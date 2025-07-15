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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Словаччина знову заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії: Фіцо висунув вимогу

Фіцо виставив умову для розблокування нових санкцій проти РФ

Уряд Словаччини вимагає від Європейської комісії дозволити купувати російський газ до 2034 року, погрожуючи в іншому разі й далі блокувати 18-й пакет санкцій проти Росії.

Про це йдеться в заяві премʼєр-міністра Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє "Європейська правда".

Голова словацького уряду заявив, що передав попередні пропозиції Єврокомісії щодо гарантій забезпечення Словаччини енергоносіями головам "усіх відповідних політичних партій", але вони назвали їх "недостатніми".

"Представник Словацької Республіки отримав вказівку сьогодні попросити про відтермінування голосування щодо 18-го пакету санкцій, з огляду на позицію словацького політикуму", – йдеться у заяві Фіцо.

Премʼєр Словаччини зауважив, що "найкращим вирішенням цієї ситуації" був би дозвіл Словаччини виконати контракт з російським "Газпромом" до його закінчення у 2034 році.

"Наразі Європейська комісія принципово (це, – ред.) відхиляє, оскільки схвалення цієї пропозиції суперечило б суті антиросійських санкцій", – додав Фіцо.

Нагадаємо, 18-й пакет санкцій проти Росії був однією з ключових тем засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 липня. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначала, що країни "дуже близькі" до домовленості та висловлювала надію, що рішення буде ухвалене вже сьогодні, а очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський припустив, що домовленості вдасться досягти "найближчим часом".

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії?

Відомо, що Словаччина наклала вето на 18-й пакет санкцій щодо Росії, запропонований Єврокомісією, не через зміст самого пакета, а тому, що її не влаштовує план Єврокомісії RePowerEU, який передбачає повну відмову від російських енергоносіїв до 2027 року.

При цьому Братислава не може заблокувати ухвалення цього плану, оскільки для цього не потрібно консенсусу, тому вона блокує санкції проти Росії, де необхідне одноголосне рішення всіх його країн-членів.

Нагадаємо, наприкінці червня тижня Європейська Рада продовжила чинні санкції проти Росії ще на пів року, проте не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії за розв’язану проти України війну. За інформацією ЗМІ, рішення відклали через позицію Словаччини та Угорщини.

4 липня та 11 липня посли країни Європейського Союзу (Coreper) поверталися до питання 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, проте не змогли його схвалити через позицію Словаччини.

У запропонованому Єврокомісією 18-му пакеті санкцій ЄС проти Росії пропонувалося запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до близько $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонує запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.

Автор: 

газ (8029) росія (14666) санкції (4566) Словаччина (353) Євросоюз (5288) Фіцо Роберт (26)


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Топ коментарі
+16
Це не Фіцо висунув вимогу, це *****.
А Фіцо - так, маріонетка на мотузочках.
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15.07.2025 17:24 Відповісти
+5
Фіцо-це метастаза. Пухлина в кремлі.
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15.07.2025 17:29 Відповісти
+2
Там вимоги будуть без кінця.
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15.07.2025 17:29 Відповісти
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Це не Фіцо висунув вимогу, це *****.
А Фіцо - так, маріонетка на мотузочках.
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15.07.2025 17:24 Відповісти
Фіцо-це метастаза. Пухлина в кремлі.
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15.07.2025 17:29 Відповісти
Там вимоги будуть без кінця.
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15.07.2025 17:29 Відповісти
Звичайний безпосередній шантаж. ЄС дууууууже терплячий.
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15.07.2025 17:30 Відповісти
Так у Фіцо вже стоіть на ледовіщи Братиславі рашистський ИЛ-76 завантаженими валізами доллярами та євиками!
Путлер вже йому облаштувал резеденцію в ростові поряд з яником, асадом .
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15.07.2025 17:32 Відповісти
невже ЄС не розуміє, що словачина отримала вказівку за будь яку ціну блокувати санкції
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15.07.2025 17:36 Відповісти
вижиніть цього кремлебота із ЄС і хай купує газ де захоче. Все просто
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15.07.2025 17:47 Відповісти
не розумію чому Фіцо забороняють купляти газ? Хай купляє і носить відрами по воздуху... Jedem das seine
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15.07.2025 17:49 Відповісти
А кто этот Фицо в серьезных геополитических разборках? Нах его слать и все дела
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15.07.2025 17:51 Відповісти
Ржачно як, - хвіст виляє собакою...
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15.07.2025 17:51 Відповісти
Цікаво що всю воду в ЄС каламутять країни колишнього Варшавського договору - Угорщина і Словаччина , і дещо в меншій мірі - Болгарія , Румунія і Польща . Навіть східна Німеччина , колишнє НДР , і та бикує . Вічно всім і вся не вдоволені , вічні обіженки , все їм не так , клянуть стару Європу і роблять реверанси росні .. От що це за союз такий ? Не союз однодумців , а франкенштейн якийсь .
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15.07.2025 17:51 Відповісти
І, що найцікавіше, балтійські країни -- [майже] завжди в авангарді всього позитивного.
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15.07.2025 17:54 Відповісти
Згоден цілком , але балтійські країни це взагалі - колишній сирисири . Вони пожили в тюрмі народів , і знають ціну того життя . Тому так затято і противляться її відновленню .
А країни Варшавського договору всіх тих - прєлєстєй не вкусили . Вони хоч і були політично підпорядковані совку , але почувалися вільніше .
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15.07.2025 18:02 Відповісти
💯%
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15.07.2025 18:08 Відповісти
Нічого дивного, уся ця площина нашпигована агентами п@р@ші, як і Україна(
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15.07.2025 17:57 Відповісти
Плюс - совкова і кацапська пропаганда з голів багатьох громадян тих країн - ще нікуди не вивітрилась .
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15.07.2025 18:08 Відповісти
Найкращим вирішенням цієї ситуації було б запровадження санкцій проти самої Словаччини - якщо не ЄС, то Україною.
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15.07.2025 18:14 Відповісти
язик в дупі путіна не дає можливості фіцу проголосувати
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15.07.2025 18:45 Відповісти

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