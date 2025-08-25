Війна між РФ та Україною виявилася "великим конфліктом особистостей", - Трамп
Президент США Дональд Трамп розцінив війну Росії проти України як "великий конфлікт особистостей".
Про це він сказав на зустрічі з журналістами в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
Коментуючи свої мирні зусилля, Трамп заявив:
"Війна між Україною та Росією виявилася великим конфліктом особистостей. Ми збираємося зупинити й це. Зрештою зупинимо...".
На його думку, диктатор РФ Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, бо той "не подобається йому".
Трамп також розповів про роль США у майбутніх гарантіях безпеки для України.
За його словами, конкретика гарантій безпеки Україні поки не обговорювалася.
"Європа планує надати їм (Україні - ред.) значні гарантії безпеки. Ми братимемо участь у цьому процесі як резервна сила. Я не думаю, що у нас будуть серйозні проблеми, якщо ми досягнемо угоди... Але ми будемо підтримувати їх, бо я хочу перестати бачити, як людей вбивають", - додав президент США.
"Ну, ми більше не витрачаємо на Україну. Нас обдурював президент, який не тямив, що робить Я не звинувачую Україну. Якщо вони попросять 100 мільярдів, то отримають. Але ми вклали 350 мільярдів. Тепер ми заробляємо. Я не хочу наживатися на Україні. (Мінфін Бессент казав що продають зброю на 10% дорожче). Хочу кінця війни, щоб врятувати життя. Ми втрачали шалені гроші, а тепер продаємо зброю", - резюмував Трамп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там весь спіч - маніакальна шизофренія в загостреній формі....
Це реально хворий виродок. Ще й тупий.
***** на нас напав, ми захищаємося.
Да цей дід дійсно давно ********. Ще у пологовому будинку, коли його акушерка головою на підлогу вранила.
але може було й більше $100 млрд ?
чому б верховній раді не попросити опозицію сформувати комісію, яка перевірить все до шеляга?
в Європі так би й зробили
я вже не кажу про Ізраїль - там би ще й равіна покликали щоб нагадав про закони арифметики та моралі