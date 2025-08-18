УКР
Після війни Україна стане постачальником зброї для Європи, - посол США при НАТО Вітакер

Метью Вітакер про Україну після війни

Україна після перемоги у війні з Росією зможе стати великим виробником і експортером військової техніки для країн Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

Він наголосив, що вже сьогодні слід задумуватися над відновленням України і про те, якою буде її економіка після війни.

"Без сумнівів, Україна стане великим постачальником військової техніки до Європи на тлі збільшення її країнами видатків на оборону. Нагадаю, що країни-члени НАТО домовилися підвищити витрати на оборону до 5% свого ВВП", - зазначив Вітакер.

Посол також додав, що в Україну буде вливатися багато грошей, переважно з Європи, для допомоги у відновленні країни після завершення війни.

От тільки закінчення війни Європа боїться більше всього--закінчеться дешевий кацапський газ по 200$ і закінчаться українські емігранти..
18.08.2025 07:24
🤣🤣яку купить за донати
18.08.2025 07:20
Ти мені нагадуєш даунбасоців з плакатами "не нужны нам нахлебники с Європы".Цікаво,з народження дебіли,чи негативний вплив навколишнього середовища?
18.08.2025 07:36
