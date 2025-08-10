Фицо сравнил Украину с травой, которая пострадает из-за "переговоров слонов": МИД призвал его не заигрывать с РФ

После более трех лет полномасштабной российской вооруженной агрессии против Украины премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо так и не осознал истинных причин этого преступного вторжения, а также опасности, которую несет заигрывание с государством-агрессором.

Как информирует Цензор.НЕТ, это отмечают в МИД Украины.

"Обидно, что глава правительства государства-члена Европейского Союза позволяет себе откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа, который ежедневно героически борется с российской агрессией, сдерживая ее на своей земле в интересах безопасности всей Европы.

Предостерегаем от использования недружественных фольклорных аллегорий и от попыток повысить политические рейтинги своей партии через подобные заявления. Это легкомыслие, которое оскорбляет память погибших, страдания миллионов украинских семей и жертвенность тех, кто борется за свободу", - добавили в МИД.

Также отмечается, что украинская сторона высоко ценит всестороннюю поддержку Украины со стороны международных партнеров, которые последовательно защищают принципы территориальной целостности суверенных государств, верховенства международного права и сохранения глобального порядка.

"На этом фоне заявления Роберта Фицо диссонируют с духом добрососедства, солидарности и взаимоуважения, которые в течение всего этого времени демонстрирует словацкий народ по отношению к Украине. Поэтому своими заявлениями господин Фицо оскорбляет и собственный народ", - резюмируют во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Ранее Фицо заявил, что Украина в любом случае пострадает из-за результатов саммита Трампа и Путина на Аляске.

"Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, слоны дерутся или занимаются сексом, всегда страдает трава. Независимо от того, чем закончатся переговоры слонов 15 августа, пострадает трава - в данном случае, Украина", - заявил Фицо.