Євросоюз у довгостроковому бюджеті запланував 100 мільярдів євро на підтримку України

На підтримку України в довгостроковому бюджеті Європейського Союзу (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028-2034 роки заплановано 100 млрд євро.

Про це повідомила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн після засідання колегії ЄК 16 липня у Брюсселі, передає Європейська правда.

"Ми виділяємо 100 млрд євро для України", – сказала фон дер Ляєн під час презентації проєкту бюджету ЄС.

Вона нагадала, що існує "Український фонд" (Ukraine Facility), до якого увійшло 50 млрд євро.

"Ці суми повільно, але впевнено зменшуються, і тому ми пропонуємо 100 млрд євро, щоб знову наповнити фонд для України, щоб підтримати відновлення", – наголосила президентка Єврокомісії.

Після оприлюднення проєкту бюджету Єврокомісією свою позицію щодо нього мають висловити Європейський парламент та Європейська рада.

Багаторічний бюджет на 2028-2034 роки має бути затверджений до кінця 2027 року.

Нагадаємо, Ukraine Facility – це фінансова підтримка України від Європейського Союзу в розмірі 50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз виділяє Україні 4 млрд євро, з них 3 млрд євро – це гранти і гарантії за програмою Ukraine Facility.