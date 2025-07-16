ЕС снова не смог принять 18-й пакет санкций против России, - СМИ

В среду, 16 июля, послы стран ЕС во время заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза в Брюсселе снова не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщили несколько дипломатов, которые знакомы с ходом дискуссии.

"Заседание Coreper завершилось, и 18-й пакет санкций против России вновь не утвердили. Два государства продолжают блокировать пакет, и дискуссии с ними продолжаются", - сообщил один из собеседников издания.

Дипломаты сообщили, что Словакия и Мальта продолжают отказываться согласовывать пакет санкционных ограничений.

"Обсуждение санкций против РФ и 18-го пакета будет внесено в повестку дня заседания Совета ЕС по общим вопросам 18 июля", - добавил другой дипломат.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России, если не получит разрешения покупать российский газ до завершения контракта с "Газпромом" в 2034 году.