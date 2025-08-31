Моді та Ердоган мають намір на Шанхайському саміті поговорити з Путіним про завершення війни в Україні, - ЗМІ
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Туреччини Реджеп Ердоган мають намір на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і обговорити можливі шляхи завершення війни в Україні.
Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Водночас не повідомляється, разом чи окремо Моді та Ердоган матимуть зустріч з Путіним.
У суботу, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з індійським прем'єром. За словами Зеленського, він розповів Моді про підсумки нещодавньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами у Вашингтоні.
Також цього тижня Зеленський провів розмову з Реджепом Ердоганом. Турецький лідер за підсумками переговорів повідомив, що Анкара уважно стежить за дипломатичними ініціативами, що здійснюються у США, і має намір продовжувати активні зусилля для досягнення стійкого миру.
Президент Туреччини особливо наголосив на значущості зміцнення переговорного процесу між Києвом і Москвою і підтвердив готовність сприяти в організації високорівневих контактів між сторонами.
Крім того, незадовго до саміту ШОС глава МЗС Туреччини Хакан Фідан розповів, що обговорював гарантії безпеки для України з держсекретарем США Марком Рубіо. За словами Фідана, Туреччина відіграє в цьому питанні ключову роль.
Раніше повідомлялося, що прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до китайського Тяньцзіня на саміт Шанхайської організації співробітництва, де зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
