Новости Визит Моди в Китай
Премьер Индии Моди поддержал необходимость прекращения огня, рассчитываем, что это будет звучать на встречах в Китае, - Зеленский

Зеленский поговорил с Моди

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который поддержал необходимость прекращения огня в Украине.

Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Только что я говорил с Премьер-министром Индии Моди именно о том, что сейчас происходит. Россия продолжает войну, продолжает убийства. Важно, что Премьер-министр Индии поддержал, что прекращение огня нужно и тогда это будет четкий сигнал, что Россия готова к дипломатии. Рассчитываем, что это будет звучать на встречах в Китае", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фоне напряженности с США: Моди впервые за 7 лет посетит Китай, - Reuters

Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин только "морочит голову лидерам и втягивает их себе в сообщники".

"Отвергает угрозу санкций, откладывает таким образом. Больше ничего его не интересует. Важно, чтобы мы вместе дожали Россию до прекращения войны", - добавил он.

Также читайте: Путь к миру в Украине частично пролегает через Индию, - советник Трампа Наварро

Топ комментарии
+6
моді на підсосі у нафти
30.08.2025 17:52 Ответить
+4
Індкістьсько-будійська скотиняка з помийки з вивискою "Індія" яка допомогає рксне вбивати українців.
30.08.2025 17:54 Ответить
+3
Бо 50%-ні тарифи на ексопорт індійської продукції у США, припікають Моді
30.08.2025 17:52 Ответить
Бо 50%-ні тарифи на ексопорт індійської продукції у США, припікають Моді
30.08.2025 17:52 Ответить
моді на підсосі у нафти
30.08.2025 17:52 Ответить
моді на отсосі у *****
30.08.2025 17:59 Ответить
Не моді, в муууді!
30.08.2025 18:00 Ответить
Індкістьсько-будійська скотиняка з помийки з вивискою "Індія" яка допомогає рксне вбивати українців.
30.08.2025 17:54 Ответить
Сі, муді і зе каталися на чортовому колесі
Сі сміявся, зе ригав , а муді своє обличчя обтирав.
В припаскудне пу сміявся і гнав пургу,
Трампуша тихо мастурбував на цю муйню.
Мораль у цьому всім ясна, коли не хочеш миру
То голосуй за зебаня!
30.08.2025 17:58 Ответить
Моді підтримав? Мощьньйо. Мало того, в Китаі можливо тоже буде підтримувати, або вже міцно тримати.🤣
30.08.2025 18:01 Ответить
А нафіга лідор перемовини з союзниками рашки проводить?Вже з всіма в єс розісрався?
30.08.2025 18:19 Ответить
скіздєл..
або як кажуть по-*********-
стрампєл
30.08.2025 18:21 Ответить
На словах всі підтримують мир - діями Індія накачує ********* грошима.
30.08.2025 18:37 Ответить
Сказав спонсор террористів
30.08.2025 18:43 Ответить
 
 