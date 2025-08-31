Моди и Эрдоган намерены на Шанхайском саммите поговорить с Путиным о завершении войны в Украине, - СМИ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции Реджеп Эрдоган намерены на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и обсудить возможные пути завершения войны в Украине.

В то же время не сообщается, вместе или отдельно Моди и Эрдоган встретятся с Путиным.

В субботу, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с индийским премьером. По словам Зеленского, он рассказал Моди об итогах недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне.

Также на этой неделе Зеленский провел разговор с Реджепом Эрдоганом. Турецкий лидер по итогам переговоров сообщил, что Анкара внимательно следит за дипломатическими инициативами, осуществляемыми в США, и намерена продолжать активные усилия для достижения устойчивого мира.

Президент Турции особо отметил значимость укрепления переговорного процесса между Киевом и Москвой и подтвердил готовность содействовать в организации высокоуровневых контактов между сторонами.

Кроме того, незадолго до саммита ШОС глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что обсуждал гарантии безопасности для Украины с госсекретарем США Марком Рубио. По словам Фидана, Турция играет в этом вопросе ключевую роль.

Ранее сообщалось, что премьер Индии Нарендра Моди прибыл в китайский Тяньцзинь на саммит Шанхайской организации сотрудничества, где встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

