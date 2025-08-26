Фіцо заявив, що "не розуміє" атак на нафтопровід "Дружба"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував Україну за атаку на нафтопровід "Дружба", заявивши, що "не розуміє" їхній сенс.

Слова словацького прем’єра наводить Denník N, передає Цензор.НЕТ.

Раніше через атаки на "Дружбу" Словаччина разом з Угорщиною поскаржилися Єврокомісії, оскільки через удари країни не отримували російську нафту.

У цьому контексті Фіцо вкотре дорікнув Україні.

"Ми не розуміємо атаки на нафтову інфраструктуру, які суттєво зачіпають Словацьку Республіку", - сказав він.

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

