Фіцо планує зустрітися із Зеленським після переговорів з Путіним
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що у п'ятницю, 5 вересня, проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому на Facebook 1 вересня, інформує Цензор.НЕТ.
Фіцо розповів, що вирушає до Китаю на переговори із лідером Сі Цзіньпіном і диктатором РФ Володимиром Путіним, який перебуває там із чотириденним візитом.
"Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським", - повідомив словацький прем'єр.
Водночас Фіцо не уточнив деталей зустрічі з українським лідером, яка до цього не анонсувалась.
Нагадаємо, Фіцо і Зеленський не проводили жодних двосторонніх зустрічей з моменту повернення словацького прем'єр-міністра на посаду у 2023 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Причому вони тільки міняються місцями в залежності від ситуації.
***** - Пісюаністу.
......
*****.
Пісюаніст - *****.
......
Пісюаніст.
Для нас ця зустріч це добрий знак.
Так він ним і був. Як і Орбан з Віткоффом.
Будем "на подивиться", що з того вийде...
Фицо - это высококонтагиозное бактериальное заболевание, вызываемое штаммом Fictio Slovakei. Попадая в организм, бактерия немедленно активизирует генетический код, вызывая необратимые изменения в структуре ДНК. Основной симптом - это состояние глубокого, неестественного сна, из которого невозможно вывести человека.
Зеленскому быть аккуратнее с этой заразой)