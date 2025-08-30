Зеленский и Моди скоординировали позиции перед саммитом ШОС: Индия готова передать сигнал РФ и другим лидерам о прекращении огня

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, во время которого они скоординировали позиции перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

Зеленский проинформировал Моди о переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне с участием европейский лидеров.

"Это был продуктивный, важный разговор, общее видение партнеров о том, как достичь реального мира. Украина подтвердила, что готова к встрече с российским главой.



Прошло почти две недели, и за это время, когда Россия должна была готовиться к дипломатии, Москва не дала ни одного положительного сигнала - только нанесла циничные удары по гражданским объектам и убила десятки наших людей. Спасибо господину Премьер-министру за слова соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Также Зеленский отметил, что стороны скоординировали позиции перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества.

"Окончание этой войны должно начаться с безусловного прекращения огня, с необходимой тишины. Эту позицию понимают и поддерживают все. Невозможно предметно говорить о мире тогда, когда наши города и общины находятся под постоянным огнем. Индия готова приложить необходимые усилия и передать соответствующий сигнал России и другим лидерам во время встреч на полях саммита. Спасибо", - подчеркнул президент.

Кроме того, стороны обсудили двусторонние отношения, подготовку к обмену визитами и проведение заседания Совместной межправительственной комиссии.

"Есть потенциал, который можем реализовать. Буду рад встретиться с премьер-министром в ближайшее время", - добавил Зеленский.