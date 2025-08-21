РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8617 посетителей онлайн
Новости Заявления о мире Мирные переговоры
287 12

Турция готова приложить все усилия в мирных переговорах между Россией и Украиной, - Эрдоган

Эрдоган сделал заявление о мирных переговорах Украины и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого обсуждалось, в частности, достижение мира в российско-украинской войне.

Об этом сообщил директорат по коммуникациям администрации президента Турции, информирует Цензор.НЕТ.

"Турция последовательно стремится к справедливому и мирному завершению российско-украинского конфликта и внимательно следит за недавними контактами между сторонами на Аляске и в Вашингтоне. Турция готова приложить все усилия в мирных переговорах между Россией и Украиной", - подчеркнул Эрдоган.

Он также заявил Макрону, что Турция готова принять любую инициативу по мирным переговорам между Украиной и Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Через 2 недели узнаем, будет ли мир в Украине. После США "будут действовать иначе", - Трамп

Отметив, что Турция прилагает усилия для установления перемирия в Секторе Газа, где происходит большая гуманитарная трагедия, президент Эрдоган подчеркнул, что необходимо обуздать "безрассудные действия" Израиля, который ускорил свои планы по оккупации Сектора Газа.

"Турция придает большое значение сотрудничеству с Францией и будет продолжать поощрять развитие двусторонних отношений в различных сферах, таких как оборонная промышленность", - добавил Эрдоган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующие 15 дней являются критическими для работы над гарантиями безопасности для Украины, - Макрон

Автор: 

Турция (3532) Эрдоган Реджеп Тайип (941) Макрон Эмманюэль (1423) война в Украине (5754)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
показать весь комментарий
21.08.2025 22:09 Ответить
+2
"Готова докласти всіх зусиль...'
Тобто, готова купляти і перепродувати до Європи ще більше російської нафти та газу.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:09 Ответить
+2
Туфта, про які мирні переговори річ? - рузкіе хочуть нас знищити а ми хочеми існувати - ось і всі переговори

- без юридичного визначення вони не відчепляться бо внесли в свою Конституцію
- без російською мови теж
- без церкви своєї поганої теж

ВСІ їхні умови це наше знищення. Інших умов в них і нема і не буде
показать весь комментарий
21.08.2025 22:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.08.2025 22:09 Ответить
"Готова докласти всіх зусиль...'
Тобто, готова купляти і перепродувати до Європи ще більше російської нафти та газу.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:09 Ответить
Туфта, про які мирні переговори річ? - рузкіе хочуть нас знищити а ми хочеми існувати - ось і всі переговори

- без юридичного визначення вони не відчепляться бо внесли в свою Конституцію
- без російською мови теж
- без церкви своєї поганої теж

ВСІ їхні умови це наше знищення. Інших умов в них і нема і не буде
показать весь комментарий
21.08.2025 22:10 Ответить
Про заморозку войны они говорят, чтоб рашка больше не захватывали территорий и не бомбила города, заморозки без мирных переговоров не будет, фронт же не стоит
показать весь комментарий
21.08.2025 22:15 Ответить
так путін же чітко каже - ніякої заморозки без виконання умов - по факту знищення
показать весь комментарий
21.08.2025 23:13 Ответить
Турки і вашим і нашим - тягнуть з рашки газ нафту міндобрива зерно
показать весь комментарий
21.08.2025 22:12 Ответить
Та блін... галімий кіздьож.. нафіга це туркам треба? Вони зараз рубають велиезну капусту для своєї подихаючої економіки на обході санкцій.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:14 Ответить
Може султанат хоче контролювати і меджліс і кримнаш ???
показать весь комментарий
21.08.2025 22:27 Ответить
Пупок розвʼяжеться.. І Ердоган це чудово розуміє.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:43 Ответить
Ахахах. Ціла колєйка за Трамбом вилаштувалася.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:21 Ответить
Без згоди турка, в 2014 році, куйло мабуть би не окупував український Крим?
показать весь комментарий
21.08.2025 22:55 Ответить
яких млять, зусилЬ? шаурми напекти на російському газі?
показать весь комментарий
21.08.2025 22:57 Ответить
 
 