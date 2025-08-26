УКР
Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
2 052 22

Фіцо заявив, що "не розуміє" атак на нафтопровід "Дружба"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо,

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував Україну за атаку на нафтопровід "Дружба", заявивши, що "не розуміє" їхній сенс.

Слова словацького прем’єра наводить Denník N, передає Цензор.НЕТ.

Раніше через атаки на "Дружбу" Словаччина разом з Угорщиною поскаржилися Єврокомісії, оскільки через удари країни не отримували російську нафту.

У цьому контексті Фіцо вкотре дорікнув Україні.

"Ми не розуміємо атаки на нафтову інфраструктуру, які суттєво зачіпають Словацьку Республіку", - сказав він.

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

+11
показати весь коментар
26.08.2025 17:17 Відповісти
+9
Шо там не зрозуміло фіцикам та *******?! Все ви, шльондри **********, розумієте. І в ЄС все розуміють, а ці підАри ніяк не зрозуміють...
показати весь коментар
26.08.2025 17:15 Відповісти
+7
Ну так, хотів за російські хабарі збудувати собі власне "межегір'я", а тепер НЕ РОЗУМІЄ де на цей проект брати гроші
показати весь коментар
26.08.2025 17:18 Відповісти
https://www.facebook.com/nadia.zabirko?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE3ODk1MjczNjg1NTg0XzEyODg3MzI3MjMyNjM1NzA%3D&__cft__%5B0%5D=AZXG5Af_yNWhTYX9aBOcYTzg773NP7renqt-jnc6cm6ZFq8De2bvfB_vCnXo8dRaTSlDUOEQVYIO5IyAZt20MUQlE9-Dh7QaEwPROOLfYeEEZBG7mpsZcou1qzeuqP8bho1rkD3VQQr6AjfAQGvZDnxdOWjk6M3tYbrqIlK0gVuRLm7Eb8miU5ukHuagbmOLLP0&__tn__=R-R Надія Забірко

А чому вони не закликають путіна припинити бомбити Україну?!
показати весь коментар
26.08.2025 19:15 Відповісти
Нічого, п@длюко, потерпи. Не здохнеш.

Нас тут атакують щодня ракетами/дронами, живих людей, а тобі, виродку, наср@ти на це.
показати весь коментар
26.08.2025 17:16 Відповісти
я вам Фіцо поясню - це шоб русня не заробляла продаючи газ та нафту Европі, та шоб не купляли лояльність деяких европейських політиків до рашки, це всьо.
показати весь коментар
26.08.2025 17:16 Відповісти
А я "не розумію" сенсу існування таких потвор як фіца
показати весь коментар
26.08.2025 17:16 Відповісти
ну туппой !
його не в голову поранили ?

.
показати весь коментар
26.08.2025 17:17 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 17:17 Відповісти
Читай сводкі есвео, дурік - там всьо сбіто і подавлєно. Дружба ціла - тебе кацапи наіпали...
показати весь коментар
26.08.2025 17:19 Відповісти
Фіцо бреше. Він все розуміє. Путніській режим необхідно позбавляти нафтогазових грошей.
показати весь коментар
26.08.2025 17:20 Відповісти
ЗАто знищення українів розуміє)))))

КРЕТИН. Все що РФ ми можем і МАЄМ знищувати до поки не зникне все
показати весь коментар
26.08.2025 17:21 Відповісти
Тобто він тупіший навіть за нас, коментаторів цензора. Навіть нам зрозуміло, що коли ти випалюєш нафтопереробні заводи, треба перекрити постачання палива з Білорусі. А саме по дружбі вони і можуть це зробити.
показати весь коментар
26.08.2025 17:21 Відповісти
Бо ти, і твій дружбан ****** орбан народилися без мізків. Якби мені хотілося знову почути це виття, після того, коли випадково два кацапських орєшніка промахнулися, і в'їбали по Братиславі та Будапешту.
показати весь коментар
26.08.2025 17:24 Відповісти
Я теж не розумію який сенс в 21 сторіччі вбивати сусідів.
показати весь коментар
26.08.2025 17:29 Відповісти
Ну так это понятно, что не понимает, были бы у Фицы мозги, может он и понимал бы...
показати весь коментар
26.08.2025 17:41 Відповісти
Вибачте, що рашистська агресія доставляє вам таких незручностей. Дійсно, навіщо розтрощили той нафтопровід? Якщо вибирати між позбавленням рашистів коштів на війну і корупційною нафтовою годівницею Фіцо від рашистів, треба враховувати інтереси Фіцо. Може для Фіцо ще повітряний простір відкрити для прямого сполучення з москвою?
показати весь коментар
26.08.2025 17:58 Відповісти
БО ТУПИЙ
показати весь коментар
26.08.2025 18:23 Відповісти
https://t.me/ResistanceRF/7170 @ (мовою оригіналу):

"В комментариях к посту про новые украинские ракеты несколько раз упомянули «Ямальский крест». Не знал, что это такое и полез искать.

Да, это игла Кощея - место пересечения 17 (!!!) российских газопроводов высокого давления.

Для производства взрывчатки требуется толуол, серная и азотная кислоты. Все предприятия, производящих толуол, получают его из нефти. Все заводы в РФ, производящих азотную кислоту, получают ее из аммиака, который в свою очередь изготавливают из природного газа. Вся российская взрывчатка - это нефть и газ. Али и Вова - вы просто молитесь, чтобы вас не трогали.
Но сильнее всего меня поражает совершенно одинаковая тупость двух диктаторских режимов - российского и иранского. Вы руководите странами-бензоколонками, в которых все зависит от топлива. От нефти и газа, которые очень хорошо горят. Израиль может отправить Иран в каменный век, просто уничтожив иранские газовые заводы и терминалы, на которых держится ВСЯ экономика страны. И Украина может проделать это же самое с Россией. Это будет экологическая катастрофа планетарного масштаба.
И вот эти идиоты-диктаторы устраивают войну. Бензоколонка Россия нападет на Украину, бензоколонка Иран нападает на Израиль. Казалось бы, что может пойти не так?"

показати весь коментар
26.08.2025 18:32 Відповісти
ИИ отвечает. С северным потоком я его не смог его добить. Це кацапи віновни.
Международное гуманитарное право (МГП) допускает нападения на объекты, которые вносят эффективный вклад в военные действия и чьё уничтожение даёт явное военное преимущество. В отличие от газопровода «Северный поток», который является чисто гражданской инфраструктурой, объекты российской нефтегазовой отрасли, такие как НПЗ и нефтебазы, рассматриваются как законные военные цели по нескольким причинам:

Двойное назначение (dual-use): Нефтеперерабатывающие заводы и хранилища производят и хранят топливо, которое имеет ключевое значение для военной техники, транспорта и логистики.

Экономический вклад в войну: Прибыль от продажи нефти и газа составляет значительную часть российского бюджета, который используется для финансирования военных действий. Атаки на эту инфраструктуру направлены на сокращение финансовых ресурсов противника.

Следовательно, с точки зрения международного права, удары по таким объектам не являются военными преступлениями, так как они напрямую связаны с военными усилиями России. Украина, как сторона, обороняющаяся в конфликте, имеет право наносить удары по военным и сопряжённым с ними объектам.
показати весь коментар
26.08.2025 18:51 Відповісти
То есть он сам признался что он дебил
показати весь коментар
26.08.2025 18:56 Відповісти
