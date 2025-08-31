Моди встретился с Си Цзиньпином: сотрудничество Индии и Китая проложит путь "к благосостоянию всего человечества".
Премьер Индии Нарендра Моди прибыл в китайский Тяньцзинь на саммит Шанхайской организации сотрудничества, где встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечается, Си Цзиньпин подчеркнул, что дружба Китая с Индией - это "правильный выбор" для обеих наций.
"Китай и Индия - это две древние цивилизации на Востоке. Мы - две самые густонаселенные страны мира, а также важные члены Глобального Юга... Это правильный выбор для обеих стран - быть друзьями, которые имеют добрососедские и дружеские связи, партнерами, которые способствуют успеху друг друга, и для того, чтобы дракон и слон объединились", - отметил он.
В свою очередь премьер индии заявил, что сотрудничество между Индией и Китаем проложит путь "к благополучию всего человечества".
"Мы стремимся развивать наши отношения на основе взаимного доверия, уважения и чувствительности", - сказал Моди.
Спільний доступ до ресурсів міг би робити конфлікт за землі у Індії і у Тибеті неактуальним
Если эти двое возьмутся танцевать танго,то всем остальным,танцующим на этом танцполе, могут поотдавливать ноги до состояния ласт.