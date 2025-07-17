ЄС почав переговори з партнерами щодо фінансування України у 2026-2027 роках

Євросоюз вже веде переговори з міжнародними партнерами щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.

Про це заявила заступниця єврокомісарки з питань сусідства та розширення Марта Кос, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За її словами, цьогорічні потреби України покриті, однак на наступні роки потрібні нові механізми підтримки. Йдеться про потребу у приблизно 80 мільярдах євро на рік для забезпечення базових функцій держави.

Враховуючи, що ЄС не зможе профінансувати все самостійно, тривають переговори з Канадою, Японією, Великою Британією та іншими партнерами.

Також Кос зазначила, що використання заморожених російських активів залишається політичним питанням. "Є деякі держави-члени, які хотіли б використати більше грошей з заморожених активів Росії або всі гроші з заморожених активів. Є деякі країни, які не хочуть, щоб це сталося. Тож це буде справді рішенням держав-членів", - додала вона.

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