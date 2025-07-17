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Новини Членство України в ЄС
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Україна технічно готова відкрити всі кластери переговорів про вступ до ЄС уже цього року, - єврокомісарка Кос

Україна та ЄС

Україна технічно готова відкрити всі переговорні кластери для вступу до Європейського Союзу у 2025 році.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З технічної точки зору ми зможемо відкрити всі кластери переговорів про вступ вже цього року", - зазначила Кос.

Вона наголосила, що Україна виконала свою частину зобов’язань, і тому Єврокомісія очікує відкриття першого кластеру якомога швидше - як для України, так і для Молдови.

Водночас Кос зауважила, що остаточне рішення залишатиметься за державами-членами ЄС, які мають ухвалювати його одностайно.

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Автор: 

членство в ЄС (1336) Євросоюз (13878)


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Каждый год, одно и то же! В эту лабуду еще хоть кто-то верит вообще?)
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17.07.2025 13:56 Відповісти
Ого, крута новина… А ми вже близькі до того, щоб відповідати Копенгагенським критеріям? Чи ми вже відповідаємо їм? 🤔
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17.07.2025 13:59 Відповісти
....та ладно...і так сойдьот . Щоб відповідати тим критеріям - ... зрештою достатньо подивитися, що на вулиці отам робиться, в соціумі, в мізках.
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17.07.2025 14:04 Відповісти
І як ми раніше без кластерів жили?...
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17.07.2025 14:06 Відповісти
 
 