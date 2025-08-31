УКР
Новини Візит Моді до Китаю
Моді зустрівся із Сі Цзіньпіном: співпраця Індії та Китаю прокладе шлях "до добробуту всього людства".

Моді зустрівся із Сі

Прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до китайського Тяньцзіня на саміт Шанхайської організації співробітництва, де зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, Сі Цзіньпін наголосив, що дружба Китаю з Індією - це "правильний вибір" для обох націй.

"Китай та Індія - це дві стародавні цивілізації на Сході. Ми - дві найбільш густонаселені країни світу, а також важливі члени Глобального Півдня... Це правильний вибір для обох країн - бути друзями, які мають добросусідські та дружні зв'язки, партнерами, які сприяють успіху одне одного, і для того, щоб дракон і слон об'єдналися", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Моді скоординували позиції перед самітом ШОС: Індія готова передати сигнал РФ та іншим лідерам про припинення вогню

Своєю чергою прем'єр індії заявив, що співробітництво між Індією та Китаєм прокладе шлях "до добробуту всього людства".

"Ми прагнемо розвивати наші відносини на основі взаємної довіри, поваги та чутливості", - сказав Моді.

Читайте: Прем’єр Індії Моді підтримав необхідність припинення вогню, розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї, - Зеленський

Індія (757) Китай (4850) Сі Цзіньпін (350) Нарендра Моді (55)
31.08.2025 14:55 Відповісти
Не показывайте великому стратегу Трампу
31.08.2025 14:57 Відповісти
В окуповані індійські території китайози повернуть? - Ніколи. Моді потроху перетворюється в Трампа - говорити про якусь дружбу із своїм найлютішим ворогом...
31.08.2025 15:03 Відповісти
Якщо, не дай Боже, ці дві країни стануть великими союзниками в стратегічному плані то світу будуть непереливки. Затопчуть всіх, курва.
31.08.2025 15:05 Відповісти
Несуть добро людству - чи донесуть?
31.08.2025 15:06 Відповісти
якщо вони помиряться, то це шлях до поневолення людства.. весь ресурс, людський, промисловий, копалини..
31.08.2025 15:11 Відповісти
Цинічні потвори,вони й один одного намагаються обдурити,Тібет нікуди не дівся і як тільки буде нагода,вони будуть й далі нищити один одного.
31.08.2025 15:12 Відповісти
 
 