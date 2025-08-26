Нападки и угрозы со стороны Зеленского будут иметь последствия, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что риторика Владимира Зеленского будет иметь последствия для двусторонних отношений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Magyar Nemzet.

"Это был насыщенный выходной. Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признался, что они стреляют по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Из этого также видно, что венгры приняли правильное решение", - отметил Орбан.

Также премьер-министр Венгрии добавил, что "шантажом, взрывами и угрозами нельзя вступить в ЕС".

"Слова Зеленского будут иметь длительные последствия", - сказал он.

Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.