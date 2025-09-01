Фицо планирует встретиться с Зеленским после переговоров с Путиным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в пятницу, 5 сентября, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном на Facebook 1 сентября, информирует Цензор.НЕТ.
Фицо рассказал, что отправляется в Китай на переговоры с лидером Си Цзиньпином и диктатором РФ Владимиром Путиным, который находится там с четырехдневным визитом.
"После возвращения из Пекина в четверг вечером я поеду на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщил словацкий премьер.
В то же время Фицо не уточнил деталей встречи с украинским лидером, которая до этого не анонсировалась.
Напомним, Фицо и Зеленский не проводили никаких двусторонних встреч с момента возвращения словацкого премьер-министра на должность в 2023 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Причому вони тільки міняються місцями в залежності від ситуації.
***** - Пісюаністу.
......
*****.
Пісюаніст - *****.
......
Пісюаніст.
Для нас ця зустріч це добрий знак.
Так він ним і був. Як і Орбан з Віткоффом.
Будем "на подивиться", що з того вийде...
Фицо - это высококонтагиозное бактериальное заболевание, вызываемое штаммом Fictio Slovakei. Попадая в организм, бактерия немедленно активизирует генетический код, вызывая необратимые изменения в структуре ДНК. Основной симптом - это состояние глубокого, неестественного сна, из которого невозможно вывести человека.
Зеленскому быть аккуратнее с этой заразой)
З нього і артист був ніякий - просто кривляка на сцені.