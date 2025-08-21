Турция готова приложить все усилия в мирных переговорах между Россией и Украиной, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого обсуждалось, в частности, достижение мира в российско-украинской войне.
Об этом сообщил директорат по коммуникациям администрации президента Турции, информирует Цензор.НЕТ.
"Турция последовательно стремится к справедливому и мирному завершению российско-украинского конфликта и внимательно следит за недавними контактами между сторонами на Аляске и в Вашингтоне. Турция готова приложить все усилия в мирных переговорах между Россией и Украиной", - подчеркнул Эрдоган.
Он также заявил Макрону, что Турция готова принять любую инициативу по мирным переговорам между Украиной и Россией.
Отметив, что Турция прилагает усилия для установления перемирия в Секторе Газа, где происходит большая гуманитарная трагедия, президент Эрдоган подчеркнул, что необходимо обуздать "безрассудные действия" Израиля, который ускорил свои планы по оккупации Сектора Газа.
"Турция придает большое значение сотрудничеству с Францией и будет продолжать поощрять развитие двусторонних отношений в различных сферах, таких как оборонная промышленность", - добавил Эрдоган.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто, готова купляти і перепродувати до Європи ще більше російської нафти та газу.
- без юридичного визначення вони не відчепляться бо внесли в свою Конституцію
- без російською мови теж
- без церкви своєї поганої теж
ВСІ їхні умови це наше знищення. Інших умов в них і нема і не буде