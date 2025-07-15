Словаччина знову заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії: Фіцо висунув вимогу

Уряд Словаччини вимагає від Європейської комісії дозволити купувати російський газ до 2034 року, погрожуючи в іншому разі й далі блокувати 18-й пакет санкцій проти Росії.

Про це йдеться в заяві премʼєр-міністра Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє "Європейська правда".

Голова словацького уряду заявив, що передав попередні пропозиції Єврокомісії щодо гарантій забезпечення Словаччини енергоносіями головам "усіх відповідних політичних партій", але вони назвали їх "недостатніми".

"Представник Словацької Республіки отримав вказівку сьогодні попросити про відтермінування голосування щодо 18-го пакету санкцій, з огляду на позицію словацького політикуму", – йдеться у заяві Фіцо.

Премʼєр Словаччини зауважив, що "найкращим вирішенням цієї ситуації" був би дозвіл Словаччини виконати контракт з російським "Газпромом" до його закінчення у 2034 році.

"Наразі Європейська комісія принципово (це, – ред.) відхиляє, оскільки схвалення цієї пропозиції суперечило б суті антиросійських санкцій", – додав Фіцо.

Нагадаємо, 18-й пакет санкцій проти Росії був однією з ключових тем засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 липня. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначала, що країни "дуже близькі" до домовленості та висловлювала надію, що рішення буде ухвалене вже сьогодні, а очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський припустив, що домовленості вдасться досягти "найближчим часом".

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії?

Відомо, що Словаччина наклала вето на 18-й пакет санкцій щодо Росії, запропонований Єврокомісією, не через зміст самого пакета, а тому, що її не влаштовує план Єврокомісії RePowerEU, який передбачає повну відмову від російських енергоносіїв до 2027 року.

При цьому Братислава не може заблокувати ухвалення цього плану, оскільки для цього не потрібно консенсусу, тому вона блокує санкції проти Росії, де необхідне одноголосне рішення всіх його країн-членів.

Нагадаємо, наприкінці червня тижня Європейська Рада продовжила чинні санкції проти Росії ще на пів року, проте не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії за розв’язану проти України війну. За інформацією ЗМІ, рішення відклали через позицію Словаччини та Угорщини.

4 липня та 11 липня посли країни Європейського Союзу (Coreper) поверталися до питання 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, проте не змогли його схвалити через позицію Словаччини.

У запропонованому Єврокомісією 18-му пакеті санкцій ЄС проти Росії пропонувалося запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до близько $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонує запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.