Зеленський і Моді скоординували позиції перед самітом ШОС: Індія готова передати сигнал РФ та іншим лідерам про припинення вогню
Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої вони скоординували позиції перед самітом Шанхайської організації співробітництва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.
Зеленський поінформував Моді про переговори з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні за участю європейський лідерів.
"Це була продуктивна, важлива розмова, спільне бачення партнерів про те, як досягти реального миру. Україна підтвердила, що готова до зустрічі з російським очільником.
Минуло майже два тижні, і за цей час, коли Росія повинна була готуватися до дипломатії, Москва не дала жодного позитивного сигналу – лише завдала цинічних ударів по цивільних обʼєктах і вбила десятки наших людей. Дякую пану Премʼєр-міністру за слова співчуття рідним та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський зазначив, що сторони скоординували позиції перед самітом Шанхайської організації співробітництва.
"Закінчення цієї війни має розпочатися з безумовного припинення вогню, з необхідної тиші. Цю позицію розуміють та підтримують усі. Неможливо предметно говорити про мир тоді, коли наші міста й громади знаходяться під постійним вогнем. Індія готова докласти необхідних зусиль і передати відповідний сигнал Росії та іншим лідерам під час зустрічей на полях саміту. Дякую", - наголосив президент.
Крім того, сторони обговорили двосторонні відносини, підготовку до обміну візитами та проведення засідання Спільної міжурядової комісії.
"Є потенціал, який можемо реалізувати. Буду радий зустрітися з Премʼєр-міністром найближчим часом", - додав Зеленський.
