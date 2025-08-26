УКР
Нападки та погрози з боку Зеленського матимуть наслідки, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив,  що риторика  Володимира Зеленського матиме наслідки для двосторонніх відносин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Magyar Nemzet.

"Це був насичений вихідний. Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він зізнався, що вони стріляють по трубопроводу "Дружба", тому що ми не підтримуємо їх членство в ЄС. З цього також видно, що угорці прийняли правильне рішення", – зазначив Орбан.

Також прем’єр-міністр Угорщини додав, що "шантажем, вибухами та погрозами не можна вступити до ЄС".

"Слова Зеленського матимуть тривалі наслідки", – сказав він.

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

+29
Сам погрожує, а винна Україна. Типова дрібна гопота.
показати весь коментар
26.08.2025 07:21 Відповісти
+23
Угорщина - спонсор фашизму та тероризму. Що вона робить а ЄС?
показати весь коментар
26.08.2025 07:32 Відповісти
+19
Про які відносини воно патякає? Нах пішов,покидьок.
показати весь коментар
26.08.2025 07:27 Відповісти
мабуть почне просити у путіна Закарпаття вдвічі інтенсивніше
показати весь коментар
26.08.2025 07:19 Відповісти
У кацапів прислів"я є, підходяще: "Сулила кошка, сабаке, ежа поимать...". Йому легше випросить у Путина "истарические земли мадьяр" - Челябінську область... Все одно вона, радіацією, знатно, засрана - так не жаль...
показати весь коментар
26.08.2025 07:43 Відповісти
Учился в Бухаресте 5 лет. Удалось пообщяться с местными венграми. После срусских, это самая шовинистическая нация, которую я знаю. Самая неевропейская страна, номады с урала. Конченные.
показати весь коментар
26.08.2025 08:10 Відповісти
номады
показати весь коментар
26.08.2025 08:12 Відповісти
"Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж
Про поездку к демократам в польский город Будапешт..."

"В этом чешском Будапеште уж такие времена
Может скажут: "Пейте, ешьте", ну, а может, ни хрена"

(с)
показати весь коментар
26.08.2025 08:44 Відповісти
Почекай! "Букурешть" - це ж столиця Румунії! Звідки там "местные венгры"? Ти про "секеїв", чи що? Чи про "чанго" Так вони не в Бухаресті живуть...
показати весь коментар
26.08.2025 09:05 Відповісти
Им тоже империя болит. Австро-Венгерская. Орбан как-то даже шарфиком обмотался с "полной картой Венгрии" - с кусками соседских территорий. Был большой международный скандал, а ему как с гуся вода.
показати весь коментар
26.08.2025 09:49 Відповісти
Сам погрожує, а винна Україна. Типова дрібна гопота.
показати весь коментар
26.08.2025 07:21 Відповісти
Зелю терпіти не можу, але - орбана порву як тряпку. Бо зе! поки мій президент. А орбан - чмо.
показати весь коментар
26.08.2025 07:23 Відповісти
тимчасовий президент
показати весь коментар
26.08.2025 07:28 Відповісти
6 років тимчасовий,а коли копняка під хвіст получить нікому невідомо...
показати весь коментар
26.08.2025 07:48 Відповісти
Маруся, твій президент-фуйло.
показати весь коментар
26.08.2025 08:08 Відповісти
Про які відносини воно патякає? Нах пішов,покидьок.
показати весь коментар
26.08.2025 07:27 Відповісти
Треба послати до Обана одну бойову бригаду щоб спитала у нього про які наслідки воно патякає заодно перевірити і 5 статтю НАТО. Дістав падло.!
показати весь коментар
26.08.2025 07:29 Відповісти
Ви б пішли з тією бригадою?
показати весь коментар
26.08.2025 07:58 Відповісти
Пішов би та вже не беруть. Але побачити переляк і жах в очах Орбана це дорогого б коштувало. Але він не один такий. Є ще один на підході, наривається на те саме , Навроцький його звуть.
показати весь коментар
26.08.2025 08:19 Відповісти
Якщо не знаєте, то вже можна підписувати контракт на добровільне
Даже 60+
показати весь коментар
26.08.2025 08:51 Відповісти
Йому 70+
показати весь коментар
26.08.2025 09:17 Відповісти
https://tsn.ua/exclusive/mobilizatsiia-cholovikiv-60-rada-skhvalyla-zakonoproyekt-shcho-vidomo-2843675.html Мобілізація чоловіків 60+: Рада схвалила законопроєкт - що відомо

Так, Верховна Рада 4 червня ухвалила у першому читанні https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56292 законопроєкт №13229, який дасть змогу чоловікам добровільно підписувати контракт на військову службу після 60 років.

Так що відмазки не пройдуть : )
показати весь коментар
26.08.2025 09:59 Відповісти
Мені потрібен контракт 70+. Такий ще не придумали депутати, Мабуть їм стидно перед своїми дідами навіть не перед батьками. А взагалі то я бачу вашу зацікавленість в цій темі. Вам для загального розвитку . В Україні зараз воює 5% відсотків від того населення ,яке здатне воювати.
показати весь коментар
26.08.2025 09:23 Відповісти
Колись, якийсь депутат сказав, що у нас більше 1 млн. діючих військових - але швидко заткнувся
А ще кучка різних броньованих виконавчих служб, які з кожним роком ниють, що не хватає людей і ропирають свій штат "непридатними" накачаними бугаями (поліція, сбу, дбр, набу, прокуратура, суди, муніципали, тцк, всп і т.д.)
Зате УСІМ потрібно щоб йшов воювати, замість них, тракторист Петро, комбайнер Василь і бідний Сергій.....
А маминіінвалідибубочки покупляли бронь і бухають по барах з дівчатками, а потім ходять у вишиванках і кричать "кордони 1991 року"
показати весь коментар
26.08.2025 10:06 Відповісти
чудова ідея

тільки яку ж них обрати, бо в закарпатському котлі зараз тих бригад, хоч греблю гати... і всі бойові

може першу депутатську бригаду імені Колі Тищенка 🍆🍆🍆
показати весь коментар
26.08.2025 09:06 Відповісти
Угорщина - спонсор фашизму та тероризму. Що вона робить а ЄС?
показати весь коментар
26.08.2025 07:32 Відповісти
В ЄС угорці отримують дотації. В бюджет ЄС дають Один мільярд євро, а отримують Два.
показати весь коментар
26.08.2025 09:19 Відповісти
Орбан , проплачена кремлівська дрянь , на яку не варто
звертати увагу ,
але ж він в угоду кремлівському ублюдку,
постійно гадить Украіні !!
Потрібно якось закрити пельку цій угорській істоті 😡
показати весь коментар
26.08.2025 07:34 Відповісти
Чмо кацапське, кому ти погрожуєш?! Біжи до свого куратора в кремль. Він ж тобі зарплатню платить, так само як й бульбашу!
показати весь коментар
26.08.2025 07:40 Відповісти
Вітька клав на те що кацапи бьють по нашій енергетиці.Чому ми маємо перейматись за його інтереси?Іронія в тому що трубопровід Дружба розбомбив Мадяр.
показати весь коментар
26.08.2025 07:42 Відповісти
Мадьяри - дешеві повії. хто більше заплатить, під того і лягають. Треба нагадати їм про адмірала Міклоша Горті, який до останнього служив Гітлеру. Правда, де море в Угорщині а де адмірал. Може у мадярів був флот на Балатоні? Взагалом, яки країна, такі і правителі. Кацапи в 1956 році окупували Угорщину, і мадьяри дружно лягли під совок. А зараз Орбан лежить під ******, а гадить Европі. Класична країна-повія.
показати весь коментар
26.08.2025 07:42 Відповісти
Адміралом він став ще тоді, коли служив Австро-Угорщині, вона мала вихід у Середземне море, а її військово-морський флот базувався у Трієсті...
показати весь коментар
26.08.2025 07:47 Відповісти
Будемо рахувати, що я цього не знаю.
показати весь коментар
26.08.2025 07:59 Відповісти
Не "рахувати", а "вважати"...
показати весь коментар
26.08.2025 08:04 Відповісти
Цей рахує.
показати весь коментар
26.08.2025 09:19 Відповісти
******, коли ти смокчеш йух кремлівському опаришу, твоя країна з кожним ковтком рашистської сперми, все ближче до краху. Врешті решт лідери Європейської спільноти знайдуть варіанти виключити вас, недоробленних мадяр, з цієї організації. І будеш ти, разом з недостреленим словаком смоктати далі у пуйла.
показати весь коментар
26.08.2025 07:46 Відповісти
"Нападки і погрози" на Орбана з боку Зєлєнского відбуваються лише у хаорій голові спмого Орбана. Як у старому анекдоті: "Алло, це психлікарня? Приїжджайте швидше, моя дружина зійшла з розуму - по хаті чорти скачуть, а вона не бачить."
показати весь коментар
26.08.2025 07:48 Відповісти
Викличте вже лікарів нарешті...
показати весь коментар
26.08.2025 07:52 Відповісти
Кілера маєте на увазі?
показати весь коментар
26.08.2025 09:20 Відповісти
йорбан, голу дупу Зелеському покажеш, щоб він зблювався?
показати весь коментар
26.08.2025 07:53 Відповісти
Пора вже влаштувати бійку в октагоні…
показати весь коментар
26.08.2025 07:57 Відповісти
Заборонить експорт в Україну зеленого горошку
показати весь коментар
26.08.2025 08:01 Відповісти
Цей циган рамки попутав, два урода жид і циган стравлюють цілі держави, із сусідами треба дружити, торгувати, випивати постограм і не статися. Де наша дружба із Польщею??? Західна Україна і Польща прожили в одній державі 600 років ми по крові один народ, хватить статися із сусідами
показати весь коментар
26.08.2025 08:03 Відповісти
поляки такие же гоноровые шовинисты как и мадяры. Хотя откуда у последних такое самомнение непонятно. Но суть в том шо пора уже переставать быть терпилами и диктовать свои условия в регионе. После войны с инвестициями и огромным впк и армией будут все условия
показати весь коментар
26.08.2025 08:42 Відповісти
Ніколи українці в одній державі з ляхами не жили.Якщо вважати окупацію державою, то ми і з монголами жили в одній державі.І не брати,не родичі нам ляхи, навіть по антропології ми різні.Серед тисячу ляхів поставлених в одну шеренгу з одним українцем,я покажу тобі українця.
показати весь коментар
26.08.2025 08:49 Відповісти
Орбан, ПНХ и Фицу с собой прихвати..
показати весь коментар
26.08.2025 08:18 Відповісти
путерасту поскаржиться?
Давно треба було знайти "важелі": щоб заткнути цю гниду.
показати весь коментар
26.08.2025 08:19 Відповісти
І шо з мадярами не так у 40их з Гітлером обіймались у 20их з путлером це шо карма людожерів обслуговувати
показати весь коментар
26.08.2025 08:25 Відповісти
Треба підняти архівні матеріали щодо воєнних злочинів, яки чинили мадяри в Україні під час 2СВ, і затулити пельку цьому ******. Мадярів тренба гнати сцяними ганчірками з ЄС, бо воєнні злочини не мають строку давнини
показати весь коментар
26.08.2025 08:37 Відповісти
в нашому селі мадяри розстріляли 119 чоловік меншому 14 років самому старому 86 років .
показати весь коментар
26.08.2025 09:08 Відповісти
Да ты шо. Боимся страх просто. Вас шовинистов давно пора на место поставить. Слишком много шума от вас в последнее время
показати весь коментар
26.08.2025 08:39 Відповісти
а Україна тут до чого, розбомбив Мадяр, Роберт Бровді, у Страсбург хай пишуть
показати весь коментар
26.08.2025 08:51 Відповісти
Даремно ЄС спускає на гальмах висери орбана/сіярти. Вони вже плідно з деякими польськими таваріщами працюють над розвалом ЄС.
показати весь коментар
26.08.2025 09:03 Відповісти
Орбан хотів за російські хабарі збудувати собі ще одне "межегір'я", а тут такий облом. Як тепер жити?
показати весь коментар
26.08.2025 09:10 Відповісти
Нада щоб Порошенко брав всі діла на себе бо діла не буде
показати весь коментар
26.08.2025 09:17 Відповісти
А хто він такий, щоб всі справи брав ? він ні хто
показати весь коментар
26.08.2025 10:10 Відповісти
Невже Орбан повіситься і звинуватить в цьому Зеленського? Чи яким чином вугорська жаба хоче налякати країну яка воює вже 12 років? Ми ще Орбану нагадаємо як воно в 2022 році разом з ****** планувало окупувати закарпатську область
показати весь коментар
26.08.2025 09:30 Відповісти
Бо одному ЗЕленому піарасту краще жувати, а не говорити.
Ну шваркнули "Дружбу". Війна - є війна.
Обов'язково було цим хизуватися?
показати весь коментар
26.08.2025 09:33 Відповісти
Головний наслідок, що ти жаба, втратиш корупційні кошти і через якийсь час владу. Диктаторство неможливе без дурнякових грошей.
показати весь коментар
26.08.2025 09:34 Відповісти
Ще один москаль намагається махати дубинкою...
показати весь коментар
26.08.2025 10:29 Відповісти
По логіці уродженця Азії - президента Угорщини, кацапов та інших підарів бомбити не треба,бо у Угорщини немає нафти, которую можна купити в других державах ,а то що в Україні города ******** та цивільне населення вбивають , которое не купити нігде в світі. Може Москву не бомбити,бо там пуйло живе!
показати весь коментар
26.08.2025 10:44 Відповісти
Купуючи у москалів, автоматом стає спонсором убивць і терористів! Орбан захищає убивць!
показати весь коментар
26.08.2025 10:45 Відповісти
 
 