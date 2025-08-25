РУС
1 071 34

У Трампа еще много карт, чтобы заставить Россию заключить мир с Украиной, - посол США при НАТО Витакер

Витакер: Трамп имеет инструменты для давления на РФ по миру в Украине

Президент США Дональд Трамп имеет достаточно возможностей, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина заключить соглашение с Украиной для прекращения войны.

Об этом заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

"Трамп использует все инструменты, которыми располагает. Он разыгрывает их должным образом, пытаясь заставить людей заключить соглашение о мире. И есть много карт, которые президент все еще может разыграть", - подчеркнул дипломат.

По его словам, прежде всего речь идет о поставках оружия европейским союзникам по НАТО и Канаде, которые передают его Украине.

"Это, безусловно, можно увеличить, и это идет очень хорошо", - говорит Витакер.

Кроме того, эффективными инструментами давления являются пошлины и вторичные санкции.

"Вы видели, что Индия не рада, что их на нее наложили. Китай должен быть готов, и Бразилия, которая также покупает российскую нефть, должна быть готова - если они не помогут миру положить этому конец", - добавил посол.

+5
Коли читаєш висєри Келога, Венса, Рубіо оцього помурка розумієш що на роботу їх приймали за замірами лизальних характеристик...
25.08.2025 17:08 Ответить
+4
Тільки понти, немає там ніяких карт.
25.08.2025 17:01 Ответить
+4
Ще багато? Так хай покаже хоч одну.
25.08.2025 17:02 Ответить
Тільки понти, немає там ніяких карт.
25.08.2025 17:01 Ответить
У Трампа карт, як у дурня фантиків.
25.08.2025 17:14 Ответить
та балакают шо против Трампа есть джокер. порнографический
25.08.2025 17:25 Ответить
А мячі, шайби є?
25.08.2025 17:02 Ответить
Ще багато? Так хай покаже хоч одну.
25.08.2025 17:02 Ответить
Карти Трампона.
25.08.2025 17:02 Ответить
толку з карт.коли він грає з рашистським шулєром куйлом...???
25.08.2025 17:03 Ответить
Trump=trump(англ)=козир (укр)=Козир (кремл.)=Єрмак =Ларьочник (партієрегіонівською)
25.08.2025 17:03 Ответить
А вовка ,доречі, не знайшовся що відповісти Дону, коли той кричав йому - в тебе немає козирів... Чи все таки сквазав у МЕНЕ Є КОЗИР ХЙЛА!!
25.08.2025 17:05 Ответить
краплені карти.
25.08.2025 17:04 Ответить
Дібіли, путін з вами, грає в кості...
25.08.2025 17:04 Ответить
з@їбав вже цей картяр
25.08.2025 17:05 Ответить
Карт , можливо , і багато - тільки тримає він їх так , що ******* все видно !
25.08.2025 17:06 Ответить
Карти то є, а клепки- жодної!
25.08.2025 17:08 Ответить
Коли читаєш висєри Келога, Венса, Рубіо оцього помурка розумієш що на роботу їх приймали за замірами лизальних характеристик...
25.08.2025 17:08 Ответить
Or he can just fold.
25.08.2025 17:09 Ответить
Як вже заї...и ці картярі!
25.08.2025 17:09 Ответить
БАГАТО КАРТ В РУКАХ "ТРАМБОНА" ВКАЗУЮТЬ ,ЩО ВІН Є "КАРТОЧНИЙ ШУЛЄР".ГРАЮЧИ З УКРАЇНОЮ І ЇЇ НАРОДОМ
25.08.2025 17:10 Ответить
Так так ми це вже чули, як і жарти про 24 години
25.08.2025 17:10 Ответить
На Фул-Хаус хоть есть?
25.08.2025 17:11 Ответить
Карт багато, але нема козирів
25.08.2025 17:11 Ответить
Козир агент кремля по хвамілії Єрмак- син офіцера ГУР рашки , учасника афганської війни з перекладачем Євгеніє Кісєльовим , котрому у 2013 році за влади ЯНИКА надано громадянство України .
25.08.2025 17:15 Ответить
Карти в Трампона звичайно є козирні. Але вони блазню рудому Донні дісталися, він ним и і корастуватись не вміє, завжди, коли грає з фюрером свинорейху ******, використовує самі дрібні і завжди фюреру програє. Ну шо тут поробиш, якщо у Трампона і його каманди розуму як на камені.
25.08.2025 17:14 Ответить
У Зеленського є КОЗИР =ЄРМАК скажи? Не бійся, скажи.
25.08.2025 17:16 Ответить
Грає зі Світом в "дурня" а по суті в "піддавки" з ******. Світ й так знає що він "дурень" який піддається плешивому, але всі чомусь чекають що Трамп з дурня перетвориться на мастера гри. Не буде цього, так по два тижні і програє всю свою каденці з плешивим "джокером" в рукаві.
25.08.2025 17:14 Ответить
Це ото як в кіно показують - підходить до простачка привітний чоловік і каже - зіграємо в карти, там є ще один громадянин, ми тільки що познайомилися. І сідають грати троє незнайомців. А потім виявляється, що двоє з них заодно)
25.08.2025 17:15 Ответить
контурні
25.08.2025 17:22 Ответить
і всі вони - гадальні карти ТАРО)))
25.08.2025 17:23 Ответить
...а где результаты ?
25.08.2025 17:26 Ответить
Карти то може у Трампа і є, але нема мізків та бажання грати, бо він підстаркуватий шизоїд.
25.08.2025 17:26 Ответить
Ну якщо : "Трамп має достатньо можливостей, щоб змусити російського диктатора, }{уйла моржового укласти угоду з Україною..." і досі не зробив цього, то він або поплічник }{уйла, або просто ідійот - у всякому випадку він навіть на "Шнобелівську премію" не заслуговує.
25.08.2025 17:40 Ответить
Та карт в нього може і багато, от тільки гравець він, м'яко кажучи, не дуже...😝
25.08.2025 18:33 Ответить
 
 