Фіцо заявив, що "не розуміє" атак на нафтопровід "Дружба"
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував Україну за атаку на нафтопровід "Дружба", заявивши, що "не розуміє" їхній сенс.
Слова словацького прем’єра наводить Denník N, передає Цензор.НЕТ.
Раніше через атаки на "Дружбу" Словаччина разом з Угорщиною поскаржилися Єврокомісії, оскільки через удари країни не отримували російську нафту.
У цьому контексті Фіцо вкотре дорікнув Україні.
"Ми не розуміємо атаки на нафтову інфраструктуру, які суттєво зачіпають Словацьку Республіку", - сказав він.
Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.
У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.
Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".
Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.
А чому вони не закликають путіна припинити бомбити Україну?!
Нас тут атакують щодня ракетами/дронами, живих людей, а тобі, виродку, наср@ти на це.
його не в голову поранили ?
КРЕТИН. Все що РФ ми можем і МАЄМ знищувати до поки не зникне все
"В комментариях к посту про новые украинские ракеты несколько раз упомянули «Ямальский крест». Не знал, что это такое и полез искать.
Да, это игла Кощея - место пересечения 17 (!!!) российских газопроводов высокого давления.
Для производства взрывчатки требуется толуол, серная и азотная кислоты. Все предприятия, производящих толуол, получают его из нефти. Все заводы в РФ, производящих азотную кислоту, получают ее из аммиака, который в свою очередь изготавливают из природного газа. Вся российская взрывчатка - это нефть и газ. Али и Вова - вы просто молитесь, чтобы вас не трогали.
Но сильнее всего меня поражает совершенно одинаковая тупость двух диктаторских режимов - российского и иранского. Вы руководите странами-бензоколонками, в которых все зависит от топлива. От нефти и газа, которые очень хорошо горят. Израиль может отправить Иран в каменный век, просто уничтожив иранские газовые заводы и терминалы, на которых держится ВСЯ экономика страны. И Украина может проделать это же самое с Россией. Это будет экологическая катастрофа планетарного масштаба.
И вот эти идиоты-диктаторы устраивают войну. Бензоколонка Россия нападет на Украину, бензоколонка Иран нападает на Израиль. Казалось бы, что может пойти не так?"
Международное гуманитарное право (МГП) допускает нападения на объекты, которые вносят эффективный вклад в военные действия и чьё уничтожение даёт явное военное преимущество. В отличие от газопровода «Северный поток», который является чисто гражданской инфраструктурой, объекты российской нефтегазовой отрасли, такие как НПЗ и нефтебазы, рассматриваются как законные военные цели по нескольким причинам:
Двойное назначение (dual-use): Нефтеперерабатывающие заводы и хранилища производят и хранят топливо, которое имеет ключевое значение для военной техники, транспорта и логистики.
Экономический вклад в войну: Прибыль от продажи нефти и газа составляет значительную часть российского бюджета, который используется для финансирования военных действий. Атаки на эту инфраструктуру направлены на сокращение финансовых ресурсов противника.
Следовательно, с точки зрения международного права, удары по таким объектам не являются военными преступлениями, так как они напрямую связаны с военными усилиями России. Украина, как сторона, обороняющаяся в конфликте, имеет право наносить удары по военным и сопряжённым с ними объектам.
