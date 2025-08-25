Удар по нефтепроводу "Дружба": у Орбана обвинили Украину в "военном нападении" на ЕС

Евродепутат от правящей партии Венгрии "Фидес" Томаш Дейч приравнял удар Украины по нефтепроводу "Дружба" к "военному нападению на Европейский Союз".

Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, цитирует портал 444.hu, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженное нападение на инфраструктуру, служащую энергетической безопасности ЕС, является ничем иным, как военным нападением на Европейский Союз, и в этой ситуации вопрос о вступлении Украины в ЕС должен быть снят с повестки дня", - убежден Дейч.

Венгерский министр считает, что Украина атакует нефтепровод "Дружба", через который венгерская сторона получает российскую нефть, чтобы "дополнить политические, секретные и медийные методы давления на Венгрию военными средствами".

У Орбана также заявили, что газопровод "Северный поток" подорвали "по приказу украинского государственного и военного руководства".

Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

Вследствие попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

Вследствие удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

