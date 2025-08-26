УКР
2 187 46

Трамп про мирні перемовини України та РФ: "У мене є дуже серйозний план"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне посадити за стіл перемовин російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського для укладення мирної угоди.

Про це він сказав під час засідання уряду США, передає Цензор.НЕТ.

Трамп зазначив, що "для танго потрібні двоє... їх треба звести разом", коли його запитали про перспективи зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

"Я хочу, щоб ця угода була завершена. У мене є дуже серйозний план, якщо доведеться його застосувати, але моє головне бажання — покласти цьому край.  Думаю, в багатьох аспектах Путін готовий, але буває так, що він готовий, а Зеленський — ні.  Це виглядає приблизно так: "А хто сьогодні готовий сісти за стіл?" Мені потрібно звести обох одночасно, і я хочу, щоб усе це закінчилося.  Ми маємо економічні санкції — і я наголошую, що йдеться саме про економічний тиск, бо я не хочу довести до третьої світової війни... Думаю, у мене все вийде", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США більше не фінансують Україну, а заробляють на продажі зброї країнам НАТО, - Трамп

За його словами, він розглядає серйозні кроки на випадок, якщо темп врегулювання війни в Україні його не влаштує. Зокрема, він знову заявив, що може розпочати торгову війну проти РФ, якщо не буде ніякого прогресу.

"Зараз я ладнаю із Зеленським, але стосунки інші, бо ми тепер не платимо Україні. Ми платимо самі собі. НАТО купує все обладнання і повністю платить", - каже він.

Трамп також сказав, що "Зеленський теж не зовсім безгрішний" та додав:

"Це не відрізняється від найгірших воєн, які я коли-небудь бачив, і якщо я можу це зупинити – тому що я маю певну владу або певні стосунки – я мав дуже хороші стосунки з президентом Путіним, дуже, дуже хороші. Це знову позитивна річ".

Читайте також: Війна між РФ та Україною виявилася "великим конфліктом особистостей", - Трамп

Лідер США також дав коротку і різку відповідь на запитання про коментарі російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про те, що Росія не зацікавлена в довгостроковій мирній угоді з Україною через "нелегітимність Зеленського":

"Неважливо, що вони кажуть. Всі просто грають на публіку. Це все дурниці", - додав Трамп.

Автор: 

перемовини (3070) санкції (12594) Трамп Дональд (7001) війна в Україні (5863)
Топ коментарі
+10
є-банько
показати весь коментар
26.08.2025 22:42 Відповісти
+10
Та ти своє танго вже відтанцював на Алясці. І путін вів у танці.
показати весь коментар
26.08.2025 22:44 Відповісти
+6
Він про це не здогадується, на нашу біду. Як не хочуть знати правду про себе ті, хто торік за нього топив тут на форумі: 1 1 4c20e8b3, Aleera Frost, Alex Zverev 46d6768b, Anatoliy likhtser, Andrii 8ca0fba5, Andry Asmodeus, And_alos, annaera, astor-27, August Sd, Basil Cook, Bob East, Brandon Lamar, Breezg, Calvados, Bubble Zoner, der MaiStier, Djohn Vendetta, Djavelina Victoria, Dmitriy Dzhilay, DoomPWNZ, Dr. Andris Avots, Greg Point, Flying Eagle, fresh guacamole, Jjjj, Jolly Roger 0a3736d9, Jack Bo, Konstantin Maxatov, Kravchenko Igor, Markus #531371, Max Simple, Mod Dom, Myroslav Hrabovsky 9c770479, Ne On b16724a5, Nestor Nen, Noname, oleh biluy, Oleksiy Burkovskyy f4da03d1, Olga Strong, Olish O, Pavlo Bubenko, PREDATOR PREDATOR, Randall Flag da70119e, ro mb 7302609e, Second First, sky hawkA4, Smith Wesson, Svetlana Bylgakova, tanya brus, Tanya ff9faa61, The Fifth Third, V 2af7597c, Valery Koulga, Victarion Greyjoy, Victor Bilousenko, Victor Elkun d8d06a32, Viktor Mozhaiev, VinsenTuaVega, https://censor.net.ua/user/179977 vit603, vit iwit, Volodymyr Pinchuk 98f07805, Wrgg, Yakov Nemo, YukonUA ., Yuriy Kundin 685c06ac, Zom Jl, Александр Мовчан 521c9775, Александр Р 5690b569, амфаш, Андрей Максименко 90b2b0ad, Антон Антонов 91a68123, Бандерівець, Володимир Краснобокий 59efa79a, Владимир Ивлев 3934a215, Дефіцит Потужності, Дмитрий Selftravel, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Життя Буде Папізже, Комік Прикольний, Марта Шепель fda0629b, Михайло Коротков, Олег Попович, Олександр Гуменюк 62b65d4d, Петро Авраменко 74094edc, Підлога Маккартні, Ри Лайли, Светлана Круп, Стас 9b2ad865, Татьяна da1a7c70, Тренболон, ЭндиСтар, Юрій 82781515
показати весь коментар
26.08.2025 22:51 Відповісти
Добре, що в мене 6 акків в перманенті))))
показати весь коментар
26.08.2025 23:02 Відповісти
Трамп про план: "У мене є дуже серйозний забористий план. Виносить мозок з п'яти затяжок".
показати весь коментар
26.08.2025 23:59 Відповісти
Ну нічого собі, оце так списочок. Я тільки підлогу та грабовського згадав
показати весь коментар
26.08.2025 23:11 Відповісти
Байден винен у всьому! Так знайомо. У нас у ЗЕбаната Порошенко завжди винен
показати весь коментар
26.08.2025 22:53 Відповісти
А воно й видно що план нормальний,як накуриться свого плану,то таке несе,що купи не тримається!!!
показати весь коментар
26.08.2025 23:43 Відповісти
Та ти своє танго вже відтанцював на Алясці. І путін вів у танці.
показати весь коментар
26.08.2025 22:44 Відповісти
придурок
показати весь коментар
26.08.2025 22:46 Відповісти
І кто же дєдушку танцуєт?
показати весь коментар
26.08.2025 22:47 Відповісти
Так ти вже з ****** потанцював чи ще мало? Можете ще й потрахатись, дебіл кончений
показати весь коментар
26.08.2025 22:48 Відповісти
"Для танго потрібні двоє" - пукін і Трамп.
показати весь коментар
26.08.2025 22:49 Відповісти
О! А який з ***** танцор? він же ледво ходить, ледь руки піднімає і яйця мішають.🤣
показати весь коментар
26.08.2025 22:49 Відповісти
карты, танго - что дальше ?
показати весь коментар
26.08.2025 22:51 Відповісти
Два ствола, по класиці.
показати весь коментар
26.08.2025 22:56 Відповісти
Та в них - або діатез, або енурез...
показати весь коментар
26.08.2025 23:05 Відповісти
Моторошно навіть уявити, що чекає на росію через два тижні.
показати весь коментар
26.08.2025 22:52 Відповісти
Абсолютно нічого. Трамп стоїть на стороні ***** і допомагає йому виграти війну з Україною.
показати весь коментар
26.08.2025 23:16 Відповісти
так, для танго потрібні двоє : скрипаль та гитарист

але там де трамп бачить танго - українці бачуть бої без правил
показати весь коментар
26.08.2025 22:53 Відповісти
танго? з пуйлом?... у вашому випадку краще ********* озеро...
показати весь коментар
26.08.2025 22:57 Відповісти
Трампон запропонував станцювати спільні танці - українцям і москалям, євреям і німцям, євреям і арабам - жертвам воєн і вбивцям.
показати весь коментар
26.08.2025 22:59 Відповісти
а для політичного банкрутства сполучених штатів потрібен один рудий телепень
показати весь коментар
26.08.2025 23:00 Відповісти
його вибрали американці.
Ну ми вибирали вже януковича.
чому амереканцям не можна.
показати весь коментар
26.08.2025 23:01 Відповісти
"для танго потрібні двоє.."
А для закінчення війни потрібен один. Труп тупіна.
показати весь коментар
26.08.2025 23:02 Відповісти
Він ********, Трамп ваш. Шоб ви розуміли...
показати весь коментар
26.08.2025 23:02 Відповісти
Перший раз чую, щоб танго танцювали два поци🤪
показати весь коментар
26.08.2025 23:04 Відповісти
а "Голуба устриця"?...
показати весь коментар
26.08.2025 23:45 Відповісти
Кретин прямо зразковий!
Ну як воно дожило до таких років?
показати весь коментар
26.08.2025 23:08 Відповісти
Господи , яке воно убоге....
показати весь коментар
26.08.2025 23:09 Відповісти
"Трамп про мирні перемовини України та РФ: "Для танго потрібні двоє"

"В усьому світі вираз "танцювати танго" є синонімом до слова зваблення. " https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE Джерело.
Це те чим рудий чуб займається у даний час з плешивим ******.
показати весь коментар
26.08.2025 23:13 Відповісти
Там, виявляється, було трішки в іншому контексті. Там насправді Трамп коментував заяви касапського голови МЗС С.Меріна (кантаряна) про нібито неможливість ***** підписувати мирну угоду з Зеленським... Власне саме на такі зауваження він заявив:
"Неважливо, що вони кажуть. Усі позують. Це все нісенітниця, гаразд? Усі позують".
А от нами перекладене слово "нісенітниця" ним було сказане в контексті "фігня". Або в контексті касапського мату "ху*ня"
показати весь коментар
26.08.2025 23:18 Відповісти
"bullshit" було сказано.

Це, а також слова "...waiting to kiss my ass" -- це улюблені лінґвістичні конструкції рудого недоумка.

"Іржавий пояс" тащиться. Прєзік -- свій в дошку.
показати весь коментар
27.08.2025 00:09 Відповісти
"Зеленський теж не зовсім безгрішний", мабуть це ще м"яко сказано, але це падло мало на увазі Україну, а не зелене опудало...
показати весь коментар
26.08.2025 23:18 Відповісти
Вічно виляє своїм смердючим задом. Онастогид усьому світови.
показати весь коментар
26.08.2025 23:19 Відповісти
А для похоронного маршу потрібен один. Труп х**ла
показати весь коментар
26.08.2025 23:26 Відповісти
А для труни достатньо одного путіна
показати весь коментар
26.08.2025 23:29 Відповісти
Так і для боксу одного не достатньо. До речі, щось дід разом із прийомом таблеток забув розказати про «війну, яка б ніколи не сталася».
показати весь коментар
26.08.2025 23:34 Відповісти
А для Світової війни нема жодних обмежень.
показати весь коментар
26.08.2025 23:37 Відповісти
Путін готовий про це має сказати кілер
показати весь коментар
26.08.2025 23:41 Відповісти
Українці ніколи не будуть підтанцьовувати. У Нас є бойовий танець ГОПАК.
показати весь коментар
26.08.2025 23:44 Відповісти
Амеріканьці ізбрали собі в презіденти стендап-коміка.
показати весь коментар
27.08.2025 00:01 Відповісти
Зови Зеленского. Споётесь
показати весь коментар
27.08.2025 00:02 Відповісти
Там же Трамп заявив, що "Зеленський не зовсім безгрішний. бо збирається перемогти ворога, який у 15 разів більший", виловив https://t.me/smolii_ukraine/116813 Андрій Смолій

.
показати весь коментар
27.08.2025 00:05 Відповісти
Самодур.
показати весь коментар
27.08.2025 00:10 Відповісти
Трампон сказав, що у нього є ''План''.
Раніше Зеленський постійно казав, що у нього є ''План''.
В москальського ***** теж все йде по ''Плану''.
Владу у світі захопили наркомани.
показати весь коментар
27.08.2025 00:12 Відповісти
 
 