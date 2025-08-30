РУС
Зеленский и Моди скоординировали позиции перед саммитом ШОС: Индия готова передать сигнал РФ и другим лидерам о прекращении огня

Зеленский поговорил с Моди

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, во время которого они скоординировали позиции перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

Зеленский проинформировал Моди о переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне с участием европейский лидеров.

"Это был продуктивный, важный разговор, общее видение партнеров о том, как достичь реального мира. Украина подтвердила, что готова к встрече с российским главой.

Прошло почти две недели, и за это время, когда Россия должна была готовиться к дипломатии, Москва не дала ни одного положительного сигнала - только нанесла циничные удары по гражданским объектам и убила десятки наших людей. Спасибо господину Премьер-министру за слова соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Также читайте: Премьер Индии Моди поддержал необходимость прекращения огня, рассчитываем, что это будет звучать на встречах в Китае, - Зеленский

Также Зеленский отметил, что стороны скоординировали позиции перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества.

"Окончание этой войны должно начаться с безусловного прекращения огня, с необходимой тишины. Эту позицию понимают и поддерживают все. Невозможно предметно говорить о мире тогда, когда наши города и общины находятся под постоянным огнем. Индия готова приложить необходимые усилия и передать соответствующий сигнал России и другим лидерам во время встреч на полях саммита. Спасибо", - подчеркнул президент.

Кроме того, стороны обсудили двусторонние отношения, подготовку к обмену визитами и проведение заседания Совместной межправительственной комиссии.

Также читайте: На фоне напряженности с США: Моди впервые за 7 лет посетит Китай, - Reuters

"Есть потенциал, который можем реализовать. Буду рад встретиться с премьер-министром в ближайшее время", - добавил Зеленский.

+3
Індію мутузять за те шо вона у ***** нафту купує.
30.08.2025 19:52 Ответить
+1
сигнал Хвуйлу-
******* його трубою проміж
поросячих глаз
30.08.2025 19:45 Ответить
+1
хто тобі сказав, що америку примушують мутузити індію? трумп це робить по своїй волі. Україні треба більше прибічників.
30.08.2025 19:54 Ответить
сигнал Хвуйлу-
******* його трубою проміж
поросячих глаз
30.08.2025 19:45 Ответить
Это нечестно. Америку заставляют мутузить Индию себе во вред, а сами страстно координируются.
30.08.2025 19:47 Ответить
Індію мутузять за те шо вона у ***** нафту купує.
30.08.2025 19:52 Ответить
хто тобі сказав, що америку примушують мутузити індію? трумп це робить по своїй волі. Україні треба більше прибічників.
30.08.2025 19:54 Ответить
Муді - вуді фінансував хкуйла. але ЗЕ. толерантно мовчав ..ні муді ні іранських ні краснодупих китайосів ніде не згадував..Ну справжній президент
30.08.2025 20:00 Ответить
З трудом віриться, що цей Нарендра щось там зрозумів, індуси діють у своїх інтересах, до речі з вузькоокими, так також не все так просто.
30.08.2025 20:02 Ответить
Можна поржати?
30.08.2025 20:07 Ответить
Сигналізують з Індії, отому ******, упродовж 11 років!!!
Можливо, у них сигналізатор обвислий??? Щетельней треба!
30.08.2025 20:10 Ответить
То були плани миру, потім 100500 безпекових угод, потім кластерні адженди, зара лідур вивчив нове слово "скоординувалипозиції". Буде пару місяців повторювати як папуга
30.08.2025 20:11 Ответить
Їбанути усiх країн єднаються...
30.08.2025 20:21 Ответить
Це Оман-2 чи 22? Клоун вже забембав своїми фотками і обіцянками, які нічого не варті. Краще б він в перший день мівіною вдавився, хоч я і не вірю, що воно мівіну тоді жерло...
30.08.2025 20:31 Ответить
Та хто ще звертає увагу на кукурікання обкуреного ішака. Моді, як і всі інші далеко мають ішака в одному місці. Дешевий піар від простроченого, аби нагадати про себе.
30.08.2025 21:12 Ответить
 
 