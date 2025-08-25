УКР
Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба Відносини України та Угорщини
1 444 31

Удар по нафтопроводу "Дружба": в Орбана звинуватили Україну у "військовому нападі" на ЄС

Атака України на нафтопровід Дружба: у партії Орбана засудили

Євродепутат від владної партії Угорщини "Фідес" Томаш Дейч прирівняв удар України по нафтопроводу "Дружба" до "військового нападу на Європейський Союз".

Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth, цитує портал 444.hu, передає Цензор.НЕТ.

"Збройний напад на інфраструктуру, що служить енергетичній безпеці ЄС, є нічим іншим, як військовим нападом на Європейський Союз, і в цій ситуації питання про вступ України до ЄС має бути зняте з порядку денного", - переконаний Дейч.

Угорський міністр вважає, що Україна атакує нафтопровід "Дружба", через який угорська сторона отримує російську нафту, аби "доповнити політичні, секретні та медійні методи тиску на Угорщину військовими засобами".

В Орбана також заявили, що газопровід "Північний потік" підірвали "за наказом українського державного та військового керівництва".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Напад на енергетичну безпеку": Сійярто побачив загрозу суверенітету Угорщини у відповіді Зеленського про "Дружбу"

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан поскаржився Трампу на удари України по "Дружбі". Президент США відповів, що "дуже злиться"

Угорщина (2429) Євросоюз (14018) нафтопродукти (627) Орбан Віктор (621)
+7
то злізь з путінської пляшки і тобі легше стане
показати весь коментар
25.08.2025 18:56 Відповісти
+5
>Тамбовській області РФ.
Это ЕС уже?
показати весь коментар
25.08.2025 18:58 Відповісти
+4
Та пофиг пусть тявкает, не долго ему осталось. До апреля 2026 еще пососет у рашистов
показати весь коментар
25.08.2025 19:02 Відповісти
азохенвей...
показати весь коментар
25.08.2025 18:58 Відповісти
ЗСУ порушили територіальну целостность орбана в рашці ?

як у нього все запущено...

.
показати весь коментар
25.08.2025 19:17 Відповісти
Унеча в Брянской области. Что в общем то сути не меняет. У венгров и словаков было 3 года чтобы диверсифицировать поставки нефти, например из Хорватии куда приходят танкеры с нефтью. Но для Роберта и Виктора скидка на нефть от дядюшки Пу который Ху и чемоданы с наличкой непосредственно им - дороже чем безопасность их государств.
показати весь коментар
25.08.2025 19:07 Відповісти
для кого й Урал історична родіна..

.
показати весь коментар
25.08.2025 19:18 Відповісти
ну, то спробуй - оголоси війну Україні....
показати весь коментар
25.08.2025 19:03 Відповісти
Ну то нехай венгри повертаються за Урал, на свою землю обітовану
показати весь коментар
25.08.2025 19:05 Відповісти
Орбан, перефразирую Уважаемого Геннадия Москаля. Не хочешь покупать нефть у нормальных стран- заправляй свои машины ослиной мочой. Положительный опыт этого есть.
показати весь коментар
25.08.2025 19:06 Відповісти
газ з дупи горить, я пробував
показати весь коментар
25.08.2025 19:08 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2025 19:11 Відповісти
в дитинстві
показати весь коментар
25.08.2025 19:12 Відповісти
Воно мадярське гівно не вартує навіть бути посланим нах.
показати весь коментар
25.08.2025 19:06 Відповісти
Мадьярия - спонсор терроризма, соучастница х-ловских преступлений.
показати весь коментар
25.08.2025 19:07 Відповісти
Вітосу по власній кишені вдарили ото він і верещить ніби стара бабця яку цноти позбавляють.
показати весь коментар
25.08.2025 19:07 Відповісти
Чума на тебе, мадярське рило!
показати весь коментар
25.08.2025 19:13 Відповісти
Як ху'ї кацапські смоктати так Угорія незалежна від ЕС, а як прилетіло так вона це ЕС.
Ватна класика...
показати весь коментар
25.08.2025 19:13 Відповісти
мадярський підар
показати весь коментар
25.08.2025 19:14 Відповісти
Поки в Брюсселі не посміються з цього придурка - то і я себе стримаю.
показати весь коментар
25.08.2025 19:16 Відповісти
Ну так тоді гроші, які він платить раїсі теж треба рахувати як фінансування війська і звинуватити вже їх у нападі на Україну.
показати весь коментар
25.08.2025 19:16 Відповісти
Як же все перекручено депутатами Орбана. Це був не напад на Європейський союз, це був удар по нафті агресора. Не треба просто Орбану купляти у агресора нафту. Чому європейскі санкції не працюють? Чому європейці не забороняють Орбану купляти нафту у агресора?
показати весь коментар
25.08.2025 19:17 Відповісти
Саме цікаве то, що мадьяри і словаки були союзниками Гітлера в WW2
а тепер Орбан разом з Фіцо ліг під *****. Дивні, дуже дивні деякі країни в ЕС.
показати весь коментар
25.08.2025 19:18 Відповісти
ЄС нам спасибі скаже , будеш купувати в ЄС
показати весь коментар
25.08.2025 19:18 Відповісти
Все кто за расею несут какой то наркоманский бред
показати весь коментар
25.08.2025 19:18 Відповісти
Такий за барель нафти і в гонорейного сифілітика відсосе
показати весь коментар
25.08.2025 19:21 Відповісти
Так ЄС закуповує кацапську нафту чи ******? Тут ***** чомусь не пояснив, а прикрився ЄС...
показати весь коментар
25.08.2025 19:22 Відповісти
Вітя , друг , держись .! Не плачь . Я с тобой .
Конєчно же - ти тепєрь со мной ..
..
показати весь коментар
25.08.2025 19:23 Відповісти
Підари хотіли Закарпаття, тепер отримуйте
показати весь коментар
25.08.2025 19:23 Відповісти
Останні кілька років угорська влада планомірно ставила Україні палиці в колеса на її євроатлантичному шляху і у іі боротьбі з російською агрессією....Будапешт відразу виступив категорично проти поставок озброєнь в Україну, більше того, заборонив переправлення нам зброї від інших країн через угорсько-український кордон. І не тільки це...Ось коротка і неповна хронологія дій Угорщини відносно Украіни, щоб зрозуміти іі реальне ставлення і відношення.....
28 трав. 2024 р. - Угорщина блокує виділення коштів у розмірі близько 6,5 млрд євро на військову допомогу Україні,
23 квіт. 2024 р- Будапешт блокує допомогу Європейського Союзу для України в розмірі 2 млрд євро,
28 черв. 2024 р. - Угорщина не планує надавати військову допомогу Україні через Європейський фонд миру.
22 серп. 2024 р-Угорщина обмежила допомогу для біженців із України.
20 лют. 2025 р. - Угорщина виступила проти виділення Європейським Союзом Україні пакету допомоги на 20 млрд євро і не підтримає продовження санкції ЄС проти росії та Білорусі, а також блокує пропозицію про новий пакет військової допомоги Україні
3 бер. 2025 р. - Угорщина на зустрічі послів Євросоюзу заблокувала проєкт документу щодо гарантій безпеки та нового пакета військової допомоги Україні.
4 бер. 2025 р. - Речник угорського уряду заявив, що Будапешт поділяє позицію адміністрації Трампа й підтримує ймовірне рішення США зупинити допомогу Україні. Європейський Союз тимчасово заморозив новий пакет військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро через опір Угорщини...
УГОРЩИНА - ЦЕ ПАРШИВА ВІВЦЯ ЕВРОСОЮЗУ !!!
Тим часом, стало відомо, що влада Євросоюзу незабаром запустять механізм скорочення фінансування Угорщини через порушення владою країни принципу верховенства права, відступом від принципів демлкратіі і европійських цінностей...
показати весь коментар
25.08.2025 19:28 Відповісти
Цього треба теж у шосту палату.
показати весь коментар
25.08.2025 19:32 Відповісти
 
 