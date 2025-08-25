Война между РФ и Украиной оказалась "большим конфликтом личностей", - Трамп

Президент США Дональд Трамп расценил войну России против Украины как "большой конфликт личностей".

Об этом он сказал на встрече с журналистами в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя свои мирные усилия, Трамп заявил:

"Война между Украиной и Россией оказалась большим конфликтом личностей. Мы собираемся остановить и это. В конце концов остановим...".

По его мнению, диктатор РФ Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что тот "не нравится ему".

Трамп также рассказал о роли США в будущих гарантиях безопасности для Украины.

По его словам, конкретика гарантий безопасности Украине пока не обсуждалась.

"Европа планирует предоставить им (Украине. - Ред.) значительные гарантии безопасности. Мы будем участвовать в этом процессе как резервная сила. Я не думаю, что у нас будут серьезные проблемы, если мы достигнем соглашения... Но мы будем поддерживать их, потому что я хочу перестать видеть, как людей убивают", - добавил президент США.

"Ну, мы больше не тратимся на Украину. Нас обманывал президент, который не понимал, что делает. Я не обвиняю Украину. Если они попросят 100 миллиардов, то получат. Но мы вложили 350 миллиардов. Теперь мы зарабатываем. Я не хочу наживаться на Украине (министр финансов Бессент говорил, что продают оружие на 10% дороже). Хочу конца войны, чтобы спасти жизни. Мы теряли огромные деньги, а теперь продаем оружие", - резюмировал Трамп.

