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Новости Российский газ Словакия блокирует решения ЕС
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Фицо требует разрешения на импорт российского газа до 2034 года - иначе блокирует санкции

фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России, если не получит разрешения покупать российский газ до завершения контракта с "Газпромом" в 2034 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Фицо передал предложения Еврокомиссии по гарантиям энергетической безопасности парламентским партиям в Братиславе, но те признали их "недостаточными". После этого Словакия официально попросила об отсрочке голосования по санкционному пакету.

"Представитель Словацкой Республики получил указание сегодня попросить об отсрочке голосования по 18-му пакету санкций, учитывая позицию словацкого политикума", - отметил он.

По словам премьера, разрешение завершить действующий контракт с "Газпромом" стало бы "лучшим решением ситуации". Однако в Еврокомиссии пока категорически против такого шага, поскольку он противоречит общей санкционной политике ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия снова заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России: Фицо выдвинул требование

Автор: 

Газ (10241) санкции (11649) Фицо Роберт (209)


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Топ комментарии
+10
Хвіст крутить собакою
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15.07.2025 18:04 Ответить
+9
Це навіть не хвіст, це бородавка на з*лупі...
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15.07.2025 18:06 Ответить
+5
Це вже "супершантаж"... Адже у нього є альтернатива - "Турецький потік"... Але так він отримуватиме російський газ не "напряму", а через посередника - турків. Тому буде контроль як ціни, так і обсягів... А від чого ж він "харчеваться" буде? Адже він тихцем частину кацапського газу, який ішов через Україну, перепродував у Західну Європу (вже по цінам європейським). А тут "кормушка" ліквідується...
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15.07.2025 18:10 Ответить
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Хвіст крутить собакою
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15.07.2025 18:04 Ответить
Це навіть не хвіст, це бородавка на з*лупі...
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15.07.2025 18:06 Ответить
Відчайдушно смокче кремлівським господарям.
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15.07.2025 18:07 Ответить
але як? як він хоче доправити той газ до Словаччини? Через трансбалканський коридор? то там мала пропускна потужність і резерв на прокачку Газпрому ще менше...
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15.07.2025 18:09 Ответить
Так це не важливо. Важливо ж блокувати, відробляти ********** бабло.
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15.07.2025 18:11 Ответить
Елементарно -
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15.07.2025 18:15 Ответить
Це вже "супершантаж"... Адже у нього є альтернатива - "Турецький потік"... Але так він отримуватиме російський газ не "напряму", а через посередника - турків. Тому буде контроль як ціни, так і обсягів... А від чого ж він "харчеваться" буде? Адже він тихцем частину кацапського газу, який ішов через Україну, перепродував у Західну Європу (вже по цінам європейським). А тут "кормушка" ліквідується...
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15.07.2025 18:10 Ответить
👏
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15.07.2025 18:18 Ответить
Та х...й тобі по всій морді!!! ***** є ***** і помреш!!! Ну не отримаєш ти гроші від ЄС як орбан, і що ти тоді заспіваєш???!!!
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15.07.2025 18:12 Ответить
Ганьба якась ...((
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15.07.2025 18:13 Ответить
"Якщо зорі запалюють - значить це комусь потрібно" - викаблучування фіца і орбана можливі через подвійні стандарти в Європі: "І кацапів страшно, і гешефт втрачати не хочеться" - а так -
є на кого покласти відповідальність за своє боягузство.
Якби Європа хотіла, то фіца і орбана давно б послали в жопу. А так: "Європа воювала би, та орбан- фіцо не дозволяють" - всі задоволені, всі сміються...
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15.07.2025 18:18 Ответить
100%
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15.07.2025 18:26 Ответить
На жаль це правда . Багато хто в Європі мовчить , але тихцем тих імбецилів - фіцу і орбана підтримує ,, особливо бізнес кола , для яких гроші не пахнуть , а війна це лише спосіб - набити кишені .
Якби в них не було хоча б моральної підтримки , вони б не поводились так зухвало .
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15.07.2025 18:48 Ответить
Знову ті граблі.Все ,санкції будуть введені,Словаччина не зможе блокувати,а вийшло знову,що змогла Два мудака по черзі то фіцо,то орбан,очевидно,агенти кремля свою справу відпрацьовують справно
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15.07.2025 18:32 Ответить
Потрібно ввести українські війська до Словаччини, тоді вони швидко усе розблокують і більше не стануть ставити палки в колеса!
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15.07.2025 18:35 Ответить
Путєн сказав фіцо - треба. Фіцо відповів - буде!
---------------
Словакам це байдуже?
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15.07.2025 18:35 Ответить
Так словаки ж його i вибрали.
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15.07.2025 18:58 Ответить
Словаки обрали президента. А це прем'єр
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15.07.2025 19:49 Ответить
Выходи из ЕС и покупай себе газ хоть до 3000 года
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15.07.2025 19:10 Ответить
********** ******* РОМ !
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15.07.2025 19:50 Ответить
 
 