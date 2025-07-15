Фицо требует разрешения на импорт российского газа до 2034 года - иначе блокирует санкции
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России, если не получит разрешения покупать российский газ до завершения контракта с "Газпромом" в 2034 году.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Фицо передал предложения Еврокомиссии по гарантиям энергетической безопасности парламентским партиям в Братиславе, но те признали их "недостаточными". После этого Словакия официально попросила об отсрочке голосования по санкционному пакету.
"Представитель Словацкой Республики получил указание сегодня попросить об отсрочке голосования по 18-му пакету санкций, учитывая позицию словацкого политикума", - отметил он.
По словам премьера, разрешение завершить действующий контракт с "Газпромом" стало бы "лучшим решением ситуации". Однако в Еврокомиссии пока категорически против такого шага, поскольку он противоречит общей санкционной политике ЕС.
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є на кого покласти відповідальність за своє боягузство.
Якби Європа хотіла, то фіца і орбана давно б послали в жопу. А так: "Європа воювала би, та орбан- фіцо не дозволяють" - всі задоволені, всі сміються...
Якби в них не було хоча б моральної підтримки , вони б не поводились так зухвало .
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Словакам це байдуже?