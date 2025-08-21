Туреччина готова докласти всіх зусиль у мирних переговорах між Росією та Україною, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном, під час якої обговорювалося, зокрема, досягнення миру в російсько-українській війні.

Про це повідомив директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини, інформує Цензор.НЕТ.

"Туреччина послідовно прагне справедливого та мирного завершення російсько-українського конфлікту та уважно стежить за нещодавніми контактами між сторонами на Алясці та у Вашингтоні. Туреччина готова докласти всіх зусиль у мирних переговорах між Росією та Україною", - наголосив Ердоган.

Він також заявив Макрону, що Туреччина готова прийняти будь-яку ініціативу щодо мирних переговорів між Україною та Росією.

Зазначивши, що Туреччина докладає зусиль для встановлення перемир'я в Газі, де відбувається велика гуманітарна трагедія, президент Ердоган наголосив, що необхідно приборкати "безрозсудні дії" Ізраїлю, який прискорив свої плани щодо окупації Гази.

"Туреччина надає великого значення співпраці з Францією та продовжуватиме заохочувати розвиток двосторонніх відносин у різних сферах, таких як оборонна промисловість", - додав Ердоган.

