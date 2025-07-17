Словакия прекратит блокирование 18-го пакета санкций ЕС завтра, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отдал указание завтра прекратить блокирование 18-го пакета санкций.

Об этом он рассказал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на огромное давление, угрозы и критику, мы заставили Еврокомиссию обратить внимание на то, как остановка российского газа повлияет на домохозяйства и экономику Словакии. Напряжение на обеих сторонах борьбы было ощутимо. Я считаю правильным сообщить, что мы преодолели первый этап", - отметил премьер.

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В то же время, по его словам, сейчас было бы контрпродуктивно продолжать блокирование 18-го санкционного пакета санкций против РФ. Он отметил, что все варианты переговоров исчерпаны, а дальнейшее блокирование угрожало бы интересам Словакии.

"Я говорю об этом открыто и ответственно. Мы должны сохранить свои позиции в ЕС и пережить этот "черный период" в международной организации, которую считаем нашим жизненным пространством. Поэтому я отдал указание нашим представителям в ЕС - завтра снять блокирование 18-го пакета санкций. Но сразу после этого начинается второй этап нашей борьбы с Еврокомиссией относительно российского газа", - резюмировал Фицо.

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Ранее сообщалось, что в среду, 16 июля, послы стран ЕС во время заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза в Брюсселе снова не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России.

Дипломаты сообщили, что Словакия и Мальта продолжают отказываться согласовывать пакет санкционных ограничений.