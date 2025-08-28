Ердоган провів розмову із Зеленським: Туреччина робитиме внесок у безпеку України після війни
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським. Сторони обговорили двосторонні відносини та мирний процес між Україною та РФ.
Про це повідомило видання Anadolu, передає Цензор.НЕТ.
За словами турецького лідера, Анкара стежить за контактами на Алясці та у Вашингтоні та "продовжує свої зусилля щодо завершення війни шляхом встановлення тривалого миру".
Також, за словами Ердогана, Туреччина продовжуватиме робити внесок у безпеку України після встановлення миру.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ми передамо вам парашут, коли долетите до землі.
Ми вручимо вам квиток на потяг з Києва до Стамбула, але в Стамбулі.
...
Ну ви поняли...
Розбомбили до фундаменту чи ще ні?