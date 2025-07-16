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Новости Санкции против России Санкции ЕС против России
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ЕС снова не смог принять 18-й пакет санкций против России, - СМИ

Санкции ЕС против России не одобрили 16 июля

В среду, 16 июля, послы стран ЕС во время заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза в Брюсселе снова не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщили несколько дипломатов, которые знакомы с ходом дискуссии.

"Заседание Coreper завершилось, и 18-й пакет санкций против России вновь не утвердили. Два государства продолжают блокировать пакет, и дискуссии с ними продолжаются", - сообщил один из собеседников издания.

Дипломаты сообщили, что Словакия и Мальта продолжают отказываться согласовывать пакет санкционных ограничений.

"Обсуждение санкций против РФ и 18-го пакета будет внесено в повестку дня заседания Совета ЕС по общим вопросам 18 июля", - добавил другой дипломат.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России, если не получит разрешения покупать российский газ до завершения контракта с "Газпромом" в 2034 году.

Автор: 

россия (96604) санкции (11661) Евросоюз (17400)


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Топ комментарии
+6
Це просто писець.
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16.07.2025 19:46 Ответить
+5
Фіцо не йде до рук - ше й Мальта підгавкує
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16.07.2025 19:48 Ответить
+5
Может Евросоюзу пора законы менять??
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16.07.2025 20:02 Ответить
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Це просто писець.
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16.07.2025 19:46 Ответить
Фіцо не йде до рук - ше й Мальта підгавкує
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16.07.2025 19:48 Ответить
А що Мальті треба ? Землетрус ?? Буде й без України, природа займеться.
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16.07.2025 19:58 Ответить
Нехай, поміняють руку...
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16.07.2025 20:23 Ответить
Дипломати повідомили, що Словаччина та Мальта продовжують відмовлятися погоджувати пакет санкційних обмежень. Джерело: https://censor.net/ua/n3563673
Респу́бліка Ма́льта, має населення приблизно у 470 000 осіб і площу 316 км²
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16.07.2025 19:50 Ответить
А нам наче кажуть - потримайтесь ще! ( Може рік може два а може й гірше) .... бо ми хочимо встигнути за нашими спинами побудувати оборону
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16.07.2025 19:54 Ответить
Может Евросоюзу пора законы менять??
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16.07.2025 20:02 Ответить
Куколдізм крєпчаєт.
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16.07.2025 20:03 Ответить
Цирк на дроті. І шо з цім робити?!

Але звістно шо там у кожного свої інтереси і наприклад Мальта єдина країна ЕС все ще продає "золоті" паспорта і головними покупцями є московити. А компенсувати це Мальті ні хто не хоче і скорійш за все не буде в рецессійних умовах головних країн еврозони. Це все показує що коли всі хочуть вкусно їсти і якомога довше, то шо там у знекровленого сусіда їх м'яко кажучи не бібає,особливо коли торкаются шкурних питань.

Це ми вже бачим не тільки по санкціям, а і по динаміці вступу в ЄС, де багато країн все актівнійше вставляють палки в колеса і відстоюють свої інтереси.
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16.07.2025 20:05 Ответить
І хто блокує?! Дотаційні дрібні утвореня,які однак мають назву "країна"!
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16.07.2025 20:05 Ответить
Отак і замислишся - а нам точно треба до тих ні на що неспроможних невдах приєднюватись?
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16.07.2025 20:06 Ответить
Хороше питання, якби Україні був не потрібний європейський ринок то можна було б і забити.
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16.07.2025 20:11 Ответить
Толі дєла в тайожнам саюзє, еге ж?
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16.07.2025 20:42 Ответить
Потужно!
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16.07.2025 20:29 Ответить
Поки маємо Зеленського санкцій не буде !
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16.07.2025 20:37 Ответить
 
 