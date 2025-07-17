Словакия прекратит блокирование 18-го пакета санкций ЕС завтра, - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отдал указание завтра прекратить блокирование 18-го пакета санкций.
Об этом он рассказал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на огромное давление, угрозы и критику, мы заставили Еврокомиссию обратить внимание на то, как остановка российского газа повлияет на домохозяйства и экономику Словакии. Напряжение на обеих сторонах борьбы было ощутимо. Я считаю правильным сообщить, что мы преодолели первый этап", - отметил премьер.
В то же время, по его словам, сейчас было бы контрпродуктивно продолжать блокирование 18-го санкционного пакета санкций против РФ. Он отметил, что все варианты переговоров исчерпаны, а дальнейшее блокирование угрожало бы интересам Словакии.
"Я говорю об этом открыто и ответственно. Мы должны сохранить свои позиции в ЕС и пережить этот "черный период" в международной организации, которую считаем нашим жизненным пространством. Поэтому я отдал указание нашим представителям в ЕС - завтра снять блокирование 18-го пакета санкций. Но сразу после этого начинается второй этап нашей борьбы с Еврокомиссией относительно российского газа", - резюмировал Фицо.
Ранее сообщалось, что в среду, 16 июля, послы стран ЕС во время заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза в Брюсселе снова не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России.
Дипломаты сообщили, что Словакия и Мальта продолжают отказываться согласовывать пакет санкционных ограничений.
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таки зажали фіцові жолуді в штанцях.
цей фіцо ще той жучара:
і кофію напився до усрачки,
і одержав від пані Урсули пропозицію, від якої не зміг відмовитись.
.
У чому ж справа ЄС, захотіли уламали , а чому з Єрмаківщиною у вас НЕНАЧАСІ . Посилання вище - ТУКА вважає немає яєць хоча б у одного лідера ...
Дверми яйця прищемило.
Завтра проти буде угорщина?
А от цей бульк - це хороша міна при поганій грі. Типу, як Іран "переміг", коли йому ізраїльтяне винесли повністю ВПС та ППО з нульовими втратами для себе.