Україна технічно готова відкрити всі кластери переговорів про вступ до ЄС уже цього року, - єврокомісарка Кос
Україна технічно готова відкрити всі переговорні кластери для вступу до Європейського Союзу у 2025 році.
Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З технічної точки зору ми зможемо відкрити всі кластери переговорів про вступ вже цього року", - зазначила Кос.
Вона наголосила, що Україна виконала свою частину зобов’язань, і тому Єврокомісія очікує відкриття першого кластеру якомога швидше - як для України, так і для Молдови.
Водночас Кос зауважила, що остаточне рішення залишатиметься за державами-членами ЄС, які мають ухвалювати його одностайно.
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Саша Черный
показати весь коментар17.07.2025 13:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
nezlamno1984potuzno
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vsbu vsbu
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віктор федорович #394174
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