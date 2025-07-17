ЄС закладає 100 млрд євро на підтримку України у бюджеті ЄС на 2028-2034 роки, - єврокомісарка Кос

Єврокомісія запропонувала виділити 100 млрд євро на підтримку реформ, відновлення та євроінтеграції України у новому семирічному бюджеті ЄС на 2028-2034 роки.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ті, хто думав, що європейська підтримка України з часом послабшає, помилявся. Час насправді не на боці Росії", - наголосила Кос. Вона зазначила, що ця допомога дозволить забезпечити фінансову стабільність України після 2028 року.

Фінансування кандидатів на вступ до ЄС, зокрема України, здійснюватиметься за принципом виконання умов і реформ. Кос також відзначила безпрецедентну швидкість просування країн-кандидатів на шляху до членства.

"Кожен бюджет - це відображення у цифрах наших політичних пріоритетів, і з більшим бюджетом ми можемо ще більше пришвидшити темпи наближення країн-кандидатів до членства в ЄС", - зазначила Кос.

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