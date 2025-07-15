УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9819 відвідувачів онлайн
Новини Російський газ Словаччина блокує рішення ЄС
1 432 24

Фіцо вимагає дозволу на імпорт російського газу до 2034 року - інакше блокує санкції

фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна блокуватиме 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо не отримає дозволу купувати російський газ до завершення контракту з "Газпромом" у 2034 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Фіцо передав пропозиції Єврокомісії щодо гарантій енергетичної безпеки парламентським партіям у Братиславі, але ті визнали їх "недостатніми". Після цього Словаччина офіційно попросила про відтермінування голосування щодо санкційного пакета.

"Представник Словацької Республіки отримав вказівку сьогодні попросити про відтермінування голосування щодо 18-го пакету санкцій, з огляду на позицію словацького політикуму", - зазначив він.

За словами прем'єра, дозвіл завершити чинний контракт із "Газпромом" став би "найкращим вирішенням ситуації". Однак у Єврокомісії наразі категорично проти такого кроку, оскільки він суперечить загальній санкційній політиці ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина знову заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії: Фіцо висунув вимогу

Автор: 

газ (10546) санкції (12365) Фіцо Роберт (234)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Хвіст крутить собакою
показати весь коментар
15.07.2025 18:04 Відповісти
+11
Це навіть не хвіст, це бородавка на з*лупі...
показати весь коментар
15.07.2025 18:06 Відповісти
+6
Це вже "супершантаж"... Адже у нього є альтернатива - "Турецький потік"... Але так він отримуватиме російський газ не "напряму", а через посередника - турків. Тому буде контроль як ціни, так і обсягів... А від чого ж він "харчеваться" буде? Адже він тихцем частину кацапського газу, який ішов через Україну, перепродував у Західну Європу (вже по цінам європейським). А тут "кормушка" ліквідується...
показати весь коментар
15.07.2025 18:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хвіст крутить собакою
показати весь коментар
15.07.2025 18:04 Відповісти
Це навіть не хвіст, це бородавка на з*лупі...
показати весь коментар
15.07.2025 18:06 Відповісти
Відчайдушно смокче кремлівським господарям.
показати весь коментар
15.07.2025 18:07 Відповісти
але як? як він хоче доправити той газ до Словаччини? Через трансбалканський коридор? то там мала пропускна потужність і резерв на прокачку Газпрому ще менше...
показати весь коментар
15.07.2025 18:09 Відповісти
Так це не важливо. Важливо ж блокувати, відробляти ********** бабло.
показати весь коментар
15.07.2025 18:11 Відповісти
Елементарно -
показати весь коментар
15.07.2025 18:15 Відповісти
Це вже "супершантаж"... Адже у нього є альтернатива - "Турецький потік"... Але так він отримуватиме російський газ не "напряму", а через посередника - турків. Тому буде контроль як ціни, так і обсягів... А від чого ж він "харчеваться" буде? Адже він тихцем частину кацапського газу, який ішов через Україну, перепродував у Західну Європу (вже по цінам європейським). А тут "кормушка" ліквідується...
показати весь коментар
15.07.2025 18:10 Відповісти
👏
показати весь коментар
15.07.2025 18:18 Відповісти
Та х...й тобі по всій морді!!! ***** є ***** і помреш!!! Ну не отримаєш ти гроші від ЄС як орбан, і що ти тоді заспіваєш???!!!
показати весь коментар
15.07.2025 18:12 Відповісти
Ганьба якась ...((
показати весь коментар
15.07.2025 18:13 Відповісти
"Якщо зорі запалюють - значить це комусь потрібно" - викаблучування фіца і орбана можливі через подвійні стандарти в Європі: "І кацапів страшно, і гешефт втрачати не хочеться" - а так -
є на кого покласти відповідальність за своє боягузство.
Якби Європа хотіла, то фіца і орбана давно б послали в жопу. А так: "Європа воювала би, та орбан- фіцо не дозволяють" - всі задоволені, всі сміються...
показати весь коментар
15.07.2025 18:18 Відповісти
100%
показати весь коментар
15.07.2025 18:26 Відповісти
На жаль це правда . Багато хто в Європі мовчить , але тихцем тих імбецилів - фіцу і орбана підтримує ,, особливо бізнес кола , для яких гроші не пахнуть , а війна це лише спосіб - набити кишені .
Якби в них не було хоча б моральної підтримки , вони б не поводились так зухвало .
показати весь коментар
15.07.2025 18:48 Відповісти
Знову ті граблі.Все ,санкції будуть введені,Словаччина не зможе блокувати,а вийшло знову,що змогла Два мудака по черзі то фіцо,то орбан,очевидно,агенти кремля свою справу відпрацьовують справно
показати весь коментар
15.07.2025 18:32 Відповісти
Потрібно ввести українські війська до Словаччини, тоді вони швидко усе розблокують і більше не стануть ставити палки в колеса!
показати весь коментар
15.07.2025 18:35 Відповісти
Путєн сказав фіцо - треба. Фіцо відповів - буде!
---------------
Словакам це байдуже?
показати весь коментар
15.07.2025 18:35 Відповісти
Так словаки ж його i вибрали.
показати весь коментар
15.07.2025 18:58 Відповісти
Словаки обрали президента. А це прем'єр
показати весь коментар
15.07.2025 19:49 Відповісти
Так це фiцо само себе призначило?
показати весь коментар
15.07.2025 22:21 Відповісти
Выходи из ЕС и покупай себе газ хоть до 3000 года
показати весь коментар
15.07.2025 19:10 Відповісти
********** ******* РОМ !
показати весь коментар
15.07.2025 19:50 Відповісти
Нервовий розлад, у недострєльонного фіцо, очевидний для керівництва ЄС! Фіцо, це лише жива істота, а не вся Словаччина!
показати весь коментар
15.07.2025 21:05 Відповісти
Введите пошлины на все словацкие товары,шо за *****?!?! Доколе пятая колонна ***** будет мутить воду в ЕС?!?!
показати весь коментар
15.07.2025 21:41 Відповісти
 
 