Війна між РФ та Україною виявилася "великим конфліктом особистостей", - Трамп

Президент США Дональд Трамп розцінив війну Росії проти України як "великий конфлікт особистостей".

Про це він сказав на зустрічі з журналістами в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи свої мирні зусилля, Трамп заявив:

"Війна між Україною та Росією виявилася великим конфліктом особистостей. Ми збираємося зупинити й це. Зрештою зупинимо...".

На його думку, диктатор РФ Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, бо той "не подобається йому".

Трамп також розповів про роль США у майбутніх гарантіях безпеки для України.

За його словами, конкретика гарантій безпеки Україні поки не обговорювалася.

"Європа планує надати їм (Україні - ред.) значні гарантії безпеки. Ми братимемо участь у цьому процесі як резервна сила. Я не думаю, що у нас будуть серйозні проблеми, якщо ми досягнемо угоди... Але ми будемо підтримувати їх, бо я хочу перестати бачити, як людей вбивають", - додав президент США.

"Ну, ми більше не витрачаємо на Україну. Нас обдурював президент, який не тямив, що робить Я не звинувачую Україну. Якщо вони попросять 100 мільярдів, то отримають. Але ми вклали 350 мільярдів. Тепер ми заробляємо. Я не хочу наживатися на Україні. (Мінфін Бессент казав що продають зброю на 10% дорожче). Хочу кінця війни, щоб врятувати життя. Ми втрачали шалені гроші, а тепер продаємо зброю", - резюмував Трамп.

