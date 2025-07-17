Украина технически готова открыть все кластеры переговоров о вступлении в ЕС уже в этом году, - еврокомиссар Кос
Украина технически готова открыть все переговорные кластеры для вступления в Европейский Союз в 2025 году.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С технической точки зрения мы сможем открыть все кластеры переговоров о вступлении уже в этом году", - отметила Кос.
Она подчеркнула, что Украина выполнила свою часть обязательств, и поэтому Еврокомиссия ожидает открытия первого кластера как можно скорее - как для Украины, так и для Молдовы.
В то же время Кос отметила, что окончательное решение будет оставаться за государствами-членами ЕС, которые должны принимать его единогласно.
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Саша Черный
показать весь комментарий17.07.2025 13:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
nezlamno1984potuzno
показать весь комментарий17.07.2025 13:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
vsbu vsbu
показать весь комментарий17.07.2025 14:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
віктор федорович #394174
показать весь комментарий17.07.2025 14:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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