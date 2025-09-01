Фіцо планує зустрітися із Зеленським після переговорів з Путіним

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що у п'ятницю, 5 вересня, проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому на Facebook 1 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Фіцо розповів, що вирушає до Китаю на переговори із лідером Сі Цзіньпіном і диктатором РФ Володимиром Путіним, який перебуває там із чотириденним візитом.

"Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським", - повідомив словацький прем'єр.

Водночас Фіцо не уточнив деталей зустрічі з українським лідером, яка до цього не анонсувалась.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Китаї відбудеться зустріч Путіна та Фіцо

Нагадаємо, Фіцо і Зеленський не проводили жодних двосторонніх зустрічей з моменту повернення словацького прем'єр-міністра на посаду у 2023 році.