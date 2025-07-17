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Новини Словаччина блокує рішення ЄС
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Словаччина припинить блокування 18-го пакета санкцій ЄС завтра, - Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо віддав вказівку завтра зняти блокування 18-го пакета санкцій.

Про це він розповів у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Попри величезний тиск, погрози та критику, ми змусили Єврокомісію звернути увагу на те, як зупинка російського газу вплине на домогосподарства й економіку Словаччини.Це нам безперечно вдалося. Напруга на обох сторонах боротьби була відчутна. Я вважаю правильним повідомити, що ми подолали перший етап", - зазначив прем'єр.

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Водночас, за його словами, зараз було б контрпродуктивно продовжувати блокування 18-го санкційного пакета санкцій проти РФ. Він зазначив, що всі варіанти переговорів вичерпані, а подальше блокування загрожувало б інтересам Словаччини.

"Я говорю про це відкрито й відповідально. Ми повинні зберегти свої позиції в ЄС і пережити цей "чорний період" в міжнародній організації, яку вважаємо нашим життєвим простором. Тому я віддав вказівку нашим представникам у ЄС - завтра зняти блокування 18-го пакета санкцій. Але одразу після цього починається другий етап нашої боротьби з Єврокомісією щодо російського газу", - резюмував Фіцо.

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Раніше повідомлялося, що у середу, 16 липня, посли країн ЄС під час засідання Комітету постійних представників Євросоюзу у Брюсселі знову не змогли затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії.

Дипломати повідомили, що Словаччина та Мальта продовжують відмовлятися погоджувати пакет санкційних обмежень.

Автор: 

санкції (12395) Словаччина (1162) Євросоюз (13878) Фіцо Роберт (238)


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Топ коментарі
+10
Водночас, за його словами, зараз було б контрпродуктивно продовжувати блокування 18-го санкційного пакета санкцій проти РФ
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таки зажали фіцові жолуді в штанцях.
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17.07.2025 23:29 Відповісти
+8
Прорашистську Словаччину потрібно викинути як паршиву вівцю з ЄС і НАТО. Нехай собі й далі дружить з пітьмою в обмін на дешевий газ.
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17.07.2025 23:38 Відповісти
+5
ну значить кофій вже заварюють йому під туалєтом ))
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17.07.2025 23:29 Відповісти
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Водночас, за його словами, зараз було б контрпродуктивно продовжувати блокування 18-го санкційного пакета санкцій проти РФ
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таки зажали фіцові жолуді в штанцях.
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17.07.2025 23:29 Відповісти
Не в штанах, а в плоскогубцах.
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18.07.2025 00:27 Відповісти
А що буде як дострелити фіцу?
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17.07.2025 23:29 Відповісти
Буде торжество справедливості
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17.07.2025 23:47 Відповісти
Так вже стріляли... Не сильно допомогло.
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17.07.2025 23:51 Відповісти
ну значить кофій вже заварюють йому під туалєтом ))
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17.07.2025 23:29 Відповісти
і не кажіть !
цей фіцо ще той жучара:
і кофію напився до усрачки,
і одержав від пані Урсули пропозицію, від якої не зміг відмовитись.

.
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17.07.2025 23:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6TTOKC8XA-M

У чому ж справа ЄС, захотіли уламали , а чому з Єрмаківщиною у вас НЕНАЧАСІ . Посилання вище - ТУКА вважає немає яєць хоча б у одного лідера ...
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17.07.2025 23:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6hIZryDETUw https://www.youtube.com/watch?v=Свириденко ВІДВЕРТО ЗБРЕХАЛА?! Нову прем'єрку спіймали на брехні
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17.07.2025 23:36 Відповісти
Потому что получил пиз …ы
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17.07.2025 23:36 Відповісти
добре слово та кольт перед носом творять чудеса
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17.07.2025 23:46 Відповісти
Прорашистську Словаччину потрібно викинути як паршиву вівцю з ЄС і НАТО. Нехай собі й далі дружить з пітьмою в обмін на дешевий газ.
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17.07.2025 23:38 Відповісти
Молодому крокодилу
Дверми яйця прищемило.
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17.07.2025 23:40 Відповісти
Очко не резинове?
Завтра проти буде угорщина?
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17.07.2025 23:51 Відповісти
Я так розумію, що ЄС нарешті зробив Фіцо "пропозицію, від якої не можна відмовитися".
А от цей бульк - це хороша міна при поганій грі. Типу, як Іран "переміг", коли йому ізраїльтяне винесли повністю ВПС та ППО з нульовими втратами для себе.
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17.07.2025 23:59 Відповісти
От і всьо! Тепер русаки пищать шо Мальта заблокує, але не пишуть шо якшо мальту перестануть пропонувати в турагенствах то Мальті срака, але коли русаків піклувала доля союзничків, загнуться то самі винні!
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18.07.2025 00:00 Відповісти
путінососу пояснили,або руцкій газ, або баблішко дотаційне з ЄС.Ну ясно що баблішко єс блище до сра..и!
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18.07.2025 00:03 Відповісти
Нужно делать реформацию в Евросоюзе. Некоторые его участники просто нагло срут в души других его участников! Это ненормально!
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18.07.2025 00:29 Відповісти
 
 