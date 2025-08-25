Удар по нафтопроводу "Дружба": в Орбана звинуватили Україну у "військовому нападі" на ЄС
Євродепутат від владної партії Угорщини "Фідес" Томаш Дейч прирівняв удар України по нафтопроводу "Дружба" до "військового нападу на Європейський Союз".
Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth, цитує портал 444.hu, передає Цензор.НЕТ.
"Збройний напад на інфраструктуру, що служить енергетичній безпеці ЄС, є нічим іншим, як військовим нападом на Європейський Союз, і в цій ситуації питання про вступ України до ЄС має бути зняте з порядку денного", - переконаний Дейч.
Угорський міністр вважає, що Україна атакує нафтопровід "Дружба", через який угорська сторона отримує російську нафту, аби "доповнити політичні, секретні та медійні методи тиску на Угорщину військовими засобами".
В Орбана також заявили, що газопровід "Північний потік" підірвали "за наказом українського державного та військового керівництва".
Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.
У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.
Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".
Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.
як у нього все запущено...
Это ЕС уже?
Ватна класика...
а тепер Орбан разом з Фіцо ліг під *****. Дивні, дуже дивні деякі країни в ЕС.
Конєчно же - ти тепєрь со мной ..
28 трав. 2024 р. - Угорщина блокує виділення коштів у розмірі близько 6,5 млрд євро на військову допомогу Україні,
23 квіт. 2024 р- Будапешт блокує допомогу Європейського Союзу для України в розмірі 2 млрд євро,
28 черв. 2024 р. - Угорщина не планує надавати військову допомогу Україні через Європейський фонд миру.
22 серп. 2024 р-Угорщина обмежила допомогу для біженців із України.
20 лют. 2025 р. - Угорщина виступила проти виділення Європейським Союзом Україні пакету допомоги на 20 млрд євро і не підтримає продовження санкції ЄС проти росії та Білорусі, а також блокує пропозицію про новий пакет військової допомоги Україні
3 бер. 2025 р. - Угорщина на зустрічі послів Євросоюзу заблокувала проєкт документу щодо гарантій безпеки та нового пакета військової допомоги Україні.
4 бер. 2025 р. - Речник угорського уряду заявив, що Будапешт поділяє позицію адміністрації Трампа й підтримує ймовірне рішення США зупинити допомогу Україні. Європейський Союз тимчасово заморозив новий пакет військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро через опір Угорщини...
УГОРЩИНА - ЦЕ ПАРШИВА ВІВЦЯ ЕВРОСОЮЗУ !!!
Тим часом, стало відомо, що влада Євросоюзу незабаром запустять механізм скорочення фінансування Угорщини через порушення владою країни принципу верховенства права, відступом від принципів демлкратіі і европійських цінностей...