У Китаї відбудеться зустріч Путіна та Фіцо
Під час своєї чотириденної поїздки в Китай кремлівський диктатор Володимир Путін зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Про це пише Euractiv, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що зустріч повинна ще більше посилити напруженість між Братиславою і Брюсселем. Фіцо є одним з небагатьох лідерів ЄС, які підтримують регулярні контакти з Путіним з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Помічник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив журналістам, що зустріч між двома лідерами "запланована", не надавши подробиць про те, що вони обговорюватимуть, і коли саме відбудеться їх зустріч.
Фіцо має поїхати до Пекіна на парад у середу, присвячений завершенню Другої світової війни на азійському театрі воєнних дій.
Путін перебуває в китайському місті Тяньцзінь на саміті Шанхайської організації співробітництва і має сидіти поруч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на пекінському параді.
На скільки я пам'ятаю, вони навпаки були союзниками Німеччини.
ЗСУ, роzібіть ту "Дружбу" ***** під 0.
Прем'єр-міністр Словаччини Йозеф Тисо засуджений до страти за звинуваченням у державній зраді. Повішений 18 квітня 1947 року.
вот и вызвали фицо, что бы кто то ниже ***** был под ногами.