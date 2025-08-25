Удар по нефтепроводу "Дружба": у Орбана обвинили Украину в "военном нападении" на ЕС
Евродепутат от правящей партии Венгрии "Фидес" Томаш Дейч приравнял удар Украины по нефтепроводу "Дружба" к "военному нападению на Европейский Союз".
Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, цитирует портал 444.hu, передает Цензор.НЕТ.
"Вооруженное нападение на инфраструктуру, служащую энергетической безопасности ЕС, является ничем иным, как военным нападением на Европейский Союз, и в этой ситуации вопрос о вступлении Украины в ЕС должен быть снят с повестки дня", - убежден Дейч.
Венгерский министр считает, что Украина атакует нефтепровод "Дружба", через который венгерская сторона получает российскую нефть, чтобы "дополнить политические, секретные и медийные методы давления на Венгрию военными средствами".
У Орбана также заявили, что газопровод "Северный поток" подорвали "по приказу украинского государственного и военного руководства".
Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.
Вследствие попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.
Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".
Вследствие удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як у нього все запущено...
.
Это ЕС уже?
.
Ватна класика...
а тепер Орбан разом з Фіцо ліг під *****. Дивні, дуже дивні деякі країни в ЕС.
Конєчно же - ти тепєрь со мной ..
..
28 трав. 2024 р. - Угорщина блокує виділення коштів у розмірі близько 6,5 млрд євро на військову допомогу Україні,
23 квіт. 2024 р- Будапешт блокує допомогу Європейського Союзу для України в розмірі 2 млрд євро,
28 черв. 2024 р. - Угорщина не планує надавати військову допомогу Україні через Європейський фонд миру.
22 серп. 2024 р-Угорщина обмежила допомогу для біженців із України.
20 лют. 2025 р. - Угорщина виступила проти виділення Європейським Союзом Україні пакету допомоги на 20 млрд євро і не підтримає продовження санкції ЄС проти росії та Білорусі, а також блокує пропозицію про новий пакет військової допомоги Україні
3 бер. 2025 р. - Угорщина на зустрічі послів Євросоюзу заблокувала проєкт документу щодо гарантій безпеки та нового пакета військової допомоги Україні.
4 бер. 2025 р. - Речник угорського уряду заявив, що Будапешт поділяє позицію адміністрації Трампа й підтримує ймовірне рішення США зупинити допомогу Україні. Європейський Союз тимчасово заморозив новий пакет військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро через опір Угорщини...
УГОРЩИНА - ЦЕ ПАРШИВА ВІВЦЯ ЕВРОСОЮЗУ !!!
Тим часом, стало відомо, що влада Євросоюзу незабаром запустять механізм скорочення фінансування Угорщини через порушення владою країни принципу верховенства права, відступом від принципів демлкратіі і европійських цінностей...
взагалі то - Орбан вже майже 15 років при владі