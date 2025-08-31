Моді зустрівся із Сі Цзіньпіном: співпраця Індії та Китаю прокладе шлях "до добробуту всього людства".

Прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до китайського Тяньцзіня на саміт Шанхайської організації співробітництва, де зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, Сі Цзіньпін наголосив, що дружба Китаю з Індією - це "правильний вибір" для обох націй.

"Китай та Індія - це дві стародавні цивілізації на Сході. Ми - дві найбільш густонаселені країни світу, а також важливі члени Глобального Півдня... Це правильний вибір для обох країн - бути друзями, які мають добросусідські та дружні зв'язки, партнерами, які сприяють успіху одне одного, і для того, щоб дракон і слон об'єдналися", - зазначив він.

Своєю чергою прем'єр індії заявив, що співробітництво між Індією та Китаєм прокладе шлях "до добробуту всього людства".

"Ми прагнемо розвивати наші відносини на основі взаємної довіри, поваги та чутливості", - сказав Моді.

