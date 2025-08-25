УКР
Війна між РФ та Україною виявилася "великим конфліктом особистостей", - Трамп

Трамп назвав війну в Україні конфліктом особистостей

Президент США Дональд Трамп розцінив війну Росії проти України як "великий конфлікт особистостей".

Про це він сказав на зустрічі з журналістами в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи свої мирні зусилля, Трамп заявив:

"Війна між Україною та Росією виявилася великим конфліктом особистостей. Ми збираємося зупинити й це. Зрештою зупинимо...".

На його думку, диктатор РФ Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, бо той "не подобається йому".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп "дуже незадоволений" атакою Росії на американський завод у Мукачевому

Трамп також розповів про роль США у майбутніх гарантіях безпеки для України.

За його словами, конкретика гарантій безпеки Україні поки не обговорювалася.

"Європа планує надати їм (Україні - ред.) значні гарантії безпеки. Ми братимемо участь у цьому процесі як резервна сила. Я не думаю, що у нас будуть серйозні проблеми, якщо ми досягнемо угоди... Але ми будемо підтримувати їх, бо я хочу перестати бачити, як людей вбивають", - додав президент США.

"Ну, ми більше не витрачаємо на Україну. Нас обдурював президент, який не тямив, що робить Я не звинувачую Україну. Якщо вони попросять 100 мільярдів, то отримають. Але ми вклали 350 мільярдів. Тепер ми заробляємо. Я не хочу наживатися на Україні. (Мінфін Бессент казав що продають зброю на 10% дорожче). Хочу кінця війни, щоб врятувати життя. Ми втрачали шалені гроші, а тепер продаємо зброю", - резюмував Трамп.

Читайте також: У Трампа ще багато карт, щоб змусити Росію укласти мир з Україною, - посол США при НАТО Вітакер

Топ коментарі
+15
Що воно вічно меле, яких нахєр особистостей…
показати весь коментар
25.08.2025 19:23 Відповісти
+13
показати весь коментар
25.08.2025 19:25 Відповісти
+10
В якому місці він правий?
Там весь спіч - маніакальна шизофренія в загостреній формі....
показати весь коментар
25.08.2025 19:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Що воно вічно меле, яких нахєр особистостей…
показати весь коментар
25.08.2025 19:23 Відповісти
Для чого на Цензорі оприлюднювати всю ту пургу, яку несе Трамп. Це що, садомазохізм такий?
показати весь коментар
25.08.2025 20:25 Відповісти
Це інформаційна допомога фахівцям з психіатрії, дисертація повинна бути фаховою...
показати весь коментар
25.08.2025 20:31 Відповісти
Це війна Зеленского проти Пуйла, чи навпаки. Поздоровляю!
показати весь коментар
25.08.2025 19:23 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2025 19:24 Відповісти
Так це є правда де два Володимири цуплятся і грають хто з них найкрутійший найвпертійший та найпотужнійший. Але то все мілюзга в порівнянні з тим самим Володимиром Великим!
показати весь коментар
25.08.2025 19:24 Відповісти
В якому місці він правий?
Там весь спіч - маніакальна шизофренія в загостреній формі....
показати весь коментар
25.08.2025 19:30 Відповісти
А нічого що ***** нападав на Україну при Кучмі, згадайте конфлікт на о. Тузла. Потім при Януковощі, потім при Петьці. Чи ви як і Тампон шифером поїхали?
показати весь коментар
25.08.2025 20:06 Відповісти
Ото вже ідіотіна, клейма ніде ставити.
показати весь коментар
25.08.2025 19:24 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2025 19:25 Відповісти
..я не хочу наживатися, але тепер ми продаєм на 10% дорожче...

Це реально хворий виродок. Ще й тупий.
показати весь коментар
25.08.2025 19:27 Відповісти
Урівнювання жертви і нападника замість того щоб виконати свої погрози - це вже великий конфлікт імпотенції і старечого маразму в одній особистості.
показати весь коментар
25.08.2025 19:28 Відповісти
Дідо, ***** тобі що робив? Який конфлікт особистостей???
***** на нас напав, ми захищаємося.
показати весь коментар
25.08.2025 19:28 Відповісти
старик ударился в демагогию ..... 50, 10- 2 недели - Не ждите от него санкций
показати весь коментар
25.08.2025 19:28 Відповісти
Таки ідіоти як ти не лікуються, тільки усипляти.
показати весь коментар
25.08.2025 19:29 Відповісти
а чому тоді воюють і помирають люди, які ніякого відношення не мають до цих особистостей? Не дарма написано в Біблії, що цей світ божевільний.
показати весь коментар
25.08.2025 19:30 Відповісти
Це хто особистості? Zе-піськограй та Моль-Хуйло?
Да цей дід дійсно давно ********. Ще у пологовому будинку, коли його акушерка головою на підлогу вранила.
показати весь коментар
25.08.2025 19:31 Відповісти
Коли поряд союзники - США і ЄС - Україна є непереможною. Коли поряд із союзниками Україна - вони захищені. Шкода, що цього Європа не розуміла після Першої світової війни, окрвм німців, але у них загострилися внутрішні проблеми, і все пішло шкереберть. Сьогодні сподіваємося на стійкість нашої єдності.
показати весь коментар
25.08.2025 19:31 Відповісти
не, ну ясно що трамп перебільшує, там не було $300 млрд

але може було й більше $100 млрд ?

чому б верховній раді не попросити опозицію сформувати комісію, яка перевірить все до шеляга?

в Європі так би й зробили

я вже не кажу про Ізраїль - там би ще й равіна покликали щоб нагадав про закони арифметики та моралі
показати весь коментар
25.08.2025 19:32 Відповісти
Як цей імбецил дожив до своїх літ?
показати весь коментар
25.08.2025 19:44 Відповісти
Трампон, у ***** хвора ідея повернути совок. На цьому ґрунті та безмежній владі в нього взагалі дах знесло. Цю тварюку просто треба прикінчити і все його кодло.
показати весь коментар
25.08.2025 19:45 Відповісти
це головне чмо 🤠 США ,може хтів сказати ,шо азійцям вже 1000років особисто неподобається Київська Русь...та він не знав, як про це доступно пояснити , своє бачення ід* ота ...
показати весь коментар
25.08.2025 19:46 Відповісти
Це конфлікт цивілізацій, реваншистів-імперців-фашистів та просто нормальних людей.
показати весь коментар
25.08.2025 19:47 Відповісти
На міжнародному конкурсі довбойобов прогнозовано переміг Трамп.
показати весь коментар
25.08.2025 19:48 Відповісти
Ну ,він це так бачить)))Яке кончене(((
показати весь коментар
25.08.2025 19:53 Відповісти
Маячня.
показати весь коментар
25.08.2025 20:02 Відповісти
Не переживайте , це руде опудало щось ляпне завтра зовсім протилежне. І так буде продовжуватись поки не виберуть в американський парламент притомну більшість.
показати весь коментар
25.08.2025 20:14 Відповісти
Дивують мене ті американські журналісти що в нього запитують ,ну що цей тупий ,брехливий ,жлобоватий недоумок може розумного сказати ,навіщо ці інтерв'ю ні про що ?
показати весь коментар
25.08.2025 20:19 Відповісти
Кажеш "великий конфлікт особистостей", Це в тебе рудий поц, розлад особистості, яскраво виражена психопатія, з купою ускладнень, і щось чим далі в ліс доня, то тим більше дров, а найстрашніше те, що це, у твоєму варіанті, не лікується.
показати весь коментар
25.08.2025 20:20 Відповісти
Боже, яке воно кончене? Чому студента за таку маячню вигонять з універу, а президентом бути таким тупим можна???
показати весь коментар
25.08.2025 20:20 Відповісти
А якби ти нормально давав зброю, цей "конфлікт особистостей" вже було б вичерпано!
показати весь коментар
25.08.2025 20:25 Відповісти
Між Байденом та Обамою?
показати весь коментар
25.08.2025 20:47 Відповісти
 
 