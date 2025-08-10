УКР
Новини Заяви Фіцо про Україну
1 324 30

Фіцо порівняв Україну з травою, яка постраждає через "переговори слонів": МЗС закликало його не загравати з РФ

Фіцо розкритикували за візит на парад до Москви

Після понад трьох років повномасштабної російської збройної агресії проти України прем’єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо так і не усвідомив справжніх причин цього злочинного вторгнення, а також небезпеки, яку несе загравання з державою-агресором.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголошують у МЗС України.

"Прикро, що глава уряду держави-члена Європейського Союзу дозволяє собі відверто образливу риторику на адресу України та українського народу, який щодня героїчно бореться з російською агресією, стримуючи її на своїй землі в інтересах безпеки всієї Європи.

Застерігаємо від використання недружніх фольклорних алегорій і від спроб підвищити політичні рейтинги своєї партії через подібні заяви. Це легковажність, яка ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу", - додали у МЗС.

Також читайте: Словаччина припинить блокування 18-го пакета санкцій ЄС завтра, - Фіцо

Також зазначається, що українська сторона високо цінує всебічну підтримку України з боку міжнародних партнерів, які послідовно захищають принципи територіальної цілісності суверенних держав, верховенства міжнародного права та збереження глобального порядку.

"На цьому тлі заяви Роберта Фіцо дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги, які протягом усього цього часу демонструє словацький народ по відношенню до України. Тому своїми заявами пан Фіцо ображає і власний народ", - резюмують у зовнішньополітичному відомстві України.

Раніше Фіцо заявив, що Україна у будь-якому випадку постраждає через результати саміту Трампа та Путіна на Алясці. 

"Пам'ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи слони б'ються, чи займаються сексом, завжди страждає трава. Незалежно від того, чим закінчаться переговори слонів 15 серпня, постраждає трава – в даному випадку, Україна", – заявив Фіцо.

Автор: 

МЗС (4239) Фіцо Роберт (241)


Топ коментарі
+5
Мабуть у фіца та орбана трава дуже гарна
10.08.2025 11:58 Відповісти
10.08.2025 11:58 Відповісти
+5
Фицо, дебил, травой как раз была Словакия, которую затоптали со всех сторон.
10.08.2025 12:07 Відповісти
10.08.2025 12:07 Відповісти
+4
10.08.2025 11:56 Відповісти
10.08.2025 11:56 Відповісти
10.08.2025 11:56 Відповісти
10.08.2025 11:56 Відповісти
судя по твоему коменту видать по дороге с Рашкой тебе
10.08.2025 12:21 Відповісти
10.08.2025 12:21 Відповісти
Але ти ж за Україну? - чи зовсім ******** через нафту і газ з рашки - які дешевші на 10 дол
10.08.2025 12:02 Відповісти
10.08.2025 12:02 Відповісти
Якщо по відношенню до США та Московії Україна трава, то ким є тоді Словаччина. Вошею?
10.08.2025 12:02 Відповісти
10.08.2025 12:02 Відповісти
Мабуть, що коником.
10.08.2025 12:12 Відповісти
10.08.2025 12:12 Відповісти
Саранчою.
10.08.2025 12:19 Відповісти
10.08.2025 12:19 Відповісти
Я у шоці..на початку 21 ст їздили до Словакії..такої ненависті до русні я ще небачила..а зараз..
10.08.2025 12:17 Відповісти
10.08.2025 12:17 Відповісти
Якщо Україна то "трава", то Словаччина "пил на траві"... Скільки вона протримається, в разі нападу на неї москальского "слона"? 2-3 години? Чи вона і не збирається пручатися, хай НАТО за неї воює?
10.08.2025 12:24 Відповісти
10.08.2025 12:24 Відповісти
Поцо
10.08.2025 12:02 Відповісти
10.08.2025 12:02 Відповісти
фіцо схожий на те шо у ***** в валізке
10.08.2025 12:02 Відповісти
10.08.2025 12:02 Відповісти
Краще бути травою, аніж рип'яхом - який рано чи пізно віддеруть від ноги та викинуть.
10.08.2025 12:03 Відповісти
10.08.2025 12:03 Відповісти
Цікаво для чого Бог зберіг цю наволоч ...??
10.08.2025 12:03 Відповісти
10.08.2025 12:03 Відповісти
Зрозуміло для чого - аби дати йому можливісь , з ганьбою , опинитися на лаві підсудних і решту свого життя провести за гратами !
10.08.2025 12:08 Відповісти
10.08.2025 12:08 Відповісти
Фіца , певно , забув що його країна в 12 разів менша за Україну і що з ними буде раптом щось ... і що буде конкретно з ним , коли влада , в них , скоро зміниться...? Чи він справді вірить , що його ***** назавжди гауляйтером Словаччини залишить ?
10.08.2025 12:04 Відповісти
10.08.2025 12:04 Відповісти
Недобиток..
10.08.2025 12:05 Відповісти
10.08.2025 12:05 Відповісти
Рівень політика у його обмовках: Африка, секс, трава.
10.08.2025 12:06 Відповісти
10.08.2025 12:06 Відповісти
Фіцо - підар.
10.08.2025 12:07 Відповісти
10.08.2025 12:07 Відповісти
Шкода , що цього тупого і продажного виродка не добили 😡
10.08.2025 12:10 Відповісти
10.08.2025 12:10 Відповісти
Кілера-професіонала В СТУДІЮ !!!
10.08.2025 12:20 Відповісти
10.08.2025 12:20 Відповісти
Хай згадає 1938 рік, коли "травою" стала його країна - саме через те, що "слони" вирішили зайнятися сексом.
10.08.2025 12:11 Відповісти
10.08.2025 12:11 Відповісти
Нехай цей хлопець не 3,14здить про "стару африканську істину".
Цей іронічний вираз народився в 1939 році і стосувався Польщі, яку з одного боку окупувала Німеччина, а з іншого боку "звільняв СРСР.
"Якщо на одній галявині сходяться два слони, не має значення будуть вони битися або любити один одного. Трава буде витоптана".
Так у принципі і вийшло. Спочатку два слони любилися, потім билися, а Польща була зруйнована
10.08.2025 12:11 Відповісти
10.08.2025 12:11 Відповісти
Заборона жидам підарасам ******* займати любі державні посади в Україні, також заборона жидам підарасам ******* мати будь який бізнес в Україні,володіти нерухомим майном та займатися будь-якою фінансовою діяльністю.
От тоді настає мир та процвітання в державі.
Жид та москаль це брати близнюки.
10.08.2025 12:12 Відповісти
10.08.2025 12:12 Відповісти
Шалава кремлівська,якби не Україна,то був би ти поблизу Атлантичного океану або взагалі на другому континенті.1967 рік, почитай історичні та архівні матеріали як розправлялась совкова машина з громадянами тодішньої Чехословаччини.Закний свій чорний рот і стопи в дві ноздрі поки їх тобі не вирвали.
10.08.2025 12:16 Відповісти
10.08.2025 12:16 Відповісти
10.08.2025 12:19 Відповісти
10.08.2025 12:19 Відповісти
Краще бути травою ніж банним листом на задниці путіна....
10.08.2025 12:19 Відповісти
10.08.2025 12:19 Відповісти
вчи Історію Піцо ,вона може повторитись , слони в 1939 дали дозвіл на окупацію Чехословаччини шо с цього вийшло
10.08.2025 12:31 Відповісти
10.08.2025 12:31 Відповісти
Словаччина хоча б транзит західної зброї дозволила?
Якщо ні - навіщо загравати з Фіцо? Розумію, що це недипломатично, але зараз вже байдуже, бо "союзнички" наказали Україні забиратися з Донбасу і віддати кацапам Слов'янськ, то що ми вже втрачаємо?

Назвіть речі своїми іменами. Фіцо - кацапська хвойда. Орбан - кацапська хвойда. Угода Трампа - "Мюнхенська угода 1938" і загравання з військовими злочинцями.
Лише в Ослунда знайшлись яйця, щоб назвати речі своїми іменами? Чому інші мовчать?
10.08.2025 12:32 Відповісти
10.08.2025 12:32 Відповісти
угорщина - це реп'ях, який причепився до жопи Європи.
10.08.2025 12:33 Відповісти
10.08.2025 12:33 Відповісти
 
 