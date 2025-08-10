Фіцо порівняв Україну з травою, яка постраждає через "переговори слонів": МЗС закликало його не загравати з РФ

Після понад трьох років повномасштабної російської збройної агресії проти України прем’єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо так і не усвідомив справжніх причин цього злочинного вторгнення, а також небезпеки, яку несе загравання з державою-агресором.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголошують у МЗС України.

"Прикро, що глава уряду держави-члена Європейського Союзу дозволяє собі відверто образливу риторику на адресу України та українського народу, який щодня героїчно бореться з російською агресією, стримуючи її на своїй землі в інтересах безпеки всієї Європи.

Застерігаємо від використання недружніх фольклорних алегорій і від спроб підвищити політичні рейтинги своєї партії через подібні заяви. Це легковажність, яка ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу", - додали у МЗС.

Також зазначається, що українська сторона високо цінує всебічну підтримку України з боку міжнародних партнерів, які послідовно захищають принципи територіальної цілісності суверенних держав, верховенства міжнародного права та збереження глобального порядку.

"На цьому тлі заяви Роберта Фіцо дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги, які протягом усього цього часу демонструє словацький народ по відношенню до України. Тому своїми заявами пан Фіцо ображає і власний народ", - резюмують у зовнішньополітичному відомстві України.

Раніше Фіцо заявив, що Україна у будь-якому випадку постраждає через результати саміту Трампа та Путіна на Алясці.

"Пам'ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи слони б'ються, чи займаються сексом, завжди страждає трава. Незалежно від того, чим закінчаться переговори слонів 15 серпня, постраждає трава – в даному випадку, Україна", – заявив Фіцо.