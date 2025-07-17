ЕС начал переговоры с партнерами о финансировании Украины в 2026-2027 годах

Евросоюз уже ведет переговоры с международными партнерами по финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы.

Об этом заявила заместитель еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Марта Кос, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, нынешние потребности Украины покрыты, однако на последующие годы нужны новые механизмы поддержки. Речь идет о потребности в примерно 80 миллиардах евро в год для обеспечения базовых функций государства.

Учитывая, что ЕС не сможет профинансировать все самостоятельно, продолжаются переговоры с Канадой, Японией, Великобританией и другими партнерами.

Также Кос отметила, что использование замороженных российских активов остается политическим вопросом.

"Есть некоторые государства-члены, которые хотели бы использовать больше денег из замороженных активов России или все деньги из замороженных активов. Есть некоторые страны, которые не хотят, чтобы это произошло. Поэтому это будет действительно решением государств-членов", - добавила она.

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