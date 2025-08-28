Ердоган провів розмову із Зеленським: Туреччина робитиме внесок у безпеку України після війни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським. Сторони обговорили двосторонні відносини та мирний процес між Україною та РФ.

Про це повідомило видання Anadolu, передає Цензор.НЕТ.

За словами турецького лідера, Анкара стежить за контактами на Алясці та у Вашингтоні та "продовжує свої зусилля щодо завершення війни шляхом встановлення тривалого миру".

Також, за словами Ердогана, Туреччина продовжуватиме робити внесок у безпеку України після встановлення миру.

