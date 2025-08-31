РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8379 посетителей онлайн
Новости Визит Моди в Китай
1 577 26

Моди встретился с Си Цзиньпином: сотрудничество Индии и Китая проложит путь "к благосостоянию всего человечества".

Моди встретился с Си

Премьер Индии Нарендра Моди прибыл в китайский Тяньцзинь на саммит Шанхайской организации сотрудничества, где встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, Си Цзиньпин подчеркнул, что дружба Китая с Индией - это "правильный выбор" для обеих наций.

"Китай и Индия - это две древние цивилизации на Востоке. Мы - две самые густонаселенные страны мира, а также важные члены Глобального Юга... Это правильный выбор для обеих стран - быть друзьями, которые имеют добрососедские и дружеские связи, партнерами, которые способствуют успеху друг друга, и для того, чтобы дракон и слон объединились", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Моди скоординировали позиции перед саммитом ШОС: Индия готова передать сигнал РФ и другим лидерам о прекращении огня

В свою очередь премьер индии заявил, что сотрудничество между Индией и Китаем проложит путь "к благополучию всего человечества".

"Мы стремимся развивать наши отношения на основе взаимного доверия, уважения и чувствительности", - сказал Моди.

Читайте: Премьер Индии Моди поддержал необходимость прекращения огня, рассчитываем, что это будет звучать на встречах в Китае, - Зеленский

Автор: 

Индия (462) Китай (3146) Си Цзиньпин (315) Нарендра Моди (51)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Не показывайте великому стратегу Трампу
показать весь комментарий
31.08.2025 14:57 Ответить
+6
Якщо, не дай Боже, ці дві країни стануть великими союзниками в стратегічному плані то світу будуть непереливки. Затопчуть всіх, курва.
показать весь комментарий
31.08.2025 15:05 Ответить
+5
якщо вони помиряться, то це шлях до поневолення людства.. весь ресурс, людський, промисловий, копалини..
показать весь комментарий
31.08.2025 15:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
31.08.2025 14:55 Ответить
Не показывайте великому стратегу Трампу
показать весь комментарий
31.08.2025 14:57 Ответить
Що можна сказати? Якщо в Індії і Китаї -адекватні правителі, то неможливо без остраху думати про США, кожен слідуючий президент цієї країни все тупіше і неадекватніше за попередника. Я з глибоким занепокоєнням думаю, хто може стати слідуючим президентом США після абсолютного дна- Трампа, бо тенденція просто лякаюча. Хто проб'є дно в США?.
показать весь комментарий
31.08.2025 16:11 Ответить
В окуповані індійські території китайози повернуть? - Ніколи. Моді потроху перетворюється в Трампа - говорити про якусь дружбу із своїм найлютішим ворогом...
показать весь комментарий
31.08.2025 15:03 Ответить
Угу. Ворог Америки це не є ворог Краснова. Єто другоє
показать весь комментарий
31.08.2025 15:28 Ответить
Китай окупував Тібет тільки в 1950 році. Це була пряма окупація, території, без традиційного "по просьбам трудящихся", на яку з більшими правами могла б претендувати і Індія. В Індії, зорема знаходиться далай-лама у вигнанні. Тому значення візиту Моді в Китай не варто перебільшувати, бо протиріччя між Індією і Китаєм залишилися. Цей візит- причина невдоволення Індії Трампом, ситуативне зближення на фоні неадекватної, з їх точки зору, поведінки Трампа.
показать весь комментарий
31.08.2025 16:03 Ответить
Якщо, не дай Боже, ці дві країни стануть великими союзниками в стратегічному плані то світу будуть непереливки. Затопчуть всіх, курва.
показать весь комментарий
31.08.2025 15:05 Ответить
Спочатку вони з'їдять один одного.
показать весь комментарий
31.08.2025 16:24 Ответить
Несуть добро людству - чи донесуть?
показать весь комментарий
31.08.2025 15:06 Ответить
якщо вони помиряться, то це шлях до поневолення людства.. весь ресурс, людський, промисловий, копалини..
показать весь комментарий
31.08.2025 15:11 Ответить
Цинічні потвори,вони й один одного намагаються обдурити,Тібет нікуди не дівся і як тільки буде нагода,вони будуть й далі нищити один одного.
показать весь комментарий
31.08.2025 15:12 Ответить
Саме так. ******* Гітлер і Сталін. А ***** ні то ні сьо - ******** мусоліні виявився, і повісять його вниз головою так само...
показать весь комментарий
31.08.2025 15:27 Ответить
Ми б не проти щоб вони дружили - але за рахунок рашної території а не нашої!!!
Спільний доступ до ресурсів міг би робити конфлікт за землі у Індії і у Тибеті неактуальним
показать весь комментарий
31.08.2025 15:24 Ответить
Співпраця сарани з тарганами на користь людства?!!!
показать весь комментарий
31.08.2025 15:25 Ответить
Трам знову завів США в жопу
показать весь комментарий
31.08.2025 15:33 Ответить
Сборище бомжей
показать весь комментарий
31.08.2025 15:33 Ответить
Потужно?

показать весь комментарий
31.08.2025 15:36 Ответить
ну да ..то ж дєрьмак про своїх кураторів з московії
показать весь комментарий
31.08.2025 16:06 Ответить
Своєю чергою прем'єр індії заявив, що співробітництво між Індією та Китаєм прокладе шлях "до добробуту всього людства".(((ДЛЯ ЧОГО Ж ВИ,СУЧІ ДІТИ ЗРОБИЛИ ВИКЛЮЧЕННЯ ДЯ УКРАЇНИ ЇЇ НАРОДУ,ТА РАШИСТСЬКОГО ВБИВЦІ УКРАЇНЦІВ.ГАНЕБНІ ПОЗОРНІ КИТАЙСЬКО- ІНДІЙСЬКІ ГНИДИ....ПРОЦВІТАННЯ ВІЙНОЮ І ЇЇ ПІДТРИМКОЮ НІКОЛИ НЕ ВИБУДОВУВАЛОСЬ І НЕ БУДЕ...
показать весь комментарий
31.08.2025 15:41 Ответить
Пекин публично заявил о значимости китайско-индийских отношений. Си Цзиньпин назвал их «танго дракона и слона».

Если эти двое возьмутся танцевать танго,то всем остальным,танцующим на этом танцполе, могут поотдавливать ноги до состояния ласт.
показать весь комментарий
31.08.2025 15:42 Ответить
А самих танцюючих на цьому танцполі можуть затоптати до стану камбали.
показать весь комментарий
31.08.2025 16:06 Ответить
Для таких амбіцій цим двом потрібні: "бензоколонка" , територія,що буде споживати низькосортну продукцію , стояти на сторожі разом,якщо хтось зазіхнеться на їх гегемонію.Як думаєте,кого візьмуть третім-попандопалом в свою компанію?
показать весь комментарий
31.08.2025 16:05 Ответить
Сила білих у єдності. Інші це теж зрозуміли.
показать весь комментарий
31.08.2025 16:05 Ответить
Кацапи- білі?
показать весь комментарий
31.08.2025 16:15 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
31.08.2025 16:18 Ответить
Поприбирайте спочатку купи сміття з лайном у Індії, а потім "ощасливлюйте" людство...
показать весь комментарий
31.08.2025 16:37 Ответить
 
 