Удар по нефтепроводу "Дружба": у Орбана обвинили Украину в "военном нападении" на ЕС

Атака Украины на нефтепровод

Евродепутат от правящей партии Венгрии "Фидес" Томаш Дейч приравнял удар Украины по нефтепроводу "Дружба" к "военному нападению на Европейский Союз".

Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, цитирует портал 444.hu, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженное нападение на инфраструктуру, служащую энергетической безопасности ЕС, является ничем иным, как военным нападением на Европейский Союз, и в этой ситуации вопрос о вступлении Украины в ЕС должен быть снят с повестки дня", - убежден Дейч.

Венгерский министр считает, что Украина атакует нефтепровод "Дружба", через который венгерская сторона получает российскую нефть, чтобы "дополнить политические, секретные и медийные методы давления на Венгрию военными средствами".

У Орбана также заявили, что газопровод "Северный поток" подорвали "по приказу украинского государственного и военного руководства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нападение на энергетическую безопасность": Сийярто увидел угрозу суверенитету Венгрии в ответе Зеленского о "Дружбе"

Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

Вследствие попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

Вследствие удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан пожаловался Трампу на удары Украины по "Дружбе". Президент США ответил, что "очень злится"

+17
Орбан, перефразирую Уважаемого Геннадия Москаля. Не хочешь покупать нефть у нормальных стран- заправляй свои машины ослиной мочой. Положительный опыт этого есть.
25.08.2025 19:06 Ответить
+14
то злізь з путінської пляшки і тобі легше стане
25.08.2025 18:56 Ответить
+14
>Тамбовській області РФ.
Это ЕС уже?
25.08.2025 18:58 Ответить
ЗСУ порушили територіальну целостность орбана в рашці ?

як у нього все запущено...

.
25.08.2025 19:17 Ответить
25.08.2025 18:58 Ответить
Унеча в Брянской области. Что в общем то сути не меняет. У венгров и словаков было 3 года чтобы диверсифицировать поставки нефти, например из Хорватии куда приходят танкеры с нефтью. Но для Роберта и Виктора скидка на нефть от дядюшки Пу который Ху и чемоданы с наличкой непосредственно им - дороже чем безопасность их государств.
25.08.2025 19:07 Ответить
для кого й Урал історична родіна..

.
25.08.2025 19:18 Ответить
Та пофиг пусть тявкает, не долго ему осталось. До апреля 2026 еще пососет у рашистов
25.08.2025 19:02 Ответить
ну, то спробуй - оголоси війну Україні....
25.08.2025 19:03 Ответить
Ну то нехай венгри повертаються за Урал, на свою землю обітовану
25.08.2025 19:05 Ответить
Орбан, перефразирую Уважаемого Геннадия Москаля. Не хочешь покупать нефть у нормальных стран- заправляй свои машины ослиной мочой. Положительный опыт этого есть.
25.08.2025 19:06 Ответить
в дитинстві
25.08.2025 19:12 Ответить
Воно мадярське гівно не вартує навіть бути посланим нах.
25.08.2025 19:06 Ответить
Мадьярия - спонсор терроризма, соучастница х-ловских преступлений.
25.08.2025 19:07 Ответить
Вітосу по власній кишені вдарили ото він і верещить ніби стара бабця яку цноти позбавляють.
25.08.2025 19:07 Ответить
Причому в неприродній спосіб...
25.08.2025 21:29 Ответить
Чума на тебе, мадярське рило!
25.08.2025 19:13 Ответить
Як ху'ї кацапські смоктати так Угорія незалежна від ЕС, а як прилетіло так вона це ЕС.
Ватна класика...
25.08.2025 19:13 Ответить
мадярський підар
25.08.2025 19:14 Ответить
Поки в Брюсселі не посміються з цього придурка - то і я себе стримаю.
25.08.2025 19:16 Ответить
Ну так тоді гроші, які він платить раїсі теж треба рахувати як фінансування війська і звинуватити вже їх у нападі на Україну.
25.08.2025 19:16 Ответить
Як же все перекручено депутатами Орбана. Це був не напад на Європейський союз, це був удар по нафті агресора. Не треба просто Орбану купляти у агресора нафту. Чому європейскі санкції не працюють? Чому європейці не забороняють Орбану купляти нафту у агресора?
25.08.2025 19:17 Ответить
Саме цікаве то, що мадьяри і словаки були союзниками Гітлера в WW2
а тепер Орбан разом з Фіцо ліг під *****. Дивні, дуже дивні деякі країни в ЕС.
25.08.2025 19:18 Ответить
ЄС нам спасибі скаже , будеш купувати в ЄС
25.08.2025 19:18 Ответить
Все кто за расею несут какой то наркоманский бред
25.08.2025 19:18 Ответить
Такий за барель нафти і в гонорейного сифілітика відсосе
25.08.2025 19:21 Ответить
Так ЄС закуповує кацапську нафту чи ******? Тут ***** чомусь не пояснив, а прикрився ЄС...
25.08.2025 19:22 Ответить
Вітя , друг , держись .! Не плачь . Я с тобой .
Конєчно же - ти тепєрь со мной ..
..
25.08.2025 19:23 Ответить
Підари хотіли Закарпаття, тепер отримуйте
25.08.2025 19:23 Ответить
Останні кілька років угорська влада планомірно ставила Україні палиці в колеса на її євроатлантичному шляху і у іі боротьбі з російською агрессією....Будапешт відразу виступив категорично проти поставок озброєнь в Україну, більше того, заборонив переправлення нам зброї від інших країн через угорсько-український кордон. І не тільки це...Ось коротка і неповна хронологія дій Угорщини відносно Украіни, щоб зрозуміти іі реальне ставлення і відношення.....
28 трав. 2024 р. - Угорщина блокує виділення коштів у розмірі близько 6,5 млрд євро на військову допомогу Україні,
23 квіт. 2024 р- Будапешт блокує допомогу Європейського Союзу для України в розмірі 2 млрд євро,
28 черв. 2024 р. - Угорщина не планує надавати військову допомогу Україні через Європейський фонд миру.
22 серп. 2024 р-Угорщина обмежила допомогу для біженців із України.
20 лют. 2025 р. - Угорщина виступила проти виділення Європейським Союзом Україні пакету допомоги на 20 млрд євро і не підтримає продовження санкції ЄС проти росії та Білорусі, а також блокує пропозицію про новий пакет військової допомоги Україні
3 бер. 2025 р. - Угорщина на зустрічі послів Євросоюзу заблокувала проєкт документу щодо гарантій безпеки та нового пакета військової допомоги Україні.
4 бер. 2025 р. - Речник угорського уряду заявив, що Будапешт поділяє позицію адміністрації Трампа й підтримує ймовірне рішення США зупинити допомогу Україні. Європейський Союз тимчасово заморозив новий пакет військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро через опір Угорщини...
УГОРЩИНА - ЦЕ ПАРШИВА ВІВЦЯ ЕВРОСОЮЗУ !!!
Тим часом, стало відомо, що влада Євросоюзу незабаром запустять механізм скорочення фінансування Угорщини через порушення владою країни принципу верховенства права, відступом від принципів демлкратіі і европійських цінностей...
25.08.2025 19:28 Ответить
незабаром запустять ...
взагалі то - Орбан вже майже 15 років при владі
25.08.2025 20:34 Ответить
Цього треба теж у шосту палату.
25.08.2025 19:32 Ответить
Висловлюємо стурбованість 3 рази.
25.08.2025 19:40 Ответить
***** он напало на Штати,вдаривши по американському заводу,і нічого,Рудий Покидьок мовчить.
25.08.2025 20:11 Ответить
Таки обвинили? И шо ?
25.08.2025 20:16 Ответить
усі хто купуе у кацапів (нафта, газ) будь що -є спонсорами тероризму
25.08.2025 20:54 Ответить
