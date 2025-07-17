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Новости поддержка Украины ЕС
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ЕС закладывает 100 млрд евро на поддержку Украины в бюджете ЕС на 2028-2034 годы, - еврокомиссар Кос

Марта Кос заявила о мощной поддержке Украины

Еврокомиссия предложила выделить 100 млрд евро на поддержку реформ, восстановления и евроинтеграции Украины в новом семилетнем бюджете ЕС на 2028-2034 годы.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Те, кто думал, что европейская поддержка Украины со временем ослабеет, ошибался. Время, на самом деле, - не на стороне России", - подчеркнула Кос. Она отметила, что эта помощь позволит обеспечить финансовую стабильность Украины после 2028 года.

Финансирование кандидатов на вступление в ЕС, в частности - Украины, будет осуществляться по принципу выполнения условий и реформ. Кос также отметила беспрецедентную скорость продвижения стран-кандидатов на пути к членству.

"Каждый бюджет - это отражение в цифрах наших политических приоритетов, и с большим бюджетом мы можем еще больше ускорить темпы приближения стран-кандидатов к членству в ЕС", - отметила Кос.

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бюджет (4847) Евросоюз (17404) война в Украине (5244)


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Головне проконтролювати ці гроші, бо наші можновладці мабуть їх вже в своєму мозку вже потратити встигли
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17.07.2025 11:40 Ответить
https://youtube.com/shorts/qvj1-XyJiag?si=i9Ctv8o7p7F8jjxo Не переживай, Андрєй Барісавічь все контролює
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17.07.2025 11:59 Ответить
Дякуємо, лідерів ЄС, за дієву підтримку України!!
Одне прохання, повернути в Україну, виведені з 2019 року, з неї гроші, особами з громадянством України, які перебували на посадах згідно з

приблизним переліком державних органів України за категоріями:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кабінет Міністрів України, інші https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 центральні органи виконавчої влади Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституційний Суд України, суди загальної юрисдикціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 Правоохоронні органиінші центральні органи, що відповідають наведеним вище ознакамhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8#cite_note-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F місцеві державні адміністрації, інші органи державного управління в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 адміністративно-територіальних одиницях України.
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17.07.2025 11:42 Ответить
Орбан с Фицо ухмыляются и держат в кармане дулю.
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17.07.2025 11:44 Ответить
Скільки тут до 2028 року? Х#й та ніх#я.🥴
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17.07.2025 11:46 Ответить
єрмак з Зе 99млн скіздять
а 100 тис потратять
на боротьбу з Шабуніним
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17.07.2025 12:31 Ответить
 
 