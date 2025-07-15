Фіцо вимагає дозволу на імпорт російського газу до 2034 року - інакше блокує санкції

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна блокуватиме 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо не отримає дозволу купувати російський газ до завершення контракту з "Газпромом" у 2034 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Фіцо передав пропозиції Єврокомісії щодо гарантій енергетичної безпеки парламентським партіям у Братиславі, але ті визнали їх "недостатніми". Після цього Словаччина офіційно попросила про відтермінування голосування щодо санкційного пакета.

"Представник Словацької Республіки отримав вказівку сьогодні попросити про відтермінування голосування щодо 18-го пакету санкцій, з огляду на позицію словацького політикуму", - зазначив він.

За словами прем'єра, дозвіл завершити чинний контракт із "Газпромом" став би "найкращим вирішенням ситуації". Однак у Єврокомісії наразі категорично проти такого кроку, оскільки він суперечить загальній санкційній політиці ЄС.

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