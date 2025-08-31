РУС
Новости
814 8

Моди и Эрдоган намерены на Шанхайском саммите поговорить с Путиным о завершении войны в Украине, - СМИ

Эрдоган, Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции Реджеп Эрдоган намерены на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и обсудить возможные пути завершения войны в Украине.

Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

В то же время не сообщается, вместе или отдельно Моди и Эрдоган встретятся с Путиным.

В субботу, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с индийским премьером. По словам Зеленского, он рассказал Моди об итогах недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне.

Также на этой неделе Зеленский провел разговор с Реджепом Эрдоганом. Турецкий лидер по итогам переговоров сообщил, что Анкара внимательно следит за дипломатическими инициативами, осуществляемыми в США, и намерена продолжать активные усилия для достижения устойчивого мира.

Читайте также: Зеленский и Моди скоординировали позиции перед саммитом ШОС: Индия готова передать сигнал РФ и другим лидерам о прекращении огня

Президент Турции особо отметил значимость укрепления переговорного процесса между Киевом и Москвой и подтвердил готовность содействовать в организации высокоуровневых контактов между сторонами.

Кроме того, незадолго до саммита ШОС глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что обсуждал гарантии безопасности для Украины с госсекретарем США Марком Рубио. По словам Фидана, Турция играет в этом вопросе ключевую роль.

Ранее сообщалось, что премьер Индии Нарендра Моди прибыл в китайский Тяньцзинь на саммит Шанхайской организации сотрудничества, где встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Читайте также: Моди встретился с Си Цзиньпином: сотрудничество Индии и Китая проложит путь "к благополучию всего человечества".

путин владимир (32101) Эрдоган Реджеп Тайип (944) Нарендра Моди (51) война в Украине (5902)
умовах пуйла
31.08.2025 19:06 Ответить
Чути регіт… Пахан, під керівництвом якого, сформувалась вісь зла з конкретних країн і який невпинно веде світ до переділу воєнним методом, тільки набирає розгон. Вперше в історії коаліція путін- Сі-Кім-Моді та іже з ними виходить на арену у такому складі і 3 вересня оголосить світові хто тут «главний». Трамп мріяв стояти поруч на трибуні, але команда смикнула за штанину:»Не висовуйся! Рано ще». Планів у членів вісі зла - «грамадьйо»! Що ж робитиме стомлена від війни Європа? Часи стурбованості давно сплили.
31.08.2025 19:08 Ответить
Хотіти переговорити з професійним гопником не шкідливо, але чи зволить Х...ло спуститись з Олімпу до якихось там турка та індуса. Не по рангу з його точки зору - от Трамп та дядечко Сі ще так-сяк підходять.
31.08.2025 19:14 Ответить
Яке завершення війни - він там буде хвалитися як ловко обкрутив Трампа круг пальця
31.08.2025 19:19 Ответить
Ліквідація Путіна - найбільш реальний спосіб завершення війни
31.08.2025 19:21 Ответить
Потрібно штук 5 кілерів задіяти. Щоб всі копії знищити зразу.
31.08.2025 19:32 Ответить
Двойничок с трапа просто слетает https://t.me/NevzorovPremium/10800125
31.08.2025 19:23 Ответить
Поговорити як ще можна отримати знижечку на чорну жижу.
31.08.2025 19:32 Ответить
 
 