У Китаї відбудеться зустріч Путіна та Фіцо

Фіцо та Путін

Під час своєї чотириденної поїздки в Китай кремлівський диктатор Володимир Путін зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це пише Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зустріч повинна ще більше посилити напруженість між Братиславою і Брюсселем. Фіцо є одним з небагатьох лідерів ЄС, які підтримують регулярні контакти з Путіним з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Помічник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив журналістам, що зустріч між двома лідерами "запланована", не надавши подробиць про те, що вони обговорюватимуть, і коли саме відбудеться їх зустріч.

Читайте: Моді та Ердоган мають намір на Шанхайському саміті поговорити з Путіним про завершення війни в Україні, - ЗМІ

Фіцо має поїхати до Пекіна на парад у середу, присвячений завершенню Другої світової війни на азійському театрі воєнних дій.

Путін перебуває в китайському місті Тяньцзінь на саміті Шанхайської організації співробітництва і має сидіти поруч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на пекінському параді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не змінився, за 25 років він розпочав чотири війни, - фон дер Ляєн

Китай (4850) путін володимир (24710) Фіцо Роберт (245)
Топ коментарі
+12
лайно до лайна...
показати весь коментар
31.08.2025 20:15 Відповісти
+8
А що, словаки також перемогли у Другій світовій?
На скільки я пам'ятаю, вони навпаки були союзниками Німеччини.
показати весь коментар
31.08.2025 20:17 Відповісти
+7
закохані мають зустрічатись на небесах...
показати весь коментар
31.08.2025 20:16 Відповісти
лайно до лайна...
показати весь коментар
31.08.2025 20:15 Відповісти
От-от... Все "гімно" збирається в Пекіні... Словаччина, союзник Гітлера в часи ІІ Світової війни, і учасник "Антикомінтернівського пакту", послала свого прем"єр-міністра в Пекін, на святкування закінчення ІІ Світової війни та перемоги над учасниками Антикомінтернівського пакту...
показати весь коментар
31.08.2025 20:57 Відповісти
Так ***** ж не може без своїх повій довго. А ***** теж приїде для груповухи?
показати весь коментар
31.08.2025 20:16 Відповісти
закохані мають зустрічатись на небесах...
показати весь коментар
31.08.2025 20:16 Відповісти
В пеклі в одному казані.
показати весь коментар
31.08.2025 20:43 Відповісти
Одне Х#йло плюс інше х#уйло: а косорилі звели до купи...
показати весь коментар
31.08.2025 20:17 Відповісти
А що, словаки також перемогли у Другій світовій?
На скільки я пам'ятаю, вони навпаки були союзниками Німеччини.
показати весь коментар
31.08.2025 20:17 Відповісти
100%
показати весь коментар
31.08.2025 21:01 Відповісти
І угорщина також, до речі
показати весь коментар
31.08.2025 21:22 Відповісти
Поркляття ворогам України!!!
показати весь коментар
31.08.2025 20:21 Відповісти
их очень много
показати весь коментар
31.08.2025 21:52 Відповісти
Робік,ти уважно дивись,коли будеш брати валізу з грошима,а то перепутаєш,та повезеш додому "біоматеріал" свого сюзерена.
показати весь коментар
31.08.2025 20:27 Відповісти
Він за газ і мати рідную продасть
показати весь коментар
31.08.2025 20:32 Відповісти
69 !!!
показати весь коментар
31.08.2025 20:35 Відповісти
***** зустрінеться з ******.
ЗСУ, роzібіть ту "Дружбу" ***** під 0.
показати весь коментар
31.08.2025 20:37 Відповісти
Національні традиції.

Прем'єр-міністр Словаччини Йозеф Тисо засуджений до страти за звинуваченням у державній зраді. Повішений 18 квітня 1947 року.
показати весь коментар
31.08.2025 20:41 Відповісти
Тісо Фіцо, це якась національна традиція
показати весь коментар
31.08.2025 21:25 Відповісти
Чому мадярську жабу не покликали, можна було би об нього ноги повитирати. Він сумує без *********** сардельки.
показати весь коментар
31.08.2025 20:41 Відповісти
цю новину потрібно анонсувати на онліфанс.
показати весь коментар
31.08.2025 20:46 Відповісти
а шо, орбан не поїде до Пекіна зустріч з путіним?
показати весь коментар
31.08.2025 21:03 Відповісти
Щоб ви разом подохли там!!
показати весь коментар
31.08.2025 21:05 Відповісти
Как говорят кацапы, в семье не без урода.
показати весь коментар
31.08.2025 21:06 Відповісти
поки фіцо буде у Пекіні, то треба ще ****** по якійсь НПС МНП "Дружба". А краще зразу по двум.
показати весь коментар
31.08.2025 21:08 Відповісти
А ЄС мовчить з цього приводу,безхребетні амеби.
показати весь коментар
31.08.2025 21:09 Відповісти
На цьому збіговиську попісяють на руду шевелюру потужно...
показати весь коментар
31.08.2025 21:20 Відповісти
Гівно і *****,не хватає мурло
показати весь коментар
31.08.2025 21:30 Відповісти
Ну как встречали ***** в Китае видели. Не сравнить с Эрдоганом и Алиевым.
вот и вызвали фицо, что бы кто то ниже ***** был под ногами.
показати весь коментар
31.08.2025 21:46 Відповісти
а там повний зоопарк буде? Орбан?
показати весь коментар
31.08.2025 21:48 Відповісти
 
 