
показать весь комментарий
вы не правы ему нужно встретиться с фицой 5 сентября что бы 6 расхерачить насосную стацию дружбы)))
показать весь комментарий
Україна ніколи не завдавала ударів по енергетикі,виключно по війсковим об'єктам!Що не так?
показать весь комментарий
І Зеленський обов'язково пошле його нахрін!
показать весь комментарий
сподіваюсь цього їбаната пошлють *****
показать весь комментарий
Щодо української енергетики цілком згоден.

Інфраструктура (у т.ч. енергетична) Роісі, як агресора, повинна бути знищена, як була знищена інфраструктура Третього Рейху.
показать весь комментарий
Привізить цього словацького мудака на руіни Бурштинській та Трипільській ТЕЦ та ткнить цю словацьку суку рилов у попіл.
показать весь комментарий
Як то кажуть свої труселя ближче до дупи, а ти курво нічого більше з ****** не обговорював, наприклад взагалі неприпустимість обстрілів України. Собака смердюча. Аби не мав відсотка від кацапської нафти то й мовчки сидів. Від складання договорів з іншими постачальниками такої лафи не буде...
показать весь комментарий
нідастрільоний,давай-но на укол...
показать весь комментарий
..чого б то ти, хвойда підкацапська, Фіца, не договорюєш продажно-блдську думку до кінця, а саме: "неприпустимість атак на енергоінфраструктуру" (вочевидь багатомільйардно-корупційну), і водночас таку безтурботну (для рубльових патаскух кремля) припустимість атак на мирних, цивільних громадян України, які вже одинадцятий рік гинуть, вже десятками тисяч...
показать весь комментарий
А може зразу за руським кораблем, навіщо обговорювати, з пуйлом вже обговорив
показать весь комментарий
Висновок: ***** безпорадне перед бомбардуванням інфраструктури підаросіі, бігає і жаліється своїм шльондрам, щоб ті вмовили Україну перестати завдавати удари. Треба продовжувати.
показать весь комментарий
не факт що Зеленському є про що розмовляти з Фіцо.
показать весь комментарий
а шо то за хрома чамора біля фіцо? яка копія із?
показать весь комментарий
а шо то за хрома чамора біля фіцо? яка копія із?
на місці української влади я би його послав.

Втім, нині на місці української влади - - такі ж самі придурки, що і фіцо.
показать весь комментарий
Зустрічатися з Фіцо - себе не поважати. Фіцо далеко не перший зі словацьких держперсон, хто справляє враження розумово недорозвиненої особи.
Коли Словакію прийняли в Євросоюз, і вона підняла мита для України, їх державне керівництво цілком серйозно вимагало від України, щоб вона не піднімала для Словакії мита у відповідь, з тієї причини, що вони ж словаки тепер живуть за загальними правилами Євросоюзу, тому вони не можуть не підняти мита для України, а Україна ж не член ЄС, тому може і повинна для словацької продукції на українському ринку залишити низькі ввізні мита.
Натомість зараз, коли словаки стали обслугою Х-уйла, їх керівництво різко забуло про політичну підтримку Європою України, про якісь загальні правила, і накладають разом з Орбаном вето за ветом на усі рішення Євросоюзу, які можуть бути корисними для України, чи зашкодити Х-уйловщині.
показать весь комментарий
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=AO__pc3NQMY Є ПИТАННЯ: "Не дасте красти - ракет не буде" Скандал навколо ФЛАМІНГО. Сліди ведуть до Міндіча (39:43)
показать весь комментарий
В параллельной вселенной прибыло! Ещё одно существо присоединилась к. коалиции ****. Ых.
показать весь комментарий
Когда их уже из ЕС выкинут и санкции введут за сотрудничество с хлом.
показать весь комментарий
фыцо - неприпустимобити по енергетиці, вбивати мохна тіко людей
показать весь комментарий
