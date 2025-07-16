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Новини Санкції проти Росії Санкції ЄС проти Росії
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ЄС знову не зміг ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ

Санкції ЄС проти Росії не схвалили 16 липня

У середу, 16 липня, посли країн ЄС під час засідання Комітету постійних представників Євросоюзу у Брюсселі знову не змогли затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на  "Європейську правду", про це повідомили кілька дипломатів, які обізнані з перебігом дискусії.

"Засідання Coreper завершилося, і 18-й пакет санкцій проти Росії знов не затвердили. Дві держави продовжують блокувати пакет, і дискусії з ними тривають", - повідомив один зі співрозмовників видання.

Дипломати повідомили, що Словаччина та Мальта продовжують відмовлятися погоджувати пакет санкційних обмежень. 

"Обговорення санкцій проти РФ та 18-го пакету буде внесено до порядку денного засідання Ради ЄС з загальних питань 18 липня", - додав інший дипломат.

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Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна блокуватиме 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо не отримає дозволу купувати російський газ до завершення контракту з "Газпромом" у 2034 році.

Автор: 

росія (66710) санкції (12384) Євросоюз (13872)


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Топ коментарі
+9
Це просто писець.
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16.07.2025 19:46 Відповісти
+9
Может Евросоюзу пора законы менять??
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16.07.2025 20:02 Відповісти
+8
Фіцо не йде до рук - ше й Мальта підгавкує
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16.07.2025 19:48 Відповісти
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Це просто писець.
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16.07.2025 19:46 Відповісти
Шось місцеві козли грантожери не бекають як на трампа???команди мабуть не було??
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16.07.2025 21:11 Відповісти
Якщо українців вжало розводить власна влада, то чого іноземці мають паритись яку вони виглядають з цією гнил морквою на мотузці?
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16.07.2025 21:24 Відповісти
Фіцо не йде до рук - ше й Мальта підгавкує
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16.07.2025 19:48 Відповісти
А що Мальті треба ? Землетрус ?? Буде й без України, природа займеться.
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16.07.2025 19:58 Відповісти
Мальта - то такий анклав рашки у Средиземному морі. Були ми там тиждень у 2014-му. Острів краси і цікавості неймовірної!!! Але ж, мамуся ріднесенька, скільки там свинопсів!!! На Мальті дуже легко отримати громадянство - для цього потрібно вкласти у її економіку якісь смішні суми, що не тільки олігарх потягне, а й простий гламурний перець, то ж вони й кинулися за мальтійським громадянством. Там навіть є ліцей, куди оті співаки ротом, депутани дупою та актори пикою віддають своїх опаришів вчитися РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ!!! Тільки зверніть увагу - у англомовну країну вчитися російською!!!
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16.07.2025 22:23 Відповісти
Нехай, поміняють руку...
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16.07.2025 20:23 Відповісти
Дипломати повідомили, що Словаччина та Мальта продовжують відмовлятися погоджувати пакет санкційних обмежень. Джерело: https://censor.net/ua/n3563673
Респу́бліка Ма́льта, має населення приблизно у 470 000 осіб і площу 316 км²
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16.07.2025 19:50 Відповісти
А нам наче кажуть - потримайтесь ще! ( Може рік може два а може й гірше) .... бо ми хочимо встигнути за нашими спинами побудувати оборону
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16.07.2025 19:54 Відповісти
Может Евросоюзу пора законы менять??
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16.07.2025 20:02 Відповісти
Куколдізм крєпчаєт.
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16.07.2025 20:03 Відповісти
Цирк на дроті. І шо з цім робити?!

Але звістно шо там у кожного свої інтереси і наприклад Мальта єдина країна ЕС все ще продає "золоті" паспорта і головними покупцями є московити. А компенсувати це Мальті ні хто не хоче і скорійш за все не буде в рецессійних умовах головних країн еврозони. Це все показує що коли всі хочуть вкусно їсти і якомога довше, то шо там у знекровленого сусіда їх м'яко кажучи не бібає,особливо коли торкаются шкурних питань.

Це ми вже бачим не тільки по санкціям, а і по динаміці вступу в ЄС, де багато країн все актівнійше вставляють палки в колеса і відстоюють свої інтереси.
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16.07.2025 20:05 Відповісти
І хто блокує?! Дотаційні дрібні утвореня,які однак мають назву "країна"!
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16.07.2025 20:05 Відповісти
Отак і замислишся - а нам точно треба до тих ні на що неспроможних невдах приєднюватись?
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16.07.2025 20:06 Відповісти
Хороше питання, якби Україні був не потрібний європейський ринок то можна було б і забити.
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16.07.2025 20:11 Відповісти
Толі дєла в тайожнам саюзє, еге ж?
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16.07.2025 20:42 Відповісти
Потужно!
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16.07.2025 20:29 Відповісти
Поки маємо Зеленського санкцій не буде !
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16.07.2025 20:37 Відповісти
І до чого тут зєлєнскій? Ну, якщо б йому потрібно було втекти або здатись, тоді так
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16.07.2025 20:44 Відповісти
Пиво холодне, ковбаски гарячі. Для чого їм щось змінювати?
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16.07.2025 20:55 Відповісти
рішучі такі
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16.07.2025 20:55 Відповісти
Ну тому що дуже солодка шара від пуйла на вуглеводні.
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16.07.2025 21:53 Відповісти
в умовах війни демократія це смерть. те що евробюрократам не вистачило 4 років щоб налагодити ефективну взаємодію говорить про їх слабкість та нездатність протистояти злу навіть в умовах смертельної небезпеки.
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16.07.2025 22:03 Відповісти
 
 