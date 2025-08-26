РУС
Поставки нефти через российскую трубу Чехия
Фицо заявил, что "не понимает" атак на нефтепровод "Дружба"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо,

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал Украину за атаку на нефтепровод "Дружба", заявив, что "не понимает" их смысл.

Слова словацкого премьера приводит Denník N, передает Цензор.НЕТ.

Ранее из-за атак на "Дружбу" Словакия вместе с Венгрией пожаловались Еврокомиссии, поскольку из-за ударов страны не получали российскую нефть.

В этом контексте Фицо в очередной раз упрекнул Украину.

"Мы не понимаем атаки на нефтяную инфраструктуру, которые существенно затрагивают Словацкую Республику", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападки и угрозы со стороны Зеленского будут иметь последствия, - Орбан

Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

Читайте также: Фицо сравнил Украину с травой, которая пострадает из-за "переговоров слонов": МИД призвал его не заигрывать с РФ

Топ комментарии
+6
показать весь комментарий
26.08.2025 17:17 Ответить
+4
Шо там не зрозуміло фіцикам та *******?! Все ви, шльондри **********, розумієте. І в ЄС все розуміють, а ці підАри ніяк не зрозуміють...
показать весь комментарий
26.08.2025 17:15 Ответить
+3
ну туппой !
його не в голову поранили ?

.
показать весь комментарий
26.08.2025 17:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо там не зрозуміло фіцикам та *******?! Все ви, шльондри **********, розумієте. І в ЄС все розуміють, а ці підАри ніяк не зрозуміють...
показать весь комментарий
26.08.2025 17:15 Ответить
Нічого, п@длюко, потерпи. Не здохнеш.

Нас тут атакують щодня ракетами/дронами, живих людей, а тобі, виродку, наср@ти на це.
показать весь комментарий
26.08.2025 17:16 Ответить
я вам Фіцо поясню - це шоб русня не заробляла продаючи газ та нафту Европі, та шоб не купляли лояльність деяких европейських політиків до рашки, це всьо.
показать весь комментарий
26.08.2025 17:16 Ответить
А я "не розумію" сенсу існування таких потвор як фіца
показать весь комментарий
26.08.2025 17:16 Ответить
ну туппой !
його не в голову поранили ?

.
показать весь комментарий
26.08.2025 17:17 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2025 17:17 Ответить
Ну так, хотів за російські хабарі збудувати собі власне "межегір'я", а тепер НЕ РОЗУМІЄ де на цей проект брати гроші
показать весь комментарий
26.08.2025 17:18 Ответить
Читай сводкі есвео, дурік - там всьо сбіто і подавлєно. Дружба ціла - тебе кацапи наіпали...
показать весь комментарий
26.08.2025 17:19 Ответить
Фіцо бреше. Він все розуміє. Путніській режим необхідно позбавляти нафтогазових грошей.
показать весь комментарий
26.08.2025 17:20 Ответить
ЗАто знищення українів розуміє)))))

КРЕТИН. Все що РФ ми можем і МАЄМ знищувати до поки не зникне все
показать весь комментарий
26.08.2025 17:21 Ответить
Тобто він тупіший навіть за нас, коментаторів цензора. Навіть нам зрозуміло, що коли ти випалюєш нафтопереробні заводи, треба перекрити постачання палива з Білорусі. А саме по дружбі вони і можуть це зробити.
показать весь комментарий
26.08.2025 17:21 Ответить
Бо ти, і твій дружбан ****** орбан народилися без мізків. Якби мені хотілося знову почути це виття, після того, коли випадково два кацапських орєшніка промахнулися, і в'їбали по Братиславі та Будапешту.
показать весь комментарий
26.08.2025 17:24 Ответить
Я теж не розумію який сенс в 21 сторіччі вбивати сусідів.
показать весь комментарий
26.08.2025 17:29 Ответить
Ну так это понятно, что не понимает, были бы у Фицы мозги, может он и понимал бы...
показать весь комментарий
26.08.2025 17:41 Ответить
Вибачте, що рашистська агресія доставляє вам таких незручностей. Дійсно, навіщо розтрощили той нафтопровід? Якщо вибирати між позбавленням рашистів коштів на війну і корупційною нафтовою годівницею Фіцо від рашистів, треба враховувати інтереси Фіцо. Може для Фіцо ще повітряний простір відкрити для прямого сполучення з москвою?
показать весь комментарий
26.08.2025 17:58 Ответить
БО ТУПИЙ
показать весь комментарий
26.08.2025 18:23 Ответить
 
 