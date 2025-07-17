Словаччина припинить блокування 18-го пакета санкцій ЄС завтра, - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо віддав вказівку завтра зняти блокування 18-го пакета санкцій.

Про це він розповів у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Попри величезний тиск, погрози та критику, ми змусили Єврокомісію звернути увагу на те, як зупинка російського газу вплине на домогосподарства й економіку Словаччини.Це нам безперечно вдалося. Напруга на обох сторонах боротьби була відчутна. Я вважаю правильним повідомити, що ми подолали перший етап", - зазначив прем'єр.

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Водночас, за його словами, зараз було б контрпродуктивно продовжувати блокування 18-го санкційного пакета санкцій проти РФ. Він зазначив, що всі варіанти переговорів вичерпані, а подальше блокування загрожувало б інтересам Словаччини.

"Я говорю про це відкрито й відповідально. Ми повинні зберегти свої позиції в ЄС і пережити цей "чорний період" в міжнародній організації, яку вважаємо нашим життєвим простором. Тому я віддав вказівку нашим представникам у ЄС - завтра зняти блокування 18-го пакета санкцій. Але одразу після цього починається другий етап нашої боротьби з Єврокомісією щодо російського газу", - резюмував Фіцо.

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Раніше повідомлялося, що у середу, 16 липня, посли країн ЄС під час засідання Комітету постійних представників Євросоюзу у Брюсселі знову не змогли затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії.

Дипломати повідомили, що Словаччина та Мальта продовжують відмовлятися погоджувати пакет санкційних обмежень.