РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10428 посетителей онлайн
Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа
3 373 34

Война между РФ и Украиной оказалась "большим конфликтом личностей", - Трамп

Трамп назвал войну в Украине конфликтом личностей

Президент США Дональд Трамп расценил войну России против Украины как "большой конфликт личностей".

Об этом он сказал на встрече с журналистами в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя свои мирные усилия, Трамп заявил:

"Война между Украиной и Россией оказалась большим конфликтом личностей. Мы собираемся остановить и это. В конце концов остановим...".

По его мнению, диктатор РФ Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что тот "не нравится ему".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп "очень недоволен" атакой России на американский завод в Мукачево

Трамп также рассказал о роли США в будущих гарантиях безопасности для Украины.

По его словам, конкретика гарантий безопасности Украине пока не обсуждалась.

"Европа планирует предоставить им (Украине. - Ред.) значительные гарантии безопасности. Мы будем участвовать в этом процессе как резервная сила. Я не думаю, что у нас будут серьезные проблемы, если мы достигнем соглашения... Но мы будем поддерживать их, потому что я хочу перестать видеть, как людей убивают", - добавил президент США.

"Ну, мы больше не тратимся на Украину. Нас обманывал президент, который не понимал, что делает. Я не обвиняю Украину. Если они попросят 100 миллиардов, то получат. Но мы вложили 350 миллиардов. Теперь мы зарабатываем. Я не хочу наживаться на Украине (министр финансов Бессент говорил, что продают оружие на 10% дороже). Хочу конца войны, чтобы спасти жизни. Мы теряли огромные деньги, а теперь продаем оружие", - резюмировал Трамп.

Читайте также: У Трампа еще много карт, чтобы заставить Россию заключить мир с Украиной, - посол США при НАТО Уитакер

Автор: 

переговоры (5132) Трамп Дональд (6466) война в Украине (5806)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Що воно вічно меле, яких нахєр особистостей…
показать весь комментарий
25.08.2025 19:23 Ответить
+16
показать весь комментарий
25.08.2025 19:25 Ответить
+12
В якому місці він правий?
Там весь спіч - маніакальна шизофренія в загостреній формі....
показать весь комментарий
25.08.2025 19:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що воно вічно меле, яких нахєр особистостей…
показать весь комментарий
25.08.2025 19:23 Ответить
Для чого на Цензорі оприлюднювати всю ту пургу, яку несе Трамп. Це що, садомазохізм такий?
показать весь комментарий
25.08.2025 20:25 Ответить
Це інформаційна допомога фахівцям з психіатрії, дисертація повинна бути фаховою...
показать весь комментарий
25.08.2025 20:31 Ответить
Це війна Зеленского проти Пуйла, чи навпаки. Поздоровляю!
показать весь комментарий
25.08.2025 19:23 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2025 19:24 Ответить
Так це є правда де два Володимири цуплятся і грають хто з них найкрутійший найвпертійший та найпотужнійший. Але то все мілюзга в порівнянні з тим самим Володимиром Великим!
показать весь комментарий
25.08.2025 19:24 Ответить
В якому місці він правий?
Там весь спіч - маніакальна шизофренія в загостреній формі....
показать весь комментарий
25.08.2025 19:30 Ответить
А нічого що ***** нападав на Україну при Кучмі, згадайте конфлікт на о. Тузла. Потім при Януковощі, потім при Петьці. Чи ви як і Тампон шифером поїхали?
показать весь комментарий
25.08.2025 20:06 Ответить
Ото вже ідіотіна, клейма ніде ставити.
показать весь комментарий
25.08.2025 19:24 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2025 19:25 Ответить
..я не хочу наживатися, але тепер ми продаєм на 10% дорожче...

Це реально хворий виродок. Ще й тупий.
показать весь комментарий
25.08.2025 19:27 Ответить
Урівнювання жертви і нападника замість того щоб виконати свої погрози - це вже великий конфлікт імпотенції і старечого маразму в одній особистості.
показать весь комментарий
25.08.2025 19:28 Ответить
Дідо, ***** тобі що робив? Який конфлікт особистостей???
***** на нас напав, ми захищаємося.
показать весь комментарий
25.08.2025 19:28 Ответить
старик ударился в демагогию ..... 50, 10- 2 недели - Не ждите от него санкций
показать весь комментарий
25.08.2025 19:28 Ответить
Таки ідіоти як ти не лікуються, тільки усипляти.
показать весь комментарий
25.08.2025 19:29 Ответить
а чому тоді воюють і помирають люди, які ніякого відношення не мають до цих особистостей? Не дарма написано в Біблії, що цей світ божевільний.
показать весь комментарий
25.08.2025 19:30 Ответить
Це хто особистості? Zе-піськограй та Моль-Хуйло?
Да цей дід дійсно давно ********. Ще у пологовому будинку, коли його акушерка головою на підлогу вранила.
показать весь комментарий
25.08.2025 19:31 Ответить
Коли поряд союзники - США і ЄС - Україна є непереможною. Коли поряд із союзниками Україна - вони захищені. Шкода, що цього Європа не розуміла після Першої світової війни, окрвм німців, але у них загострилися внутрішні проблеми, і все пішло шкереберть. Сьогодні сподіваємося на стійкість нашої єдності.
показать весь комментарий
25.08.2025 19:31 Ответить
не, ну ясно що трамп перебільшує, там не було $300 млрд

але може було й більше $100 млрд ?

чому б верховній раді не попросити опозицію сформувати комісію, яка перевірить все до шеляга?

в Європі так би й зробили

я вже не кажу про Ізраїль - там би ще й равіна покликали щоб нагадав про закони арифметики та моралі
показать весь комментарий
25.08.2025 19:32 Ответить
Як цей імбецил дожив до своїх літ?
показать весь комментарий
25.08.2025 19:44 Ответить
Трампон, у ***** хвора ідея повернути совок. На цьому ґрунті та безмежній владі в нього взагалі дах знесло. Цю тварюку просто треба прикінчити і все його кодло.
показать весь комментарий
25.08.2025 19:45 Ответить
це головне чмо 🤠 США ,може хтів сказати ,шо азійцям вже 1000років особисто неподобається Київська Русь...та він не знав, як про це доступно пояснити , своє бачення ід* ота ...
показать весь комментарий
25.08.2025 19:46 Ответить
Це конфлікт цивілізацій, реваншистів-імперців-фашистів та просто нормальних людей.
показать весь комментарий
25.08.2025 19:47 Ответить
На міжнародному конкурсі довбойобов прогнозовано переміг Трамп.
показать весь комментарий
25.08.2025 19:48 Ответить
Ну ,він це так бачить)))Яке кончене(((
показать весь комментарий
25.08.2025 19:53 Ответить
Маячня.
показать весь комментарий
25.08.2025 20:02 Ответить
Не переживайте , це руде опудало щось ляпне завтра зовсім протилежне. І так буде продовжуватись поки не виберуть в американський парламент притомну більшість.
показать весь комментарий
25.08.2025 20:14 Ответить
Дивують мене ті американські журналісти що в нього запитують ,ну що цей тупий ,брехливий ,жлобоватий недоумок може розумного сказати ,навіщо ці інтерв'ю ні про що ?
показать весь комментарий
25.08.2025 20:19 Ответить
Кажеш "великий конфлікт особистостей", Це в тебе рудий поц, розлад особистості, яскраво виражена психопатія, з купою ускладнень, і щось чим далі в ліс доня, то тим більше дров, а найстрашніше те, що це, у твоєму варіанті, не лікується.
показать весь комментарий
25.08.2025 20:20 Ответить
Боже, яке воно кончене? Чому студента за таку маячню вигонять з універу, а президентом бути таким тупим можна???
показать весь комментарий
25.08.2025 20:20 Ответить
А якби ти нормально давав зброю, цей "конфлікт особистостей" вже було б вичерпано!
показать весь комментарий
25.08.2025 20:25 Ответить
Між Байденом та Обамою?
показать весь комментарий
25.08.2025 20:47 Ответить
Вже казали, що він ідіот? Генератор випадкової нісенітниці. Немає Президента США. Є якийсь ідіот на посаді президента США, який випадковим чином генерить маячню і маразм.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:27 Ответить
Ще світ не мав таких трьох додіків президентів одночасно.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:50 Ответить
 
 