Премьер Индии Моди поддержал необходимость прекращения огня, рассчитываем, что это будет звучать на встречах в Китае, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который поддержал необходимость прекращения огня в Украине.

Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Только что я говорил с Премьер-министром Индии Моди именно о том, что сейчас происходит. Россия продолжает войну, продолжает убийства. Важно, что Премьер-министр Индии поддержал, что прекращение огня нужно и тогда это будет четкий сигнал, что Россия готова к дипломатии. Рассчитываем, что это будет звучать на встречах в Китае", - отметил президент.

Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин только "морочит голову лидерам и втягивает их себе в сообщники".

"Отвергает угрозу санкций, откладывает таким образом. Больше ничего его не интересует. Важно, чтобы мы вместе дожали Россию до прекращения войны", - добавил он.

