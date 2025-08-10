Фицо сравнил Украину с травой, которая пострадает из-за "переговоров слонов": МИД призвал его не заигрывать с РФ
После более трех лет полномасштабной российской вооруженной агрессии против Украины премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо так и не осознал истинных причин этого преступного вторжения, а также опасности, которую несет заигрывание с государством-агрессором.
Как информирует Цензор.НЕТ, это отмечают в МИД Украины.
"Обидно, что глава правительства государства-члена Европейского Союза позволяет себе откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа, который ежедневно героически борется с российской агрессией, сдерживая ее на своей земле в интересах безопасности всей Европы.
Предостерегаем от использования недружественных фольклорных аллегорий и от попыток повысить политические рейтинги своей партии через подобные заявления. Это легкомыслие, которое оскорбляет память погибших, страдания миллионов украинских семей и жертвенность тех, кто борется за свободу", - добавили в МИД.
Также отмечается, что украинская сторона высоко ценит всестороннюю поддержку Украины со стороны международных партнеров, которые последовательно защищают принципы территориальной целостности суверенных государств, верховенства международного права и сохранения глобального порядка.
"На этом фоне заявления Роберта Фицо диссонируют с духом добрососедства, солидарности и взаимоуважения, которые в течение всего этого времени демонстрирует словацкий народ по отношению к Украине. Поэтому своими заявлениями господин Фицо оскорбляет и собственный народ", - резюмируют во внешнеполитическом ведомстве Украины.
Ранее Фицо заявил, что Украина в любом случае пострадает из-за результатов саммита Трампа и Путина на Аляске.
"Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, слоны дерутся или занимаются сексом, всегда страдает трава. Независимо от того, чем закончатся переговоры слонов 15 августа, пострадает трава - в данном случае, Украина", - заявил Фицо.
а Бритислава Bratislava до 27 марта 1919 года - Прешпорок или Пре́шпорек (Prešporok, Prešporek), Пре́сбург (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Pressburg https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82 [ˈprɛsbʊrk], , Пожо́нь (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA венг. Pozsony), в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Средние века - Истрополис (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Posonium, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Istropolis
історична столица угорського королівства (с 1541 по 1684 год)
Не треба забувати , що і Словаччина ( Нітрянське князівство) теж мала відношення до створення церковно словʼянської мови Кирилом і Мефодіем
-імператорів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Священної Римської імперії
- монархів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Австро-Угорщини в якості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8 королів Угорщини, зокрема https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD_II_(%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97) Максиміліана II (https://uk.wikipedia.org/wiki/1563 1563), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F Марії Терезії (https://uk.wikipedia.org/wiki/1741 1741).
Цей іронічний вираз народився в 1939 році і стосувався Польщі, яку з одного боку окупувала Німеччина, а з іншого боку "звільняв СРСР.
"Якщо на одній галявині сходяться два слони, не має значення будуть вони битися або любити один одного. Трава буде витоптана".
Так у принципі і вийшло. Спочатку два слони любилися, потім билися, а Польща була зруйнована
Якщо ні - навіщо загравати з Фіцо? Розумію, що це недипломатично, але зараз вже байдуже, бо "союзнички" наказали Україні забиратися з Донбасу і віддати кацапам Слов'янськ, то що ми вже втрачаємо?
Назвіть речі своїми іменами. Фіцо - кацапська хвойда. Орбан - кацапська хвойда. Угода Трампа - "Мюнхенська угода 1938" і загравання з військовими злочинцями.
Лише в Ослунда знайшлись яйця, щоб назвати речі своїми іменами? Чому інші мовчать?
От наприклад - коли бикоті хочеться аж пече , щоб на неї звернули увагу нарешті , але ж ні , всім і далі на неї - пох ,, саме це її і бісить до нестями . І тоді починаються образи .
Саме така оказія трапилася і з фіцою .
Казалося б - яке йому діло до тих перемовин ? Аж ніякого . Словаччину це взагалі не повинно турбувати , бо вона в цьому процесі зовсім - ніхто , порожнє місце . Сиди і дивись на те що відбувається - мовчки . Але ж ні , її очільнику треба якнайголосніше перднути в інтернеті , зайвий раз штрикнувши Україну за те що вона його , такого всього - крутого і покрученого хлопа - ігнорує.