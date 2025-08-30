УКР
458 11

Зеленський і Моді скоординували позиції перед самітом ШОС: Індія готова передати сигнал РФ та іншим лідерам про припинення вогню

Зеленський поговорив з Моді

Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої вони скоординували позиції перед самітом Шанхайської організації співробітництва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

Зеленський поінформував Моді про переговори з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні за участю європейський лідерів.

"Це була продуктивна, важлива розмова, спільне бачення партнерів про те, як досягти реального миру. Україна підтвердила, що готова до зустрічі з російським очільником.

Минуло майже два тижні, і за цей час, коли Росія повинна була готуватися до дипломатії, Москва не дала жодного позитивного сигналу – лише завдала цинічних ударів по цивільних обʼєктах і вбила десятки наших людей. Дякую пану Премʼєр-міністру за слова співчуття рідним та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський зазначив, що сторони скоординували позиції перед самітом Шанхайської організації співробітництва.

"Закінчення цієї війни має розпочатися з безумовного припинення вогню, з необхідної тиші. Цю позицію розуміють та підтримують усі. Неможливо предметно говорити про мир тоді, коли наші міста й громади знаходяться під постійним вогнем. Індія готова докласти необхідних зусиль і передати відповідний сигнал Росії та іншим лідерам під час зустрічей на полях саміту. Дякую", - наголосив президент.

Крім того, сторони обговорили двосторонні відносини, підготовку до обміну візитами та проведення засідання Спільної міжурядової комісії.

"Є потенціал, який можемо реалізувати. Буду радий зустрітися з Премʼєр-міністром найближчим часом", - додав Зеленський.

Зеленський Володимир (25309) Індія (754) Нарендра Моді (52)
+3
Індію мутузять за те шо вона у ***** нафту купує.
30.08.2025 19:52 Відповісти
+1
сигнал Хвуйлу-
******* його трубою проміж
поросячих глаз
30.08.2025 19:45 Відповісти
+1
хто тобі сказав, що америку примушують мутузити індію? трумп це робить по своїй волі. Україні треба більше прибічників.
30.08.2025 19:54 Відповісти
сигнал Хвуйлу-
******* його трубою проміж
поросячих глаз
30.08.2025 19:45 Відповісти
Это нечестно. Америку заставляют мутузить Индию себе во вред, а сами страстно координируются.
30.08.2025 19:47 Відповісти
Індію мутузять за те шо вона у ***** нафту купує.
30.08.2025 19:52 Відповісти
хто тобі сказав, що америку примушують мутузити індію? трумп це робить по своїй волі. Україні треба більше прибічників.
30.08.2025 19:54 Відповісти
Муді - вуді фінансував хкуйла. але ЗЕ. толерантно мовчав ..ні муді ні іранських ні краснодупих китайосів ніде не згадував..Ну справжній президент
30.08.2025 20:00 Відповісти
З трудом віриться, що цей Нарендра щось там зрозумів, індуси діють у своїх інтересах, до речі з вузькоокими, так також не все так просто.
30.08.2025 20:02 Відповісти
Можна поржати?
30.08.2025 20:07 Відповісти
Сигналізують з Індії, отому ******, упродовж 11 років!!!
Можливо, у них сигналізатор обвислий??? Щетельней треба!
30.08.2025 20:10 Відповісти
То були плани миру, потім 100500 безпекових угод, потім кластерні адженди, зара лідур вивчив нове слово "скоординувалипозиції". Буде пару місяців повторювати як папуга
30.08.2025 20:11 Відповісти
Їбанути усiх країн єднаються...
30.08.2025 20:21 Відповісти
Це Оман-2 чи 22? Клоун вже забембав своїми фотками і обіцянками, які нічого не варті. Краще б він в перший день мівіною вдавився, хоч я і не вірю, що воно мівіну тоді жерло...
30.08.2025 20:31 Відповісти
 
 