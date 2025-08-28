РУС
926 14

Путь к миру в Украине частично пролегает через Индию, - советник Трампа Наварро

Тарифы США против Индии. Что говорят у Трампа?

Советник Дональда Трампа по торговле Питер Наварро усилил давление на Индию, чтобы она прекратила закупки российской нефти.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Он выступил сразу после того, как администрация президента США ввела 50% пошлины на товары из Индии. Наварро повторил, что премьер-министр Нарендра Моди финансирует "военную машину" России.

"Я имею в виду войну Моди, потому что путь к миру частично пролегает через Нью-Дели", - сказал он.

По словам Наварро, покупая российскую нефть "со скидкой", Индия помогает РФ и вредит США, которые одновременно вынуждены финансировать Украину.

Читайте также: Европа должна усилить экономическое давление на Россию для прекращения войны в Украине, - Бессент

"Все в Америке проигрывают из-за того, что делает Индия. Потребители, бизнес, работники проигрывают, потому что высокие тарифы Индии стоят нам рабочих мест, заводов, доходов и высоких заработных плат. А потом проигрывают налогоплательщики, потому что нам приходится финансировать войну Моди", - подчеркнул он.

Он назвал индийцев "высокомерными в этом вопросе"

"Они говорят: "О, у нас нет более высоких тарифов. О, это наше суверенное право. Мы можем покупать нефть у кого угодно". Индия, ты же самая большая демократия в мире, ладно? Веди себя соответственно", - подытожил Наварро.

Читайте: Прибыль Индии от российской нефти исчезла из-за новых пошлин Трампа, - Reuters

Пошлины США против Индии за покупку нефти РФ

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявлял, что Индия фактически финансирует войну России против Украины, поскольку покупает нефть у Москвы.

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии в ответ на продолжение ею закупок российской нефти.

Впоследствии в МИД Индии прокомментировали решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 25-процентные пошлины, назвав такие действия "несправедливыми и неразумными".

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии. Такая ставка пошлин будет применяться к товарам, которые попадут на американский рынок, начиная с 12:01 утра через 21 день после даты обнародования указа.

27 августа были введены 50% пошлины на импорт индийских товаров, чтобы наказать Нью-Дели за продолжение закупок российской нефти

Также читайте: Крупнейшая в мире бриллиантовая биржа в Индии простаивает из-за высоких пошлин Трампа

Якщо свого розуму немає, то Індія і Китай, його не добавлять!!
Прутень, подарував Трампу цілу картинку, а шестиразовий Трамп, пам'ятає, як і від кого, йому приходили гроші, щоб він не став злиднем-банкротом!
нема слів. Мерікоси геть з глузду з'їхали. трамбон і його зграя дебілів женуть відверту пургу, а вони її хавають. Як мало знадобилося часу щоби перетворити США на рф 2.0
"Індія допомагає РФ та шкодить США, які водночас, змушені фінансувати Україну" - прокинься, Пітер Наварро, твій хазяїн вже вихваляється тим, що твоя країна більше не допомагатиме Україні, все оплачуватиме Європа.
Коственно вынуждена помогать. Но они над этим работают.
Рядились под гегемона, а оказалось барыги
Я б сказав- дуже, частково...
Схоже Трампу наказав це зробити Пуйло, а йому Китай. Трамп робе вигляд що щось робе, Пу уникає справжніх санкцій, а Китай трохи прижима свого суперника - Індію.
Шлях до миру лежить через смерть ***** !
підараси видумують всяку ***** вже 12 років кровопролиття
ось Ви зовсім не дипломат...
вчиться у Наварро - він навіть не в Гондурас всіх послав, а дипломатично частково все замінив на Індію
Не надо было наступать на это дерьмо. Эти страны третьего мира всегда все делают назло Западу.
Це той випадок коли ідіот сказав хоч щось розумне .
+++
По словам Наварро, покупая российскую нефть "со скидкой", Индия помогает РФ и вредит США, которые одновременно вынуждены финансировать Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3570972

Да за такое всех индусов поубивать надо.
Хехемона в убытки вводят
Я так розумію шо буддизм та індуізм навчають веруючих товарищювати з різними покідьками від Аліда Гитлера до Путлера ***** і допомогати їм у масовому вбивстві людей.
Солі на хвіст Штати насиплять Індії та Китаю.
