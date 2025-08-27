Трамп запровадив 50% мита на товари з Індії
Президент США Дональд Трамп запровадив 50% мита на імпорт індійських товарів, щоб покарати Нью-Делі за продовження закупівель російської нафти.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Нові тарифи почали діяти в ніч на середу, подвоївши 25% збори.
Мита торкнуться понад 55% товарів, що постачаються до США. Зазначається, що найбільш постраждають галузі, що забезпечують масову зайнятість, зокрема текстиль та ювелірні вироби.
Водночас фармацевтику та електроніку, зокрема великі інвестиції Apple в Індії, наразі звільнено від обмежень.
Bloomberg пише, що рішення Трампа різко погіршує відносини між США та Індією, які протягом останніх років розвивали партнерство у противагу Пекіну.
Директор Farida Shoes Pvt. Ltd., що понад 60% продукції постачає до США, зазначив, що це матиме дуже великий вплив на індійських експортерів, оскільки 50% тарифи не підходять для клієнтів.
Citigroup Inc. оцінює, що сукупний 50% тариф створює ризик зниження річного зростання валового внутрішнього продукту Індії на 0,6-0,8 процентного пункту.
"Економічний вплив може бути пом'якшений тим фактом, що економіка Індії значною мірою залежить від внутрішнього попиту, а не від експорту. Приватне споживання становить близько 60% ВВП Індії, і хоча США є найбільшим експортним ринком Індії з поставками на суму 87,4 мільярда доларів у 2024 році, це все ще становить лише 2% від загального ВВП Індії", - пише видання.
Мита США проти Індії за купівлю нафти РФ
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.
Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявляв, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, оскільки купляє нафту у Москви.
У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.
Згодом у МЗС Індії прокоментувала рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 25-відсоткові мита, назвавши такі дії "несправедливими та нерозумними".
6 серпня Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт із Індії. Таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на американський ринок, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.
Та і результат дій трампа - як на долоні. індія ніхера не збирається скорочувати в закупівлях нафти з параші.
Але, скоріше - це не трамп розбив шахедні заводи в Ірані, а ЦАХАЛ...
- а для кого зараз заряджено 5 тушок, літає іл і підвозить балістику до воронежа ?
- якщо Київ трохи перепочив, то десятки областей щодня продовжують приймати балістику, крилаті ракети і шахеди . Сумщина взагалі нон-стоп.
Новини читайте, а не судіть про війну тільки по ситуації в Києві (яка може змінитись навіть сьогодні)
РФ атаковала Украину 95 "Шахедами": силы ПВО обезвредили 74 цели. Источник: https://censor.net/ru/n3570729
- Не Угорщина, бо там дружбан Орбан
- Не Пар чи Бразилія чи інші, бо Трамп не памʼятає шо такі країни взагалі існують.
прямо, но не в тусторону
это смешно, у китая эта сумма на порядок выше, а то и на два, и нефти китай закупает не меньше индии
По галузях з найбільшою зайнятістю.
Нехай циганва поголодає !
