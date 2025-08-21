УКР
302 13

Туреччина готова докласти всіх зусиль у мирних переговорах між Росією та Україною, - Ердоган

Ердоган зробив заяву про мирні переговори України й РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном, під час якої обговорювалося, зокрема, досягнення миру в російсько-українській війні.

Про це повідомив директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини, інформує Цензор.НЕТ.

"Туреччина послідовно прагне справедливого та мирного завершення російсько-українського конфлікту та уважно стежить за нещодавніми контактами між сторонами на Алясці та у Вашингтоні. Туреччина готова докласти всіх зусиль у мирних переговорах між Росією та Україною", - наголосив Ердоган.

Він також заявив Макрону, що Туреччина готова прийняти будь-яку ініціативу щодо мирних переговорів між Україною та Росією.

Зазначивши, що Туреччина докладає зусиль для встановлення перемир'я в Газі, де відбувається велика гуманітарна трагедія, президент Ердоган наголосив, що необхідно приборкати "безрозсудні дії" Ізраїлю, який прискорив свої плани щодо окупації Гази.

"Туреччина надає великого значення співпраці з Францією та продовжуватиме заохочувати розвиток двосторонніх відносин у різних сферах, таких як оборонна промисловість", - додав Ердоган.

+3
21.08.2025 22:09 Відповісти
+2
"Готова докласти всіх зусиль...'
Тобто, готова купляти і перепродувати до Європи ще більше російської нафти та газу.
21.08.2025 22:09 Відповісти
+2
Туфта, про які мирні переговори річ? - рузкіе хочуть нас знищити а ми хочеми існувати - ось і всі переговори

- без юридичного визначення вони не відчепляться бо внесли в свою Конституцію
- без російською мови теж
- без церкви своєї поганої теж

ВСІ їхні умови це наше знищення. Інших умов в них і нема і не буде
21.08.2025 22:10 Відповісти
21.08.2025 22:09 Відповісти
"Готова докласти всіх зусиль...'
Тобто, готова купляти і перепродувати до Європи ще більше російської нафти та газу.
21.08.2025 22:09 Відповісти
А Україна не прокачує через свій нафтопровід російськку нафту?
21.08.2025 23:24 Відповісти
Туфта, про які мирні переговори річ? - рузкіе хочуть нас знищити а ми хочеми існувати - ось і всі переговори

- без юридичного визначення вони не відчепляться бо внесли в свою Конституцію
- без російською мови теж
- без церкви своєї поганої теж

ВСІ їхні умови це наше знищення. Інших умов в них і нема і не буде
21.08.2025 22:10 Відповісти
Про заморозку войны они говорят, чтоб рашка больше не захватывали территорий и не бомбила города, заморозки без мирных переговоров не будет, фронт же не стоит
21.08.2025 22:15 Відповісти
так путін же чітко каже - ніякої заморозки без виконання умов - по факту знищення
21.08.2025 23:13 Відповісти
Турки і вашим і нашим - тягнуть з рашки газ нафту міндобрива зерно
21.08.2025 22:12 Відповісти
Та блін... галімий кіздьож.. нафіга це туркам треба? Вони зараз рубають велиезну капусту для своєї подихаючої економіки на обході санкцій.
21.08.2025 22:14 Відповісти
Може султанат хоче контролювати і меджліс і кримнаш ???
показати весь коментар
Пупок розвʼяжеться.. І Ердоган це чудово розуміє.
21.08.2025 22:43 Відповісти
Ахахах. Ціла колєйка за Трамбом вилаштувалася.
21.08.2025 22:21 Відповісти
Без згоди турка, в 2014 році, куйло мабуть би не окупував український Крим?
21.08.2025 22:55 Відповісти
яких млять, зусилЬ? шаурми напекти на російському газі?
21.08.2025 22:57 Відповісти
 
 