Моді та Ердоган мають намір на Шанхайському саміті поговорити з Путіним про завершення війни в Україні, - ЗМІ

Ердоган, Моді

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Туреччини Реджеп Ердоган мають намір на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і обговорити можливі шляхи завершення війни в Україні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Водночас не повідомляється, разом чи окремо Моді та Ердоган матимуть зустріч з Путіним.

У суботу, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з індійським прем'єром. За словами Зеленського, він розповів Моді про підсумки нещодавньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами у Вашингтоні.

Також цього тижня Зеленський провів розмову з Реджепом Ердоганом. Турецький лідер за підсумками переговорів повідомив, що Анкара уважно стежить за дипломатичними ініціативами, що здійснюються у США, і має намір продовжувати активні зусилля для досягнення стійкого миру.

Читайте також: Зеленський і Моді скоординували позиції перед самітом ШОС: Індія готова передати сигнал РФ та іншим лідерам про припинення вогню

Президент Туреччини особливо наголосив на значущості зміцнення переговорного процесу між Києвом і Москвою і підтвердив готовність сприяти в організації високорівневих контактів між сторонами.

Крім того, незадовго до саміту ШОС глава МЗС Туреччини Хакан Фідан розповів, що обговорював гарантії безпеки для України з держсекретарем США Марком Рубіо. За словами Фідана, Туреччина відіграє в цьому питанні ключову роль.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до китайського Тяньцзіня на саміт Шанхайської організації співробітництва, де зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Читайте також: Моді зустрівся із Сі Цзіньпіном: співпраця Індії та Китаю прокладе шлях "до добробуту всього людства".

путін володимир (24710) Ердоган Реджеп Таїп (979) Нарендра Моді (55) війна в Україні (5947)
умовах пуйла
показати весь коментар
31.08.2025 19:06 Відповісти
Чути регіт… Пахан, під керівництвом якого, сформувалась вісь зла з конкретних країн і який невпинно веде світ до переділу воєнним методом, тільки набирає розгон. Вперше в історії коаліція путін- Сі-Кім-Моді та іже з ними виходить на арену у такому складі і 3 вересня оголосить світові хто тут «главний». Трамп мріяв стояти поруч на трибуні, але команда смикнула за штанину:»Не висовуйся! Рано ще». Планів у членів вісі зла - «грамадьйо»! Що ж робитиме стомлена від війни Європа? Часи стурбованості давно сплили.
показати весь коментар
31.08.2025 19:08 Відповісти
Хотіти переговорити з професійним гопником не шкідливо, але чи зволить Х...ло спуститись з Олімпу до якихось там турка та індуса. Не по рангу з його точки зору - от Трамп та дядечко Сі ще так-сяк підходять.
показати весь коментар
31.08.2025 19:14 Відповісти
Яке завершення війни - він там буде хвалитися як ловко обкрутив Трампа круг пальця
показати весь коментар
31.08.2025 19:19 Відповісти
Ліквідація Путіна - найбільш реальний спосіб завершення війни
показати весь коментар
31.08.2025 19:21 Відповісти
Потрібно штук 5 кілерів задіяти. Щоб всі копії знищити зразу.
показати весь коментар
31.08.2025 19:32 Відповісти
Двойничок с трапа просто слетает https://t.me/NevzorovPremium/10800125
показати весь коментар
31.08.2025 19:23 Відповісти
Поговорити як ще можна отримати знижечку на чорну жижу.
показати весь коментар
31.08.2025 19:32 Відповісти
 
 