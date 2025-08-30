Зеленський і Моді скоординували позиції перед самітом ШОС: Індія готова передати сигнал РФ та іншим лідерам про припинення вогню

Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої вони скоординували позиції перед самітом Шанхайської організації співробітництва.

про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

Зеленський поінформував Моді про переговори з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні за участю європейський лідерів.

"Це була продуктивна, важлива розмова, спільне бачення партнерів про те, як досягти реального миру. Україна підтвердила, що готова до зустрічі з російським очільником.



Минуло майже два тижні, і за цей час, коли Росія повинна була готуватися до дипломатії, Москва не дала жодного позитивного сигналу – лише завдала цинічних ударів по цивільних обʼєктах і вбила десятки наших людей. Дякую пану Премʼєр-міністру за слова співчуття рідним та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський зазначив, що сторони скоординували позиції перед самітом Шанхайської організації співробітництва.

"Закінчення цієї війни має розпочатися з безумовного припинення вогню, з необхідної тиші. Цю позицію розуміють та підтримують усі. Неможливо предметно говорити про мир тоді, коли наші міста й громади знаходяться під постійним вогнем. Індія готова докласти необхідних зусиль і передати відповідний сигнал Росії та іншим лідерам під час зустрічей на полях саміту. Дякую", - наголосив президент.

Крім того, сторони обговорили двосторонні відносини, підготовку до обміну візитами та проведення засідання Спільної міжурядової комісії.

"Є потенціал, який можемо реалізувати. Буду радий зустрітися з Премʼєр-міністром найближчим часом", - додав Зеленський.