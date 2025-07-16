ЕС снова не смог принять 18-й пакет санкций против России, - СМИ
В среду, 16 июля, послы стран ЕС во время заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза в Брюсселе снова не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщили несколько дипломатов, которые знакомы с ходом дискуссии.
"Заседание Coreper завершилось, и 18-й пакет санкций против России вновь не утвердили. Два государства продолжают блокировать пакет, и дискуссии с ними продолжаются", - сообщил один из собеседников издания.
Дипломаты сообщили, что Словакия и Мальта продолжают отказываться согласовывать пакет санкционных ограничений.
"Обсуждение санкций против РФ и 18-го пакета будет внесено в повестку дня заседания Совета ЕС по общим вопросам 18 июля", - добавил другой дипломат.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России, если не получит разрешения покупать российский газ до завершения контракта с "Газпромом" в 2034 году.
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Респу́бліка Ма́льта, має населення приблизно у 470 000 осіб і площу 316 км²
Але звістно шо там у кожного свої інтереси і наприклад Мальта єдина країна ЕС все ще продає "золоті" паспорта і головними покупцями є московити. А компенсувати це Мальті ні хто не хоче і скорійш за все не буде в рецессійних умовах головних країн еврозони. Це все показує що коли всі хочуть вкусно їсти і якомога довше, то шо там у знекровленого сусіда їх м'яко кажучи не бібає,особливо коли торкаются шкурних питань.
Це ми вже бачим не тільки по санкціям, а і по динаміці вступу в ЄС, де багато країн все актівнійше вставляють палки в колеса і відстоюють свої інтереси.