Трамп запровадив 50% мита на товари з Індії

Трамп запровадив мита на товари з Індії Що відомо

Президент США Дональд Трамп запровадив 50% мита на імпорт індійських товарів, щоб покарати Нью-Делі за продовження закупівель російської нафти.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Нові тарифи почали діяти в ніч на середу, подвоївши 25% збори.

Мита торкнуться понад 55% товарів, що постачаються до США. Зазначається, що найбільш постраждають галузі, що забезпечують масову зайнятість, зокрема текстиль та ювелірні вироби.

Водночас фармацевтику та електроніку, зокрема великі інвестиції Apple в Індії, наразі звільнено від обмежень.

Bloomberg пише, що рішення Трампа різко погіршує відносини між США та Індією, які протягом останніх років розвивали партнерство у противагу Пекіну. 

Директор Farida Shoes Pvt. Ltd., що понад 60% продукції постачає до США, зазначив, що це матиме дуже великий вплив на індійських експортерів, оскільки 50% тарифи не підходять для клієнтів.

Citigroup Inc. оцінює, що сукупний 50% тариф створює ризик зниження річного зростання валового внутрішнього продукту Індії на 0,6-0,8 процентного пункту.

"Економічний вплив може бути пом'якшений тим фактом, що економіка Індії значною мірою залежить від внутрішнього попиту, а не від експорту. Приватне споживання становить близько 60% ВВП Індії, і хоча США є найбільшим експортним ринком Індії з поставками на суму 87,4 мільярда доларів у 2024 році, це все ще становить лише 2% від загального ВВП Індії", - пише видання.

Мита США проти Індії за купівлю нафти РФ

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявляв, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, оскільки купляє нафту у Москви.

У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.

Згодом у МЗС Індії прокоментувала рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 25-відсоткові мита, назвавши такі дії "несправедливими та нерозумними".

6 серпня Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт із Індії. Таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на американський ринок, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.

Україна трампу нахер не здалась, це лише прикриття. трамп в принципі хоче доїти індію.

Та і результат дій трампа - як на долоні. індія ніхера не збирається скорочувати в закупівлях нафти з параші.
27.08.2025 10:05 Відповісти
Наш слоняра!
27.08.2025 09:58 Відповісти
ХАй українці не радуються - це не через РФ, це він вирішує свої проблеми просто прикривається україною як приводом
27.08.2025 09:58 Відповісти
💪💪💪
27.08.2025 10:00 Відповісти
Як мінімум це урок для інших: трамп не шуткує. Для Індії не не критично, а якась умовна Індонезія ще подумає: а нам воно чи потрібне?
27.08.2025 10:12 Відповісти
Завжди кажу, що людина дуже швидко звикає до хорошого. Відсутність масованих ракетно-дроновіх атак це заслуга Дональда Трампа. Я вже починаю забувать як дирчить шахед, між іншим
27.08.2025 10:13 Відповісти
я щось пропуустив - це трамп дав якійсь ракети, які бомбанули єлабугу? Нє?
27.08.2025 10:22 Відповісти
Не знаю, але резульатат на ліцо, чи ви не помітили?
27.08.2025 10:30 Відповісти
Трамп бамбанув Іран
27.08.2025 10:38 Відповісти
і це також допомогло.
Але, скоріше - це не трамп розбив шахедні заводи в Ірані, а ЦАХАЛ...
27.08.2025 11:04 Відповісти
соромлюсь спитати:

- а для кого зараз заряджено 5 тушок, літає іл і підвозить балістику до воронежа ?

- якщо Київ трохи перепочив, то десятки областей щодня продовжують приймати балістику, крилаті ракети і шахеди . Сумщина взагалі нон-стоп.

Новини читайте, а не судіть про війну тільки по ситуації в Києві (яка може змінитись навіть сьогодні)
27.08.2025 10:31 Відповісти
Хіба я писав щось про прифронтові області? Логічно, що там нічого не змінилось в плані застосування ворогом своїх сил та засобів. Але все що не прифронтове там майже спокійно, за виключенням мабуть що Полтавщини
27.08.2025 10:35 Відповісти
пока мутиться договорнячок никто атаковать столицу не будет и сильно крупно бить по крупным городам тоже ,может так для виду 10 шахедов запустят на тот же днепр или одессу не более,ну а прифронтовые они всегда прифронтовые, приграничным территориям аля сумская харьковская в любой войне пеезда,потому что это приграничье тут всегда будет прилетать
27.08.2025 11:02 Відповісти
А це не масована дронова атака сьогодні вночі?
РФ атаковала Украину 95 "Шахедами": силы ПВО обезвредили 74 цели. Источник: https://censor.net/ru/n3570729
27.08.2025 11:14 Відповісти
Якщо порівнювати 550 повітряних цілей та 95, то ні
27.08.2025 11:17 Відповісти
Пі@уй, Індія - спонсор війни № 2.
27.08.2025 10:01 Відповісти
То вам шашечки чи їхати?
27.08.2025 10:04 Відповісти
якщо таксі йде в попутньому в потрібному мені напрямку - то можна і без шашечок.
27.08.2025 10:20 Відповісти
"лише 2% від загального ВВП Індії" Потужно, сміливо, рішуче. Вистава з клоунадою триває.
27.08.2025 10:01 Відповісти
а що Індія напала на Україну.? Чому не Кітай, Угорщину, ПАР. Бразілію? Нашов саму злочинну країну
27.08.2025 10:02 Відповісти
- Не Китай, бо вони у відповіть так влуплять, шо "світовий гєгємон" знову обсереться
- Не Угорщина, бо там дружбан Орбан
- Не Пар чи Бразилія чи інші, бо Трамп не памʼятає шо такі країни взагалі існують.
27.08.2025 10:07 Відповісти
албании еще можно, они там что-то с азербайджаном не поделии
27.08.2025 10:16 Відповісти
Албанія? ОМГ! Ми на порозі Албано-Азербайджанської війни?
27.08.2025 10:47 Відповісти
ты не знаешь что трамп мирил албанию и азербайджан?
27.08.2025 11:04 Відповісти
Добиваясь Нобелевской премии, Трамп завершил очередную войну, между Албанией и Азербайджаном, которой не было бы, если Трампон был президентом.
27.08.2025 11:11 Відповісти
👍
27.08.2025 11:15 Відповісти
А хитродупа Європа знову сидить в кущах. Найбільший покупець індійського палива із кацапської нафти.
27.08.2025 10:03 Відповісти
индия здесь сбоку припека, есть много кто еще покупает в раше нефть. трамп выполняет задание куйла и си - валит запад: "рішення Трампа різко погіршує відносини між США та Індією, які протягом останніх років розвивали партнерство у противагу Пекіну"
27.08.2025 10:12 Відповісти
Це зрозуміло. Європейці завжди поводилися як шакали. Трамп принаймні діє прямо.
27.08.2025 10:16 Відповісти
"Трамп принаймні діє прямо"

прямо, но не в тусторону
27.08.2025 10:18 Відповісти
у 18-му пакеті вже забанено індійське пальне шо походить з російської нафти. отаке.
27.08.2025 10:45 Відповісти
Apple - вмикай мозок )
27.08.2025 10:06 Відповісти
Поздно...
27.08.2025 10:54 Відповісти
"США є найбільшим експортним ринком Індії з поставками на суму 87,4 мільярда доларів"

это смешно, у китая эта сумма на порядок выше, а то и на два, и нефти китай закупает не меньше индии
27.08.2025 10:15 Відповісти
насправді не смішно. бо індія розглядалася як альтернатива для переносу виробництва із китаю. і цей процес навіть потроху розпочався. а тепер з такими митами це неможливо.
27.08.2025 10:50 Відповісти
Тепер, в Америці, слони подорожчають? Американці в шоці! )))
27.08.2025 10:27 Відповісти
Гарний удар, Донні !

По галузях з найбільшою зайнятістю.
Нехай циганва поголодає !

.
27.08.2025 10:38 Відповісти
Чому Тампон не постачає нафту в Словаччину і Вугорщину? Потрібно в нього запитати чому Орбан і Фіцо не купують нафту в сша? Орбан і Фіцо дурять і зневажають Тампона і вважають його слабким як Байдена? Потрібно запитати в Тампона
27.08.2025 10:53 Відповісти
 
 