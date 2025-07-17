ЕС закладывает 100 млрд евро на поддержку Украины в бюджете ЕС на 2028-2034 годы, - еврокомиссар Кос

Еврокомиссия предложила выделить 100 млрд евро на поддержку реформ, восстановления и евроинтеграции Украины в новом семилетнем бюджете ЕС на 2028-2034 годы.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Те, кто думал, что европейская поддержка Украины со временем ослабеет, ошибался. Время, на самом деле, - не на стороне России", - подчеркнула Кос. Она отметила, что эта помощь позволит обеспечить финансовую стабильность Украины после 2028 года.

Финансирование кандидатов на вступление в ЕС, в частности - Украины, будет осуществляться по принципу выполнения условий и реформ. Кос также отметила беспрецедентную скорость продвижения стран-кандидатов на пути к членству.

"Каждый бюджет - это отражение в цифрах наших политических приоритетов, и с большим бюджетом мы можем еще больше ускорить темпы приближения стран-кандидатов к членству в ЕС", - отметила Кос.

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