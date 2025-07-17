РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5847 посетителей онлайн
Новости Словакия блокирует решения ЕС
2 519 18

Словакия прекратит блокирование 18-го пакета санкций ЕС завтра, - Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отдал указание завтра прекратить блокирование 18-го пакета санкций.

Об этом он рассказал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на огромное давление, угрозы и критику, мы заставили Еврокомиссию обратить внимание на то, как остановка российского газа повлияет на домохозяйства и экономику Словакии. Напряжение на обеих сторонах борьбы было ощутимо. Я считаю правильным сообщить, что мы преодолели первый этап", - отметил премьер.

Читайте: Украина технически готова открыть все кластеры переговоров о вступлении в ЕС уже в этом году, - еврокомиссар Кос

В то же время, по его словам, сейчас было бы контрпродуктивно продолжать блокирование 18-го санкционного пакета санкций против РФ. Он отметил, что все варианты переговоров исчерпаны, а дальнейшее блокирование угрожало бы интересам Словакии.

"Я говорю об этом открыто и ответственно. Мы должны сохранить свои позиции в ЕС и пережить этот "черный период" в международной организации, которую считаем нашим жизненным пространством. Поэтому я отдал указание нашим представителям в ЕС - завтра снять блокирование 18-го пакета санкций. Но сразу после этого начинается второй этап нашей борьбы с Еврокомиссией относительно российского газа", - резюмировал Фицо.

Также читайте: Венгрия запретила въезд трем военным ВСУ, которых обвинила в смерти венгра на Закарпатье

Ранее сообщалось, что в среду, 16 июля, послы стран ЕС во время заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза в Брюсселе снова не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России.

Дипломаты сообщили, что Словакия и Мальта продолжают отказываться согласовывать пакет санкционных ограничений.

Автор: 

санкции (11667) Словакия (1027) Евросоюз (17404) Фицо Роберт (212)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Водночас, за його словами, зараз було б контрпродуктивно продовжувати блокування 18-го санкційного пакета санкцій проти РФ
=====================
таки зажали фіцові жолуді в штанцях.
показать весь комментарий
17.07.2025 23:29 Ответить
+7
Прорашистську Словаччину потрібно викинути як паршиву вівцю з ЄС і НАТО. Нехай собі й далі дружить з пітьмою в обмін на дешевий газ.
показать весь комментарий
17.07.2025 23:38 Ответить
+5
ну значить кофій вже заварюють йому під туалєтом ))
показать весь комментарий
17.07.2025 23:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Водночас, за його словами, зараз було б контрпродуктивно продовжувати блокування 18-го санкційного пакета санкцій проти РФ
=====================
таки зажали фіцові жолуді в штанцях.
показать весь комментарий
17.07.2025 23:29 Ответить
Не в штанах, а в плоскогубцах.
показать весь комментарий
18.07.2025 00:27 Ответить
А що буде як дострелити фіцу?
показать весь комментарий
17.07.2025 23:29 Ответить
Буде торжество справедливості
показать весь комментарий
17.07.2025 23:47 Ответить
Так вже стріляли... Не сильно допомогло.
показать весь комментарий
17.07.2025 23:51 Ответить
ну значить кофій вже заварюють йому під туалєтом ))
показать весь комментарий
17.07.2025 23:29 Ответить
і не кажіть !
цей фіцо ще той жучара:
і кофію напився до усрачки,
і одержав від пані Урсули пропозицію, від якої не зміг відмовитись.

.
показать весь комментарий
17.07.2025 23:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6TTOKC8XA-M

У чому ж справа ЄС, захотіли уламали , а чому з Єрмаківщиною у вас НЕНАЧАСІ . Посилання вище - ТУКА вважає немає яєць хоча б у одного лідера ...
показать весь комментарий
17.07.2025 23:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6hIZryDETUw https://www.youtube.com/watch?v=Свириденко ВІДВЕРТО ЗБРЕХАЛА?! Нову прем'єрку спіймали на брехні
показать весь комментарий
17.07.2025 23:36 Ответить
Потому что получил пиз …ы
показать весь комментарий
17.07.2025 23:36 Ответить
добре слово та кольт перед носом творять чудеса
показать весь комментарий
17.07.2025 23:46 Ответить
Прорашистську Словаччину потрібно викинути як паршиву вівцю з ЄС і НАТО. Нехай собі й далі дружить з пітьмою в обмін на дешевий газ.
показать весь комментарий
17.07.2025 23:38 Ответить
Молодому крокодилу
Дверми яйця прищемило.
показать весь комментарий
17.07.2025 23:40 Ответить
Очко не резинове?
Завтра проти буде угорщина?
показать весь комментарий
17.07.2025 23:51 Ответить
Я так розумію, що ЄС нарешті зробив Фіцо "пропозицію, від якої не можна відмовитися".
А от цей бульк - це хороша міна при поганій грі. Типу, як Іран "переміг", коли йому ізраїльтяне винесли повністю ВПС та ППО з нульовими втратами для себе.
показать весь комментарий
17.07.2025 23:59 Ответить
От і всьо! Тепер русаки пищать шо Мальта заблокує, але не пишуть шо якшо мальту перестануть пропонувати в турагенствах то Мальті срака, але коли русаків піклувала доля союзничків, загнуться то самі винні!
показать весь комментарий
18.07.2025 00:00 Ответить
путінососу пояснили,або руцкій газ, або баблішко дотаційне з ЄС.Ну ясно що баблішко єс блище до сра..и!
показать весь комментарий
18.07.2025 00:03 Ответить
Нужно делать реформацию в Евросоюзе. Некоторые его участники просто нагло срут в души других его участников! Это ненормально!
показать весь комментарий
18.07.2025 00:29 Ответить
 
 