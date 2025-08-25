"Напад на енергетичну безпеку": Сійярто побачив загрозу суверенітету Угорщини у відповіді Зеленського про "Дружбу"

Угорщина вважає удари по нафтопроводу "Дружба" у Росії нападом на безпеку енергопостачання країни, що можна вважати загрозою для її суверенітету.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у Facebook, коментуючи відповідь президента Володимира Зеленського на запитання про удари ЗСУ по нафтопроводу "Дружба" у Росії.

"Володимир Зеленський використав національне свято України, щоб грубо погрожувати Угорщині. Угорщина рішуче відкидає погрозу президента України, – написав угорський міністр.

Він також назвав удари ЗСУ по нафтопроводу "Дружба" у Росії "нападом на безпеку енергопостачання" Угорщини.

"Останніми днями Україна здійснила серйозні напади на безпеку нашого енергопостачання, а напади на енергетичну безпеку слід тлумачити як напади на суверенітет. Війна, до якої ми не маємо жодного стосунку, не є законним поясненням порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Володимира Зеленського припинити свої погрози Угорщині та перестати ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку", – додав Сійярто.

Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський вперше прокоментував удари Збройних Сил України по нафтопроводу "Дружба" у Росії, яким російська нафта досі постачається до Угорщини та Словаччини.

"Ми завжди підтримували дружбу між Україною та Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини", – сказав Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Таким чином президент України відповів на запитання журналіста про те, чи з’явилося в України більше важелів впливу на прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо зняття його вето на початок переговорів про вступ України до ЄС після "ударів справедливості по "Дружбі". При цьому Зеленський не уточнив, чи йшлося в його відповіді на запитання саме про нафтопровід.

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.