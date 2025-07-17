ЄС закладає 100 млрд євро на підтримку України у бюджеті ЄС на 2028-2034 роки, - єврокомісарка Кос
Єврокомісія запропонувала виділити 100 млрд євро на підтримку реформ, відновлення та євроінтеграції України у новому семирічному бюджеті ЄС на 2028-2034 роки.
Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ті, хто думав, що європейська підтримка України з часом послабшає, помилявся. Час насправді не на боці Росії", - наголосила Кос. Вона зазначила, що ця допомога дозволить забезпечити фінансову стабільність України після 2028 року.
Фінансування кандидатів на вступ до ЄС, зокрема України, здійснюватиметься за принципом виконання умов і реформ. Кос також відзначила безпрецедентну швидкість просування країн-кандидатів на шляху до членства.
"Кожен бюджет - це відображення у цифрах наших політичних пріоритетів, і з більшим бюджетом ми можемо ще більше пришвидшити темпи наближення країн-кандидатів до членства в ЄС", - зазначила Кос.
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Одне прохання, повернути в Україну, виведені з 2019 року, з неї гроші, особами з громадянством України, які перебували на посадах згідно з
приблизним переліком державних органів України за категоріями:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кабінет Міністрів України, інші https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 центральні органи виконавчої влади Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституційний Суд України, суди загальної юрисдикціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 Правоохоронні органиінші центральні органи, що відповідають наведеним вище ознакамhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8#cite_note-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F місцеві державні адміністрації, інші органи державного управління в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 адміністративно-територіальних одиницях України.
а 100 тис потратять
на боротьбу з Шабуніним