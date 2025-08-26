Нападки та погрози з боку Зеленського матимуть наслідки, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що риторика Володимира Зеленського матиме наслідки для двосторонніх відносин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Magyar Nemzet.

"Це був насичений вихідний. Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він зізнався, що вони стріляють по трубопроводу "Дружба", тому що ми не підтримуємо їх членство в ЄС. З цього також видно, що угорці прийняли правильне рішення", – зазначив Орбан.

Також прем’єр-міністр Угорщини додав, що "шантажем, вибухами та погрозами не можна вступити до ЄС".

"Слова Зеленського матимуть тривалі наслідки", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по нафтопроводу "Дружба": в Орбана звинуватили Україну у "військовому нападі" на ЄС

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.