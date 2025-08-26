Трамп про мирні перемовини України та РФ: "У мене є дуже серйозний план"

Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне посадити за стіл перемовин російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського для укладення мирної угоди.

Про це він сказав під час засідання уряду США, передає Цензор.НЕТ.

Трамп зазначив, що "для танго потрібні двоє... їх треба звести разом", коли його запитали про перспективи зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

"Я хочу, щоб ця угода була завершена. У мене є дуже серйозний план, якщо доведеться його застосувати, але моє головне бажання — покласти цьому край. Думаю, в багатьох аспектах Путін готовий, але буває так, що він готовий, а Зеленський — ні. Це виглядає приблизно так: "А хто сьогодні готовий сісти за стіл?" Мені потрібно звести обох одночасно, і я хочу, щоб усе це закінчилося. Ми маємо економічні санкції — і я наголошую, що йдеться саме про економічний тиск, бо я не хочу довести до третьої світової війни... Думаю, у мене все вийде", - заявив він.

За його словами, він розглядає серйозні кроки на випадок, якщо темп врегулювання війни в Україні його не влаштує. Зокрема, він знову заявив, що може розпочати торгову війну проти РФ, якщо не буде ніякого прогресу.

"Зараз я ладнаю із Зеленським, але стосунки інші, бо ми тепер не платимо Україні. Ми платимо самі собі. НАТО купує все обладнання і повністю платить", - каже він.

Трамп також сказав, що "Зеленський теж не зовсім безгрішний" та додав:

"Це не відрізняється від найгірших воєн, які я коли-небудь бачив, і якщо я можу це зупинити – тому що я маю певну владу або певні стосунки – я мав дуже хороші стосунки з президентом Путіним, дуже, дуже хороші. Це знову позитивна річ".

Лідер США також дав коротку і різку відповідь на запитання про коментарі російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про те, що Росія не зацікавлена в довгостроковій мирній угоді з Україною через "нелегітимність Зеленського":

"Неважливо, що вони кажуть. Всі просто грають на публіку. Це все дурниці", - додав Трамп.