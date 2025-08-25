Война между РФ и Украиной оказалась "большим конфликтом личностей", - Трамп
Президент США Дональд Трамп расценил войну России против Украины как "большой конфликт личностей".
Об этом он сказал на встрече с журналистами в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
Комментируя свои мирные усилия, Трамп заявил:
"Война между Украиной и Россией оказалась большим конфликтом личностей. Мы собираемся остановить и это. В конце концов остановим...".
По его мнению, диктатор РФ Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что тот "не нравится ему".
Трамп также рассказал о роли США в будущих гарантиях безопасности для Украины.
По его словам, конкретика гарантий безопасности Украине пока не обсуждалась.
"Европа планирует предоставить им (Украине. - Ред.) значительные гарантии безопасности. Мы будем участвовать в этом процессе как резервная сила. Я не думаю, что у нас будут серьезные проблемы, если мы достигнем соглашения... Но мы будем поддерживать их, потому что я хочу перестать видеть, как людей убивают", - добавил президент США.
"Ну, мы больше не тратимся на Украину. Нас обманывал президент, который не понимал, что делает. Я не обвиняю Украину. Если они попросят 100 миллиардов, то получат. Но мы вложили 350 миллиардов. Теперь мы зарабатываем. Я не хочу наживаться на Украине (министр финансов Бессент говорил, что продают оружие на 10% дороже). Хочу конца войны, чтобы спасти жизни. Мы теряли огромные деньги, а теперь продаем оружие", - резюмировал Трамп.
Там весь спіч - маніакальна шизофренія в загостреній формі....
Це реально хворий виродок. Ще й тупий.
***** на нас напав, ми захищаємося.
Да цей дід дійсно давно ********. Ще у пологовому будинку, коли його акушерка головою на підлогу вранила.
але може було й більше $100 млрд ?
чому б верховній раді не попросити опозицію сформувати комісію, яка перевірить все до шеляга?
в Європі так би й зробили
я вже не кажу про Ізраїль - там би ще й равіна покликали щоб нагадав про закони арифметики та моралі