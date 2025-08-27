Трамп запровадив 50% мита на товари з Індії

Президент США Дональд Трамп запровадив 50% мита на імпорт індійських товарів, щоб покарати Нью-Делі за продовження закупівель російської нафти.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Нові тарифи почали діяти в ніч на середу, подвоївши 25% збори.

Мита торкнуться понад 55% товарів, що постачаються до США. Зазначається, що найбільш постраждають галузі, що забезпечують масову зайнятість, зокрема текстиль та ювелірні вироби.

Водночас фармацевтику та електроніку, зокрема великі інвестиції Apple в Індії, наразі звільнено від обмежень.

Bloomberg пише, що рішення Трампа різко погіршує відносини між США та Індією, які протягом останніх років розвивали партнерство у противагу Пекіну.

Директор Farida Shoes Pvt. Ltd., що понад 60% продукції постачає до США, зазначив, що це матиме дуже великий вплив на індійських експортерів, оскільки 50% тарифи не підходять для клієнтів.

Citigroup Inc. оцінює, що сукупний 50% тариф створює ризик зниження річного зростання валового внутрішнього продукту Індії на 0,6-0,8 процентного пункту.

"Економічний вплив може бути пом'якшений тим фактом, що економіка Індії значною мірою залежить від внутрішнього попиту, а не від експорту. Приватне споживання становить близько 60% ВВП Індії, і хоча США є найбільшим експортним ринком Індії з поставками на суму 87,4 мільярда доларів у 2024 році, це все ще становить лише 2% від загального ВВП Індії", - пише видання.

Мита США проти Індії за купівлю нафти РФ

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявляв, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, оскільки купляє нафту у Москви.

У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.

Згодом у МЗС Індії прокоментувала рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 25-відсоткові мита, назвавши такі дії "несправедливими та нерозумними".

6 серпня Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт із Індії. Таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на американський ринок, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.

