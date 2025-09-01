Фицо планирует встретиться с Зеленским после переговоров с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в пятницу, 5 сентября, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном на Facebook 1 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Фицо рассказал, что отправляется в Китай на переговоры с лидером Си Цзиньпином и диктатором РФ Владимиром Путиным, который находится там с четырехдневным визитом.

"После возвращения из Пекина в четверг вечером я поеду на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщил словацкий премьер.

В то же время Фицо не уточнил деталей встречи с украинским лидером, которая до этого не анонсировалась.

Напомним, Фицо и Зеленский не проводили никаких двусторонних встреч с момента возвращения словацкого премьер-министра на должность в 2023 году.