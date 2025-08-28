УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10446 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Зеленського й Ердогана
361 5

Ердоган провів розмову із Зеленським: Туреччина робитиме внесок у безпеку України після війни

Ердоган та Зеленський провели телефонну розмову. Про що говорили?

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським. Сторони обговорили двосторонні відносини та мирний процес між Україною та РФ.

Про це повідомило видання Anadolu, передає Цензор.НЕТ.

За словами турецького лідера, Анкара стежить за контактами на Алясці та у Вашингтоні та "продовжує свої зусилля щодо завершення війни шляхом встановлення тривалого миру".

Також, за словами Ердогана, Туреччина продовжуватиме робити внесок у безпеку України після встановлення миру.

Читайте: Туреччина готова докласти всіх зусиль у мирних переговорах між Росією та Україною, - Ердоган

Автор: 

Зеленський Володимир (25281) Туреччина (3670) Ердоган Реджеп Таїп (977)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
квіточки на могилі посадить?
показати весь коментар
28.08.2025 15:35 Відповісти
після війни ідеш накуй як і зараз,Коли горить дім пожажна машина потрібна вже зараз ,а не після того, як жителі дому ведрами загасять пожежу
показати весь коментар
28.08.2025 15:46 Відповісти
Ми вам дамо рятувальний круг, коли ви доберетесь до берега.
Ми передамо вам парашут, коли долетите до землі.
Ми вручимо вам квиток на потяг з Києва до Стамбула, але в Стамбулі.
...
Ну ви поняли...
показати весь коментар
28.08.2025 15:58 Відповісти
В кацапів на цю тему є гарне прислівʼя - "дорога ложка к обєду".
показати весь коментар
28.08.2025 16:00 Відповісти
А шо там із заводом "Байрактар" в Україні?
Розбомбили до фундаменту чи ще ні?
показати весь коментар
28.08.2025 16:23 Відповісти
 
 