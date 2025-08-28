Путь к миру в Украине частично пролегает через Индию, - советник Трампа Наварро

Советник Дональда Трампа по торговле Питер Наварро усилил давление на Индию, чтобы она прекратила закупки российской нефти.

Он выступил сразу после того, как администрация президента США ввела 50% пошлины на товары из Индии. Наварро повторил, что премьер-министр Нарендра Моди финансирует "военную машину" России.

"Я имею в виду войну Моди, потому что путь к миру частично пролегает через Нью-Дели", - сказал он.

По словам Наварро, покупая российскую нефть "со скидкой", Индия помогает РФ и вредит США, которые одновременно вынуждены финансировать Украину.

"Все в Америке проигрывают из-за того, что делает Индия. Потребители, бизнес, работники проигрывают, потому что высокие тарифы Индии стоят нам рабочих мест, заводов, доходов и высоких заработных плат. А потом проигрывают налогоплательщики, потому что нам приходится финансировать войну Моди", - подчеркнул он.

Он назвал индийцев "высокомерными в этом вопросе"

"Они говорят: "О, у нас нет более высоких тарифов. О, это наше суверенное право. Мы можем покупать нефть у кого угодно". Индия, ты же самая большая демократия в мире, ладно? Веди себя соответственно", - подытожил Наварро.

Пошлины США против Индии за покупку нефти РФ

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявлял, что Индия фактически финансирует войну России против Украины, поскольку покупает нефть у Москвы.

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии в ответ на продолжение ею закупок российской нефти.

Впоследствии в МИД Индии прокомментировали решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 25-процентные пошлины, назвав такие действия "несправедливыми и неразумными".

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии. Такая ставка пошлин будет применяться к товарам, которые попадут на американский рынок, начиная с 12:01 утра через 21 день после даты обнародования указа.

