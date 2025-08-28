Эрдоган провел беседу с Зеленским: Турция будет вносить вклад в безопасность Украины после войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Стороны обсудили двусторонние отношения и мирный процесс между Украиной и РФ.

Об этом сообщило издание Anadolu, передает Цензор.НЕТ.

По словам турецкого лидера, Анкара следит за контактами на Аляске и в Вашингтоне и "продолжает свои усилия по завершению войны путем установления прочного мира".

Также, по словам Эрдогана, Турция будет продолжать вносить вклад в безопасность Украины после установления мира.

