6 559 57

Нападки и угрозы со стороны Зеленского будут иметь последствия, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что риторика Владимира Зеленского будет иметь последствия для двусторонних отношений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Magyar Nemzet.

"Это был насыщенный выходной. Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признался, что они стреляют по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Из этого также видно, что венгры приняли правильное решение", - отметил Орбан.

Также премьер-министр Венгрии добавил, что "шантажом, взрывами и угрозами нельзя вступить в ЕС".

"Слова Зеленского будут иметь длительные последствия", - сказал он.

Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

Венгрия (2080) Зеленский Владимир (21727) Украина (45102) Орбан Виктор (527)
+29
Сам погрожує, а винна Україна. Типова дрібна гопота.
26.08.2025 07:21
+22
Угорщина - спонсор фашизму та тероризму. Що вона робить а ЄС?
26.08.2025 07:32
+18
Про які відносини воно патякає? Нах пішов,покидьок.
26.08.2025 07:27
мабуть почне просити у путіна Закарпаття вдвічі інтенсивніше
26.08.2025 07:19
У кацапів прислів"я є, підходяще: "Сулила кошка, сабаке, ежа поимать...". Йому легше випросить у Путина "истарические земли мадьяр" - Челябінську область... Все одно вона, радіацією, знатно, засрана - так не жаль...
26.08.2025 07:43
Учился в Бухаресте 5 лет. Удалось пообщяться с местными венграми. После срусских, это самая шовинистическая нация, которую я знаю. Самая неевропейская страна, номады с урала. Конченные.
26.08.2025 08:10
номады
26.08.2025 08:12
"Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж
Про поездку к демократам в польский город Будапешт..."

"В этом чешском Будапеште уж такие времена
Может скажут: "Пейте, ешьте", ну, а может, ни хрена"

(с)
26.08.2025 08:44
Почекай! "Букурешть" - це ж столиця Румунії! Звідки там "местные венгры"? Ти про "секеїв", чи що? Чи про "чанго" Так вони не в Бухаресті живуть...
26.08.2025 09:05
Им тоже империя болит. Австро-Венгерская. Орбан как-то даже шарфиком обмотался с "полной картой Венгрии" - с кусками соседских территорий. Был большой международный скандал, а ему как с гуся вода.
26.08.2025 09:49
Сам погрожує, а винна Україна. Типова дрібна гопота.
26.08.2025 07:21
Зелю терпіти не можу, але - орбана порву як тряпку. Бо зе! поки мій президент. А орбан - чмо.
26.08.2025 07:23
тимчасовий президент
26.08.2025 07:28
6 років тимчасовий,а коли копняка під хвіст получить нікому невідомо...
26.08.2025 07:48
Маруся, твій президент-фуйло.
26.08.2025 08:08
Про які відносини воно патякає? Нах пішов,покидьок.
26.08.2025 07:27
Треба послати до Обана одну бойову бригаду щоб спитала у нього про які наслідки воно патякає заодно перевірити і 5 статтю НАТО. Дістав падло.!
26.08.2025 07:29
Ви б пішли з тією бригадою?
26.08.2025 07:58
Пішов би та вже не беруть. Але побачити переляк і жах в очах Орбана це дорогого б коштувало. Але він не один такий. Є ще один на підході, наривається на те саме , Навроцький його звуть.
26.08.2025 08:19
Якщо не знаєте, то вже можна підписувати контракт на добровільне
Даже 60+
26.08.2025 08:51
Йому 70+
26.08.2025 09:17
https://tsn.ua/exclusive/mobilizatsiia-cholovikiv-60-rada-skhvalyla-zakonoproyekt-shcho-vidomo-2843675.html Мобілізація чоловіків 60+: Рада схвалила законопроєкт - що відомо

Так, Верховна Рада 4 червня ухвалила у першому читанні https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56292 законопроєкт №13229, який дасть змогу чоловікам добровільно підписувати контракт на військову службу після 60 років.

Так що відмазки не пройдуть : )
26.08.2025 09:59
Мені потрібен контракт 70+. Такий ще не придумали депутати, Мабуть їм стидно перед своїми дідами навіть не перед батьками. А взагалі то я бачу вашу зацікавленість в цій темі. Вам для загального розвитку . В Україні зараз воює 5% відсотків від того населення ,яке здатне воювати.
26.08.2025 09:23
Колись, якийсь депутат сказав, що у нас більше 1 млн. діючих військових - але швидко заткнувся
А ще кучка різних броньованих виконавчих служб, які з кожним роком ниють, що не хватає людей і ропирають свій штат "непридатними" накачаними бугаями (поліція, сбу, дбр, набу, прокуратура, суди, муніципали, тцк, всп і т.д.)
Зате УСІМ потрібно щоб йшов воювати, замість них, тракторист Петро, комбайнер Василь і бідний Сергій.....
А маминіінвалідибубочки покупляли бронь і бухають по барах з дівчатками, а потім ходять у вишиванках і кричать "кордони 1991 року"
26.08.2025 10:06
чудова ідея

тільки яку ж них обрати, бо в закарпатському котлі зараз тих бригад, хоч греблю гати... і всі бойові

може першу депутатську бригаду імені Колі Тищенка 🍆🍆🍆
26.08.2025 09:06
Угорщина - спонсор фашизму та тероризму. Що вона робить а ЄС?
26.08.2025 07:32
В ЄС угорці отримують дотації. В бюджет ЄС дають Один мільярд євро, а отримують Два.
26.08.2025 09:19
Орбан , проплачена кремлівська дрянь , на яку не варто
звертати увагу ,
але ж він в угоду кремлівському ублюдку,
постійно гадить Украіні !!
Потрібно якось закрити пельку цій угорській істоті 😡
26.08.2025 07:34
Чмо кацапське, кому ти погрожуєш?! Біжи до свого куратора в кремль. Він ж тобі зарплатню платить, так само як й бульбашу!
26.08.2025 07:40
Вітька клав на те що кацапи бьють по нашій енергетиці.Чому ми маємо перейматись за його інтереси?Іронія в тому що трубопровід Дружба розбомбив Мадяр.
26.08.2025 07:42
Мадьяри - дешеві повії. хто більше заплатить, під того і лягають. Треба нагадати їм про адмірала Міклоша Горті, який до останнього служив Гітлеру. Правда, де море в Угорщині а де адмірал. Може у мадярів був флот на Балатоні? Взагалом, яки країна, такі і правителі. Кацапи в 1956 році окупували Угорщину, і мадьяри дружно лягли під совок. А зараз Орбан лежить під ******, а гадить Европі. Класична країна-повія.
26.08.2025 07:42
Адміралом він став ще тоді, коли служив Австро-Угорщині, вона мала вихід у Середземне море, а її військово-морський флот базувався у Трієсті...
26.08.2025 07:47
Будемо рахувати, що я цього не знаю.
26.08.2025 07:59
Не "рахувати", а "вважати"...
26.08.2025 08:04
Цей рахує.
26.08.2025 09:19
******, коли ти смокчеш йух кремлівському опаришу, твоя країна з кожним ковтком рашистської сперми, все ближче до краху. Врешті решт лідери Європейської спільноти знайдуть варіанти виключити вас, недоробленних мадяр, з цієї організації. І будеш ти, разом з недостреленим словаком смоктати далі у пуйла.
26.08.2025 07:46
"Нападки і погрози" на Орбана з боку Зєлєнского відбуваються лише у хаорій голові спмого Орбана. Як у старому анекдоті: "Алло, це психлікарня? Приїжджайте швидше, моя дружина зійшла з розуму - по хаті чорти скачуть, а вона не бачить."
26.08.2025 07:48
Викличте вже лікарів нарешті...
26.08.2025 07:52
Кілера маєте на увазі?
26.08.2025 09:20
йорбан, голу дупу Зелеському покажеш, щоб він зблювався?
26.08.2025 07:53
Пора вже влаштувати бійку в октагоні…
26.08.2025 07:57
Заборонить експорт в Україну зеленого горошку
26.08.2025 08:01
Цей циган рамки попутав, два урода жид і циган стравлюють цілі держави, із сусідами треба дружити, торгувати, випивати постограм і не статися. Де наша дружба із Польщею??? Західна Україна і Польща прожили в одній державі 600 років ми по крові один народ, хватить статися із сусідами
26.08.2025 08:03
поляки такие же гоноровые шовинисты как и мадяры. Хотя откуда у последних такое самомнение непонятно. Но суть в том шо пора уже переставать быть терпилами и диктовать свои условия в регионе. После войны с инвестициями и огромным впк и армией будут все условия
26.08.2025 08:42
Ніколи українці в одній державі з ляхами не жили.Якщо вважати окупацію державою, то ми і з монголами жили в одній державі.І не брати,не родичі нам ляхи, навіть по антропології ми різні.Серед тисячу ляхів поставлених в одну шеренгу з одним українцем,я покажу тобі українця.
26.08.2025 08:49
Орбан, ПНХ и Фицу с собой прихвати..
26.08.2025 08:18
путерасту поскаржиться?
Давно треба було знайти "важелі": щоб заткнути цю гниду.
26.08.2025 08:19
І шо з мадярами не так у 40их з Гітлером обіймались у 20их з путлером це шо карма людожерів обслуговувати
26.08.2025 08:25
Треба підняти архівні матеріали щодо воєнних злочинів, яки чинили мадяри в Україні під час 2СВ, і затулити пельку цьому ******. Мадярів тренба гнати сцяними ганчірками з ЄС, бо воєнні злочини не мають строку давнини
26.08.2025 08:37
в нашому селі мадяри розстріляли 119 чоловік меншому 14 років самому старому 86 років .
26.08.2025 09:08
Да ты шо. Боимся страх просто. Вас шовинистов давно пора на место поставить. Слишком много шума от вас в последнее время
26.08.2025 08:39
а Україна тут до чого, розбомбив Мадяр, Роберт Бровді, у Страсбург хай пишуть
26.08.2025 08:51
Даремно ЄС спускає на гальмах висери орбана/сіярти. Вони вже плідно з деякими польськими таваріщами працюють над розвалом ЄС.
26.08.2025 09:03
Орбан хотів за російські хабарі збудувати собі ще одне "межегір'я", а тут такий облом. Як тепер жити?
26.08.2025 09:10
Нада щоб Порошенко брав всі діла на себе бо діла не буде
26.08.2025 09:17
А хто він такий, щоб всі справи брав ? він ні хто
26.08.2025 10:10
Невже Орбан повіситься і звинуватить в цьому Зеленського? Чи яким чином вугорська жаба хоче налякати країну яка воює вже 12 років? Ми ще Орбану нагадаємо як воно в 2022 році разом з ****** планувало окупувати закарпатську область
26.08.2025 09:30
Бо одному ЗЕленому піарасту краще жувати, а не говорити.
Ну шваркнули "Дружбу". Війна - є війна.
Обов'язково було цим хизуватися?
26.08.2025 09:33
Головний наслідок, що ти жаба, втратиш корупційні кошти і через якийсь час владу. Диктаторство неможливе без дурнякових грошей.
26.08.2025 09:34
Ще один москаль намагається махати дубинкою...
26.08.2025 10:29
 
 