У Трампа ще багато карт, щоб змусити Росію укласти мир з Україною, - посол США при НАТО Вітакер

Президент США Дональд Трамп має достатньо можливостей, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна укласти угоду з Україною для припинення війни.

Про це заявив посол США у НАТО Меттью Вітакер в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

"Трамп використовує всі інструменти, які має у своєму розпорядженні. Він розігрує їх належним чином, намагаючись змусити людей укласти угоду про мир. І є багато карт, які президент все ще може розіграти", - наголосив дипломат.

За його словами, насамперед йдеться про постачання зброї європейським союзникам по НАТО та Канаді, які передають її Україні.

"Це, безумовно, можна збільшити, і це йде дуже добре", - каже Вітакер.

Окрім того, ефективними інструментами тиску є мита та вторинні санкції.

"Ви бачили, що Індія не рада, що їх на неї наклали. Китай повинен бути готовий, і Бразилія, яка також купує російську нафту, має бути готова - якщо вони не допоможуть світові покласти цьому край", - додав посол.

