Туреччина готова докласти всіх зусиль у мирних переговорах між Росією та Україною, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном, під час якої обговорювалося, зокрема, досягнення миру в російсько-українській війні.
Про це повідомив директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини, інформує Цензор.НЕТ.
"Туреччина послідовно прагне справедливого та мирного завершення російсько-українського конфлікту та уважно стежить за нещодавніми контактами між сторонами на Алясці та у Вашингтоні. Туреччина готова докласти всіх зусиль у мирних переговорах між Росією та Україною", - наголосив Ердоган.
Він також заявив Макрону, що Туреччина готова прийняти будь-яку ініціативу щодо мирних переговорів між Україною та Росією.
Зазначивши, що Туреччина докладає зусиль для встановлення перемир'я в Газі, де відбувається велика гуманітарна трагедія, президент Ердоган наголосив, що необхідно приборкати "безрозсудні дії" Ізраїлю, який прискорив свої плани щодо окупації Гази.
"Туреччина надає великого значення співпраці з Францією та продовжуватиме заохочувати розвиток двосторонніх відносин у різних сферах, таких як оборонна промисловість", - додав Ердоган.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто, готова купляти і перепродувати до Європи ще більше російської нафти та газу.
- без юридичного визначення вони не відчепляться бо внесли в свою Конституцію
- без російською мови теж
- без церкви своєї поганої теж
ВСІ їхні умови це наше знищення. Інших умов в них і нема і не буде