Эрдоган провел беседу с Зеленским: Турция будет вносить вклад в безопасность Украины после войны

Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор. О чем говорили?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Стороны обсудили двусторонние отношения и мирный процесс между Украиной и РФ.

Об этом сообщило издание Anadolu, передает Цензор.НЕТ.

По словам турецкого лидера, Анкара следит за контактами на Аляске и в Вашингтоне и "продолжает свои усилия по завершению войны путем установления прочного мира".

Также, по словам Эрдогана, Турция будет продолжать вносить вклад в безопасность Украины после установления мира.

Читайте: Турция готова приложить все усилия в мирных переговорах между Россией и Украиной, - Эрдоган

Зеленский Владимир (21741) Турция (3535) Эрдоган Реджеп Тайип (942)
квіточки на могилі посадить?
28.08.2025 15:35 Ответить
після війни ідеш накуй як і зараз,Коли горить дім пожажна машина потрібна вже зараз ,а не після того, як жителі дому ведрами загасять пожежу
28.08.2025 15:46 Ответить
Ми вам дамо рятувальний круг, коли ви доберетесь до берега.
Ми передамо вам парашут, коли долетите до землі.
Ми вручимо вам квиток на потяг з Києва до Стамбула, але в Стамбулі.
...
Ну ви поняли...
28.08.2025 15:58 Ответить
В кацапів на цю тему є гарне прислівʼя - "дорога ложка к обєду".
28.08.2025 16:00 Ответить
А шо там із заводом "Байрактар" в Україні?
Розбомбили до фундаменту чи ще ні?
28.08.2025 16:23 Ответить
 
 