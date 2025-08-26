Фицо заявил, что "не понимает" атак на нефтепровод "Дружба"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал Украину за атаку на нефтепровод "Дружба", заявив, что "не понимает" их смысл.
Слова словацкого премьера приводит Denník N, передает Цензор.НЕТ.
Ранее из-за атак на "Дружбу" Словакия вместе с Венгрией пожаловались Еврокомиссии, поскольку из-за ударов страны не получали российскую нефть.
В этом контексте Фицо в очередной раз упрекнул Украину.
"Мы не понимаем атаки на нефтяную инфраструктуру, которые существенно затрагивают Словацкую Республику", - сказал он.
Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.
В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.
Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".
В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.
Нас тут атакують щодня ракетами/дронами, живих людей, а тобі, виродку, наср@ти на це.
його не в голову поранили ?
.
КРЕТИН. Все що РФ ми можем і МАЄМ знищувати до поки не зникне все