У Китаї відбудеться зустріч Путіна та Фіцо

Під час своєї чотириденної поїздки в Китай кремлівський диктатор Володимир Путін зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Зазначається, що зустріч повинна ще більше посилити напруженість між Братиславою і Брюсселем. Фіцо є одним з небагатьох лідерів ЄС, які підтримують регулярні контакти з Путіним з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Помічник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив журналістам, що зустріч між двома лідерами "запланована", не надавши подробиць про те, що вони обговорюватимуть, і коли саме відбудеться їх зустріч.

Фіцо має поїхати до Пекіна на парад у середу, присвячений завершенню Другої світової війни на азійському театрі воєнних дій.

Путін перебуває в китайському місті Тяньцзінь на саміті Шанхайської організації співробітництва і має сидіти поруч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на пекінському параді.

