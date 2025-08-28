Шлях до миру в Україні частково пролягає через Індію, - радник Трампа Наварро

Радник Дональда Трампа з торгівлі Пітер Наварро посилив тиск на Індію, щоб вона припинила закупівлі російської нафти.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Він виступив одразу після того, як адміністрація президента США запровадила 50% мита на товари з Індії. Наварро повторив, що прем'єр-міністр Нарендра Моді фінансує "військову машину" Росії.

"Я маю на увазі війну Моді, бо шлях до миру частково пролягає через Нью-Делі", - сказав він.

За словами Наварро, купуючи російську нафту "зі знижкою", Індія допомагає РФ та шкодить США, які водночас, змушені фінансувати Україну.

"Усі в Америці програють через те, що робить Індія. Споживачі, бізнес, працівники програють, тому що високі тарифи Індії коштують нам робочих місць, заводів, доходів і вищих заробітних плат. А потім програють платники податків, тому що нам доводиться фінансувати війну Моді", - наголосив він.

Він назвав індійців "зарозумілими у цьому питанні"

"Вони кажуть: "О, у нас немає вищих тарифів. О, це наше суверенне право. Ми можемо купувати нафту в кого завгодно". Індіє, ти ж найбільша демократія у світі, гаразд? Поводься відповідно", - підсумував Наварро.

Мита США проти Індії за купівлю нафти РФ

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявляв, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, оскільки купляє нафту у Москви.

У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.

Згодом у МЗС Індії прокоментувала рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 25-відсоткові мита, назвавши такі дії "несправедливими та нерозумними".

6 серпня Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт із Індії. Таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на американський ринок, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.

27 серпня було запроваджено 50% мита на імпорт індійських товарів, щоб покарати Нью-Делі за продовження закупівель російської нафти

