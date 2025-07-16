ЄС знову не зміг ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ
У середу, 16 липня, посли країн ЄС під час засідання Комітету постійних представників Євросоюзу у Брюсселі знову не змогли затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомили кілька дипломатів, які обізнані з перебігом дискусії.
"Засідання Coreper завершилося, і 18-й пакет санкцій проти Росії знов не затвердили. Дві держави продовжують блокувати пакет, і дискусії з ними тривають", - повідомив один зі співрозмовників видання.
Дипломати повідомили, що Словаччина та Мальта продовжують відмовлятися погоджувати пакет санкційних обмежень.
"Обговорення санкцій проти РФ та 18-го пакету буде внесено до порядку денного засідання Ради ЄС з загальних питань 18 липня", - додав інший дипломат.
Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна блокуватиме 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо не отримає дозволу купувати російський газ до завершення контракту з "Газпромом" у 2034 році.
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Респу́бліка Ма́льта, має населення приблизно у 470 000 осіб і площу 316 км²
Але звістно шо там у кожного свої інтереси і наприклад Мальта єдина країна ЕС все ще продає "золоті" паспорта і головними покупцями є московити. А компенсувати це Мальті ні хто не хоче і скорійш за все не буде в рецессійних умовах головних країн еврозони. Це все показує що коли всі хочуть вкусно їсти і якомога довше, то шо там у знекровленого сусіда їх м'яко кажучи не бібає,особливо коли торкаются шкурних питань.
Це ми вже бачим не тільки по санкціям, а і по динаміці вступу в ЄС, де багато країн все актівнійше вставляють палки в колеса і відстоюють свої інтереси.