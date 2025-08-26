Нападки та погрози з боку Зеленського матимуть наслідки, - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що риторика Володимира Зеленського матиме наслідки для двосторонніх відносин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Magyar Nemzet.
"Це був насичений вихідний. Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він зізнався, що вони стріляють по трубопроводу "Дружба", тому що ми не підтримуємо їх членство в ЄС. З цього також видно, що угорці прийняли правильне рішення", – зазначив Орбан.
Також прем’єр-міністр Угорщини додав, що "шантажем, вибухами та погрозами не можна вступити до ЄС".
"Слова Зеленського матимуть тривалі наслідки", – сказав він.
Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.
У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.
Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".
Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.
Про поездку к демократам в польский город Будапешт..."
"В этом чешском Будапеште уж такие времена
Может скажут: "Пейте, ешьте", ну, а может, ни хрена"
(с)
Даже 60+
Так, Верховна Рада 4 червня ухвалила у першому читанні https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56292 законопроєкт №13229, який дасть змогу чоловікам добровільно підписувати контракт на військову службу після 60 років.
Так що відмазки не пройдуть : )
А ще кучка різних броньованих виконавчих служб, які з кожним роком ниють, що не хватає людей і ропирають свій штат "непридатними" накачаними бугаями (поліція, сбу, дбр, набу, прокуратура, суди, муніципали, тцк, всп і т.д.)
Зате УСІМ потрібно щоб йшов воювати, замість них, тракторист Петро, комбайнер Василь і бідний Сергій.....
А маминіінвалідибубочки покупляли бронь і бухають по барах з дівчатками, а потім ходять у вишиванках і кричать "кордони 1991 року"
тільки яку ж них обрати, бо в закарпатському котлі зараз тих бригад, хоч греблю гати... і всі бойові
може першу депутатську бригаду імені Колі Тищенка 🍆🍆🍆
звертати увагу ,
але ж він в угоду кремлівському ублюдку,
постійно гадить Украіні !!
Потрібно якось закрити пельку цій угорській істоті 😡
Давно треба було знайти "важелі": щоб заткнути цю гниду.
Ну шваркнули "Дружбу". Війна - є війна.
Обов'язково було цим хизуватися?