Євросоюз виділяє Україні 4 мільярди євро і відкриває новий інвестиційний фонд відбудови, – фон дер Ляєн

Європейський Союз виділяє Україні 4 мільярди євро, з них 3 млрд євро – це гранти і гарантії за програмою Ukraine facility.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила у виступі на Ukraine Recovery conference, повідомляє "Європейська правда".

"Я анонсую (що ЄС перераховує Україні, – ред.) один мільярд макрофінансової підтримки... Також я оголошую про виплату 3 мільярдів євро за програмою Ukraine facility. І ці гранти і позики мобілізують 10 мільярдів у вигляді інвестицій", – заявила голова Єврокомісії.

Фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз є найбільшим донором України і буде підтримувати її "стільки, скільки потрібно".

"Від початку повномасштабного вторгнення ЄС був і лишається найбільшим донором України, з майже 165 млрд євро підтримки. Лише цього року ми надамо 84% зовнішньої підтримки, потрібної Україні", – повідомила вона.

Фон дер Ляєн також нагадала, що підтримка України потрібна європейським державам, щоби виконувати власні зобов'язання: "Підтримка України допоможе державам-членам виконати мету НАТО у 3,5% ВВП на оборону".

Своєю чергою у пресслужбі Єврокомісії уточнили, що представлений сьогодні новий пакет угод передбачає виділення Україні 2,3 мільярда євро міжнародними та двосторонніми державними фінансовими установами для підтримки зусиль з відновлення та реконструкції.

Новий пакет угод на суму 2,3 мільярда євро в рамках Інвестиційної програми для України включає 1,8 мільярда євро кредитних гарантій та 580 мільйонів євро грантів. Очікується, що він мобілізує до 10 мільярдів євро інвестицій в Україну.

Крім того, фон дер Ляєн оголосила про створення найбільшого фонду акцій в Україні: нового Європейського флагманського фонду реконструкції України, який підтримуватиметься Єврокомісією, а також Францією, Німеччиною, Італією та Польщею.

З початковим капіталом у 220 мільйонів євро, Фонд має на меті мобілізувати 500 мільйонів євро до 2026 року, а подальше залучення коштів передбачається в міру покращення безпекової ситуації.

Очікується, що флагманський фонд сприятиме розвитку екосистеми приватного капіталу в Україні, залучаючи новий капітал та максимізуючи синергію з існуючими гравцями ринку.

"Підписавши угоди на суму 2,3 мільярда євро, ми прагнемо розблокувати до 10 мільярдів євро інвестицій для відбудови будинків, відкриття лікарень, відродження бізнесу та безпеки енергетики. Це солідарність у дії", – заявила фон дер Ляєн.

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Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала черговий транш від ЄС у розмірі 1 млрд євро у межах ініціативи ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) країн "Великої сімки".