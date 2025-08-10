РУС
Новости
2 201 44

Фицо сравнил Украину с травой, которая пострадает из-за "переговоров слонов": МИД призвал его не заигрывать с РФ

Фицо раскритиковали за визит на парад в Москву

После более трех лет полномасштабной российской вооруженной агрессии против Украины премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо так и не осознал истинных причин этого преступного вторжения, а также опасности, которую несет заигрывание с государством-агрессором.

Как информирует Цензор.НЕТ, это отмечают в МИД Украины.

"Обидно, что глава правительства государства-члена Европейского Союза позволяет себе откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа, который ежедневно героически борется с российской агрессией, сдерживая ее на своей земле в интересах безопасности всей Европы.

Предостерегаем от использования недружественных фольклорных аллегорий и от попыток повысить политические рейтинги своей партии через подобные заявления. Это легкомыслие, которое оскорбляет память погибших, страдания миллионов украинских семей и жертвенность тех, кто борется за свободу", - добавили в МИД.

Также читайте: Словакия прекратит блокирование 18-го пакета санкций ЕС завтра, - Фицо

Также отмечается, что украинская сторона высоко ценит всестороннюю поддержку Украины со стороны международных партнеров, которые последовательно защищают принципы территориальной целостности суверенных государств, верховенства международного права и сохранения глобального порядка.

"На этом фоне заявления Роберта Фицо диссонируют с духом добрососедства, солидарности и взаимоуважения, которые в течение всего этого времени демонстрирует словацкий народ по отношению к Украине. Поэтому своими заявлениями господин Фицо оскорбляет и собственный народ", - резюмируют во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Ранее Фицо заявил, что Украина в любом случае пострадает из-за результатов саммита Трампа и Путина на Аляске.

"Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, слоны дерутся или занимаются сексом, всегда страдает трава. Независимо от того, чем закончатся переговоры слонов 15 августа, пострадает трава - в данном случае, Украина", - заявил Фицо.

Автор: 

МИД (7066) Фицо Роберт (213)


Топ комментарии
+7
Якщо по відношенню до США та Московії Україна трава, то ким є тоді Словаччина. Вошею?
10.08.2025 12:02 Ответить
+6
Фицо, дебил, травой как раз была Словакия, которую затоптали со всех сторон.
10.08.2025 12:07 Ответить
+5
Мабуть у фіца та орбана трава дуже гарна
10.08.2025 11:58 Ответить
судя по твоему коменту видать по дороге с Рашкой тебе
10.08.2025 12:21 Ответить
Французький прем'єр-міністр Жоржу Клемансо під час Паризької мирної конференції 1919 року під час поділу Європи після поразки Німеччини у 1-й світовій війні сказав: "Хто такі ці словаки ? У мене немає для них місця на карті".
10.08.2025 13:07 Ответить
Мабуть у фіца та орбана трава дуже гарна
10.08.2025 11:58 Ответить
Але ти ж за Україну? - чи зовсім ******** через нафту і газ з рашки - які дешевші на 10 дол
10.08.2025 12:02 Ответить
Якщо по відношенню до США та Московії Україна трава, то ким є тоді Словаччина. Вошею?
10.08.2025 12:02 Ответить
Мабуть, що коником.
10.08.2025 12:12 Ответить
Саранчою.
10.08.2025 12:19 Ответить
Я у шоці..на початку 21 ст їздили до Словакії..такої ненависті до русні я ще небачила..а зараз..
10.08.2025 12:17 Ответить
Якщо Україна то "трава", то Словаччина "пил на траві"... Скільки вона протримається, в разі нападу на неї москальского "слона"? 2-3 години? Чи вона і не збирається пручатися, хай НАТО за неї воює?
10.08.2025 12:24 Ответить
Гнойовиком, який живиться лайном одного зі слонів.
10.08.2025 12:42 Ответить
Поцо
10.08.2025 12:02 Ответить
фіцо схожий на те шо у ***** в валізке
10.08.2025 12:02 Ответить
Краще бути травою, аніж рип'яхом - який рано чи пізно віддеруть від ноги та викинуть.
10.08.2025 12:03 Ответить
Цікаво для чого Бог зберіг цю наволоч ...??
10.08.2025 12:03 Ответить
Зрозуміло для чого - аби дати йому можливісь , з ганьбою , опинитися на лаві підсудних і решту свого життя провести за гратами !
10.08.2025 12:08 Ответить
Фіца , певно , забув що його країна в 12 разів менша за Україну і що з ними буде раптом щось ... і що буде конкретно з ним , коли влада , в них , скоро зміниться...? Чи він справді вірить , що його ***** назавжди гауляйтером Словаччини залишить ?
10.08.2025 12:04 Ответить
Недобиток..
10.08.2025 12:05 Ответить
Рівень політика у його обмовках: Африка, секс, трава.
10.08.2025 12:06 Ответить
Фіцо - підар.
10.08.2025 12:07 Ответить
Фицо, дебил, травой как раз была Словакия, которую затоптали со всех сторон.
10.08.2025 12:07 Ответить
Взагалі то втрати словаками ( словʼянами) в Паноніі проходили тисячу років тому. Угорці загнали їх у гори.
а Бритислава Bratislava до 27 марта 1919 года - Прешпорок или Пре́шпорек (Prešporok, Prešporek), Пре́сбург (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Pressburg https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82 [ˈprɛsbʊrk], , Пожо́нь (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA венг. Pozsony), в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Средние века - Истрополис (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Posonium, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Istropolis
історична столица угорського королівства (с 1541 по 1684 год)
Не треба забувати , що і Словаччина ( Нітрянське князівство) теж мала відношення до створення церковно словʼянської мови Кирилом і Мефодіем
10.08.2025 12:43 Ответить
В Братиславі в соборі Св Мартина З https://uk.wikipedia.org/wiki/1563 1563 по https://uk.wikipedia.org/wiki/1830 1830 роки в соборі святого Мартина проходили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F коронації
-імператорів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Священної Римської імперії
- монархів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Австро-Угорщини в якості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8 королів Угорщини, зокрема https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD_II_(%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97) Максиміліана II (https://uk.wikipedia.org/wiki/1563 1563), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F Марії Терезії (https://uk.wikipedia.org/wiki/1741 1741).
10.08.2025 12:46 Ответить
Вся эта славная история не помешала словакам мирно просрать свою страну не только Гитлеру, но и мАдярам с поляками вместе взятым. А Украинцы (и другие народы доблестного Закарпатья) дали бой мАдярам под Хустом в марте 1939-го, с чего ФАКТИЧЕСКИ и началась вооружённая борьба против захватчиков в Европе за полгода до ОФИЦИАЛЬНОГО начала 2МВ.
10.08.2025 13:11 Ответить
Шкода , що цього тупого і продажного виродка не добили 😡
10.08.2025 12:10 Ответить
Кілера-професіонала В СТУДІЮ !!!
10.08.2025 12:20 Ответить
Хай згадає 1938 рік, коли "травою" стала його країна - саме через те, що "слони" вирішили зайнятися сексом.
10.08.2025 12:11 Ответить
Нехай цей хлопець не 3,14здить про "стару африканську істину".
Цей іронічний вираз народився в 1939 році і стосувався Польщі, яку з одного боку окупувала Німеччина, а з іншого боку "звільняв СРСР.
"Якщо на одній галявині сходяться два слони, не має значення будуть вони битися або любити один одного. Трава буде витоптана".
Так у принципі і вийшло. Спочатку два слони любилися, потім билися, а Польща була зруйнована
10.08.2025 12:11 Ответить
Не брешіте на Фіцо - він етнічний угорець 😂😂😂
10.08.2025 12:34 Ответить
Шалава кремлівська,якби не Україна,то був би ти поблизу Атлантичного океану або взагалі на другому континенті.1967 рік, почитай історичні та архівні матеріали як розправлялась совкова машина з громадянами тодішньої Чехословаччини.Закний свій чорний рот і стопи в дві ноздрі поки їх тобі не вирвали.
10.08.2025 12:16 Ответить
10.08.2025 12:19 Ответить
Краще бути травою ніж банним листом на задниці путіна....
10.08.2025 12:19 Ответить
вчи Історію Піцо ,вона може повторитись , слони в 1939 дали дозвіл на окупацію Чехословаччини шо с цього вийшло
10.08.2025 12:31 Ответить
Так фашистська Словаччина ж вийшла! Так що фіца продовжує традицію.
10.08.2025 12:37 Ответить
Словаччина хоча б транзит західної зброї дозволила?
Якщо ні - навіщо загравати з Фіцо? Розумію, що це недипломатично, але зараз вже байдуже, бо "союзнички" наказали Україні забиратися з Донбасу і віддати кацапам Слов'янськ, то що ми вже втрачаємо?

Назвіть речі своїми іменами. Фіцо - кацапська хвойда. Орбан - кацапська хвойда. Угода Трампа - "Мюнхенська угода 1938" і загравання з військовими злочинцями.
Лише в Ослунда знайшлись яйця, щоб назвати речі своїми іменами? Чому інші мовчать?
10.08.2025 12:32 Ответить
угорщина - це реп'ях, який причепився до жопи Європи.
10.08.2025 12:33 Ответить
Буде "фіце фіцеве" , тому що нічого хорошого цього "фіцу" в майбутньому не очікує; хай то буде куля чи "новачок", все одно передчасний кінець буде для нього дуже неприємним.
10.08.2025 12:38 Ответить
Фицо - любитель сравнений. Вот тут и про него нашлось:

10.08.2025 12:40 Ответить
На руцьком. Если Украина трава, то словакия лишайник
10.08.2025 12:41 Ответить
МЗС замість нікчемного бекання-мекання краще б обматюкало недостреленого довбой@ба. Куколди.
10.08.2025 12:41 Ответить
Фіца, ніззя не матюкнутся.
10.08.2025 12:58 Ответить
Такі заяви робляться від безсилля .
От наприклад - коли бикоті хочеться аж пече , щоб на неї звернули увагу нарешті , але ж ні , всім і далі на неї - пох ,, саме це її і бісить до нестями . І тоді починаються образи .
Саме така оказія трапилася і з фіцою .
Казалося б - яке йому діло до тих перемовин ? Аж ніякого . Словаччину це взагалі не повинно турбувати , бо вона в цьому процесі зовсім - ніхто , порожнє місце . Сиди і дивись на те що відбувається - мовчки . Але ж ні , її очільнику треба якнайголосніше перднути в інтернеті , зайвий раз штрикнувши Україну за те що вона його , такого всього - крутого і покрученого хлопа - ігнорує.
10.08.2025 13:06 Ответить
10.08.2025 13:08 Ответить
 
 