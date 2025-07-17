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Новини Фінансова допомога Україні
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ЄС почав переговори з партнерами щодо фінансування України у 2026-2027 роках

ЄС хоче змінити модель фінансування військової допомоги для України через постійні вето Угорщини

Євросоюз вже веде переговори з міжнародними партнерами щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.

Про це заявила заступниця єврокомісарки з питань сусідства та розширення Марта Кос, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За її словами, цьогорічні потреби України покриті, однак на наступні роки потрібні нові механізми підтримки. Йдеться про потребу у приблизно 80 мільярдах євро на рік для забезпечення базових функцій держави.

Враховуючи, що ЄС не зможе профінансувати все самостійно, тривають переговори з Канадою, Японією, Великою Британією та іншими партнерами.

Також Кос зазначила, що використання заморожених російських активів залишається політичним питанням. "Є деякі держави-члени, які хотіли б використати більше грошей з заморожених активів Росії або всі гроші з заморожених активів. Є деякі країни, які не хочуть, щоб це сталося. Тож це буде справді рішенням держав-членів", - додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС закладає 100 млрд євро на підтримку України у бюджеті ЄС на 2028-2034 роки, - єврокомісарка Кос

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Україна (6004) фінансування (3191) Євросоюз (13878)


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Фінансувати треба Українців! вивозити негайно мирняк в Європу, щоб шмигалі не розікрали й ці гроші! А всіх мусорів, всіх хто присягу давав - до війська.
Тоді буле толк. Вони щоб виЖити і дрони собі в роту куплять і якісні бронікі і пакіпи та буси на фронт відправлять
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17.07.2025 13:16 Відповісти
Та дешевле небо закрыть , чем вывозить столько людей
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17.07.2025 13:21 Відповісти
 
 