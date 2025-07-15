Фіцо вимагає дозволу на імпорт російського газу до 2034 року - інакше блокує санкції
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна блокуватиме 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо не отримає дозволу купувати російський газ до завершення контракту з "Газпромом" у 2034 році.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Фіцо передав пропозиції Єврокомісії щодо гарантій енергетичної безпеки парламентським партіям у Братиславі, але ті визнали їх "недостатніми". Після цього Словаччина офіційно попросила про відтермінування голосування щодо санкційного пакета.
"Представник Словацької Республіки отримав вказівку сьогодні попросити про відтермінування голосування щодо 18-го пакету санкцій, з огляду на позицію словацького політикуму", - зазначив він.
За словами прем'єра, дозвіл завершити чинний контракт із "Газпромом" став би "найкращим вирішенням ситуації". Однак у Єврокомісії наразі категорично проти такого кроку, оскільки він суперечить загальній санкційній політиці ЄС.
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є на кого покласти відповідальність за своє боягузство.
Якби Європа хотіла, то фіца і орбана давно б послали в жопу. А так: "Європа воювала би, та орбан- фіцо не дозволяють" - всі задоволені, всі сміються...
Якби в них не було хоча б моральної підтримки , вони б не поводились так зухвало .
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Словакам це байдуже?