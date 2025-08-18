Після війни Україна стане постачальником зброї для Європи, - посол США при НАТО Вітакер
Україна після перемоги у війні з Росією зможе стати великим виробником і експортером військової техніки для країн Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.
Він наголосив, що вже сьогодні слід задумуватися над відновленням України і про те, якою буде її економіка після війни.
"Без сумнівів, Україна стане великим постачальником військової техніки до Європи на тлі збільшення її країнами видатків на оборону. Нагадаю, що країни-члени НАТО домовилися підвищити витрати на оборону до 5% свого ВВП", - зазначив Вітакер.
Посол також додав, що в Україну буде вливатися багато грошей, переважно з Європи, для допомоги у відновленні країни після завершення війни.
