У Трампа еще много карт, чтобы заставить Россию заключить мир с Украиной, - посол США при НАТО Витакер
Президент США Дональд Трамп имеет достаточно возможностей, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина заключить соглашение с Украиной для прекращения войны.
Об этом заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
"Трамп использует все инструменты, которыми располагает. Он разыгрывает их должным образом, пытаясь заставить людей заключить соглашение о мире. И есть много карт, которые президент все еще может разыграть", - подчеркнул дипломат.
По его словам, прежде всего речь идет о поставках оружия европейским союзникам по НАТО и Канаде, которые передают его Украине.
"Это, безусловно, можно увеличить, и это идет очень хорошо", - говорит Витакер.
Кроме того, эффективными инструментами давления являются пошлины и вторичные санкции.
"Вы видели, что Индия не рада, что их на нее наложили. Китай должен быть готов, и Бразилия, которая также покупает российскую нефть, должна быть готова - если они не помогут миру положить этому конец", - добавил посол.
