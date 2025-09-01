РУС
Фицо планирует встретиться с Зеленским после переговоров с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в пятницу, 5 сентября, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном на Facebook 1 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Фицо рассказал, что отправляется в Китай на переговоры с лидером Си Цзиньпином и диктатором РФ Владимиром Путиным, который находится там с четырехдневным визитом.

"После возвращения из Пекина в четверг вечером я поеду на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщил словацкий премьер.

В то же время Фицо не уточнил деталей встречи с украинским лидером, которая до этого не анонсировалась.

Напомним, Фицо и Зеленский не проводили никаких двусторонних встреч с момента возвращения словацкого премьер-министра на должность в 2023 году.

Зеленский Владимир (21783) путин владимир (32107) Фицо Роберт (219)
+14
з Мадяром краще тобі зустрітись.
+11
Краще з кабздоном.
+9
А нахєр він Зеленському потрібнен, підар словацький!
з Мадяром краще тобі зустрітись.
Краще з кабздоном.
Світ переповнився передастами.
Причому вони тільки міняються місцями в залежності від ситуації.
Державних діячів чи зовсім нема, чи так важко знайти порядного.
Зєля, хочеш підняти свій рейтинг у Світі? Вибий підару зуби. Публічно, перед камерами...
усіку! щоб ще більше курдупеля хрипатого боялись!
А нахєр він Зеленському потрібнен, підар словацький!
Кажуть шо 3,14дор до 3,13дора тягнется. І національність тут не має значення.
Ну раз заявил вслух фицо--значит ничего конструктивного. Другое бы дело---если неформально бы. Так делается.
Хто принесе звістку про перемовини - той і є зрадник
А зеленский знает?
Маляву передаст з нагадуванням за оман.
***** - Пісюаністу.
......
*****.

Пісюаніст - *****.
......
Пісюаніст.
Від дурня чогось іншого не слід очікувати. На яких фронтах воював, інвалід на голову?
На відміну від вас, найразумнійшого, я на колчаковських фронтах не воював та поранення не отримував. Голова бобо? Шрамів багато? Борменталь ножиком ісполосовав?
Нагадаємо, Фіцо і Зеленський не проводили жодних двосторонніх зустрічей з моменту повернення словацького прем'єр-міністра на посаду у 2023 році. Джерело: https://censor.net/ua/n3571675
Для нас ця зустріч це добрий знак.
Вісточка від Пуйла. Нагадування про Нормандські, і Оманські обіцянки.
Тобто Фіцо отримав інструкції не тільки для себе і Орбана, але й для найвеличнішого? І тепер повинен стати передастом?
Так він ним і був. Як і Орбан з Віткоффом.
Будем "на подивиться", що з того вийде...
Фицо - это высококонтагиозное бактериальное заболевание, вызываемое штаммом Fictio Slovakei. Попадая в организм, бактерия немедленно активизирует генетический код, вызывая необратимые изменения в структуре ДНК. Основной симптом - это состояние глубокого, неестественного сна, из которого невозможно вывести человека.

Зеленскому быть аккуратнее с этой заразой)
Наша зараза позаразистей будет.
А шо такоє???? Невже щось трапилося? Чи так чудотвірно діють українські санкції? ****
нахєра?
ПНХ. Краще рот прополощи гнида ***********
передасть маляву від пахана
Маляву від сі передаст
перестать "вводную" від куйла, або чек.але не виклюячено одне і друге...
Із Зеленського переговорник ніякий.
З нього і артист був ніякий - просто кривляка на сцені.
Хай Усик підготує до перемовин...
Шестьорка, передасть маляву Величнішому от шефа гестапо...
Зв'язний Фицо зустрінеться з агентом БУРАТИНО
Репнула земля і вискочив чортик.
а чи потрібні ці перемовини Україні?
за логікою фіцо - це для остаточного приниження після капітуляції. До прутня
