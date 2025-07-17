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Новости Членство Украины в ЕС
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Украина технически готова открыть все кластеры переговоров о вступлении в ЕС уже в этом году, - еврокомиссар Кос

Украина и ЕС

Украина технически готова открыть все переговорные кластеры для вступления в Европейский Союз в 2025 году.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С технической точки зрения мы сможем открыть все кластеры переговоров о вступлении уже в этом году", - отметила Кос.

Она подчеркнула, что Украина выполнила свою часть обязательств, и поэтому Еврокомиссия ожидает открытия первого кластера как можно скорее - как для Украины, так и для Молдовы.

В то же время Кос отметила, что окончательное решение будет оставаться за государствами-членами ЕС, которые должны принимать его единогласно.

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Автор: 

членство в ЕС (1096) Евросоюз (17404)


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Каждый год, одно и то же! В эту лабуду еще хоть кто-то верит вообще?)
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17.07.2025 13:56 Ответить
Ого, крута новина… А ми вже близькі до того, щоб відповідати Копенгагенським критеріям? Чи ми вже відповідаємо їм? 🤔
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17.07.2025 13:59 Ответить
....та ладно...і так сойдьот . Щоб відповідати тим критеріям - ... зрештою достатньо подивитися, що на вулиці отам робиться, в соціумі, в мізках.
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17.07.2025 14:04 Ответить
І як ми раніше без кластерів жили?...
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17.07.2025 14:06 Ответить
 
 